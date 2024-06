Miroslav Bobek: Návrat divokých koní do Zlaté stepi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha V rámci příprav proběhl na vojenském letišti ve Kbelích i trénink nakládky letounu CASA.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V pondělí po poledni odstartují z Prahy a Berlína dva letouny CASA C-295M s „převaláky“ na palubách. Jejich cílem bude opuštěné letiště Arkalyk ve středním Kazachstánu. Pokud všechno dobře dopadne, po více než ročním úsilí se tak završí první etapa reintrodukce divokých koní do této středoasijské země.Než jsem tento sloupek začal psát, sepisoval jsem si poznámky, co všechno bylo nutné za uplynulých třináct měsíců udělat. V Kazachstánu, u nás, v Německu i v dalších zemích. Nebyl jsem snad ještě ani v polovině, když jsem s tím přestal. Je to neuvěřitelná spousta práce pro velmi mnoho lidí, přičemž největší nápor je na pracovníky naší zoo a na zaměstnance kazachstánské organizace ACBK.

Příprava reintrodukce a transportu koní Převalského je zkrátka sama o sobě velmi složitá. V případě Návratu divokých koní do Kazachstánu ji však navíc ještě velmi zkomplikovaly dvě události.

Tou první byly výjimečné záplavy, které na jaře postihly Kazachstán. Nevyhnuly se ani Alibi v Altyn Dala (Zlaté stepi), kde se nachází reintrodukční centrum a kde je tudíž i cíl našeho transportu. Poškodily staré i nové aklimatizační ohrady a zdevastovaly rovněž objekty centra. Nakonec došla zpráva, že v mnoha úsecích jsou zničené i přístupové cesty do Alibi, po kterých jsme naplánovali vézt „převaláky“ z letiště v Arkalyku. Naše společné plány byly náhle na pokraji krachu. Kde vzít čas na všechny opravy? A kde peníze? Nedostatek času mohlo vykompenzovat pouze nasazení našich přátel v Kazachstánu. A peníze se také podařilo dát dohromady, mimo jiné díky daru milionu korun od našeho ministerstva zahraničí a zásadní podpoře společnosti Bidfood.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Kbelské letiště a CASA C-295M.

Další rána přišla ani ne dva týdny před začátkem transportu. Ze zoologické zahrady v Almaty jsme se dozvěděli, že uhynul lední medvěd Tom, kterého jsme tam na doporučení koordinátora Evropského chovného programu přepravili na přelomu března a dubna. Na celé věci přitom bylo zarážející, že o Tomově smrti jsme se dozvěděli, až když se na jeho kontrolu přímo v Almaty chystali naši pracovníci, osmnáct dnů po jeho smrti. Ano, šlo o jiné lidi, jiné místo, jiné souvislosti, ale přesto to znamenalo značný otřes důvěry … Díky pověřenému ministrovi zahraničí Kazachstánu a rovněž velvyslanci v Praze se nám naštěstí podařilo rychle si situaci vyjasnit.

Přečtěte si také | Miroslav Bobek: Odešel Makumba, ikona ochrany goril

V pondělí tedy i s „převaláky“ odlétáme. Jsou to divoká zvířata a vždy je to extrémně náročná a riskantní operace. Nicméně zprávy od našeho přípravného týmu, které přicházejí z Kazachstánu, zní optimisticky a velkým povzbuzením je i úspěšné cvičné přistání v Arkalyku, jež před pár dny uskutečnily kazachstánské vzdušné síly. V každém případě nám však prosím držte palce!

reklama