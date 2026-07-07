Miroslav Patrik: Končíme s pořádáním ankety Zelená perla. Proč?
V červnu 2023 vyšel článek s názvem „Končíme s pořádáním ankety Ropák. Proč?“ s anketou o antiekologický čin Ropák, která probíhala v letech 1993 až 2022. Děti Země v článku uvádějí, že splnila svůj hlavní porevoluční účel, tzn. sarkastickou formou zdůraznit osoby, které podporovaly, prosazovaly či dokonce prováděly nějakou antiekologickou činnost, upozornit veřejnost na činnost ekologického hnutí a vytvořit delší historický přehled závažných antiekologických témat České republiky. Důvody ukončení časově téměř souběžné druhé ankety jsou velmi podobné jako u té první.
Anketa o antiekologický výrok Zelená perla probíhala v letech 1995 až 2024 a během třiceti let též splnila svůj porevoluční smysl: sarkastickou formou připomenout osoby, které svými názory odmítaly či zlehčovaly důslednou obranu životního prostředí a také činnost ochránkyň a ochránců přírody, upozornit veřejnost na bizarní, hloupé, směšné či třeba útočné výroky a vytvořit historický přehled názorového vývoje kritiky ochrany životní prostředí v České republice.
Nejdůležitější splněné cíle ankety1. Připomenutí konkrétních osob, které svými názory odmítaly či zlehčovaly ochranu životního prostředí
Anketa od roku 1995 během třiceti let sarkastickou formou nashromáždila více než tisíc tři sta podivných, hloupých, směšných, nelogických a také i útočných výroků konkrétních osob, které je za uplynulý rok napsaly či pronesly, takže dokumentují názorový vývoj části společnosti na ochranu životního prostředí.
2. Upozornění veřejnosti na činnost ekologického hnutí
Po roce 1990 došlo k razantní změně v počtu a v činnosti ekologických sdružení, takže bylo žádoucí tento stav aspoň od roku 1995 ironickým způsobem posilovat tím, že se anketou každoročně upozornilo na důvody odmítání či zlehčování ochrany veřejného zájmu, kterým je životní prostředí.
3. Vytvoření historického přehledu názorů na závažná ekologická témata
Anketě se podařilo za roky 1995 až 2024 vytvořit časový a věcný souvislý přehled vývoje kritických názorů na ochranu životního prostředí, který dokládá měnící zájem části společnosti o toto téma i o činnost ekologického hnutí.
4. Zvyšování zájmu o ochranu životního prostředí ve veřejném prostoru
Anketa svou unikátností a prostřednictvím sdělovacích prostředků a sociálních sítí pomáhala podporovat zájem občanů o životní prostředí a zvyšovat i jejich sebevědomí při jeho ochraně a obraně. Současně je svědectvím měnících se názorů významných hybatelů mediálního a politického prostoru na toto téma.
Zelená perla představuje cenný pokladZ řady hodnocení významu ankety Zelená perla během třiceti let lze upozornit na tyto názory dvou členů nezávislé komise, která byla sestavena jako průřez české společnosti, takže většinou převažovaly osoby mimo ekologické hnutí.
Občanský aktivista a ekolog Jan Piňos, který byl členem komise v letech 1996 až 2025, tj. třicet let, a který byl od roku 1989 u zrodu ekologického hnutí u nás a je v něm stále činorodý, napsal 30. června 2025 následující:
„Zelená perla po třiceti letech bohužel končí. Pokračovat v anketě, jejímž účelem bylo zasmát se poučeně nad plácáním politiků, úředníků a podnikatelů, nemá dnes ve zcela jiných podmínkách už smysl. V devadesátých letech mohla být příčinou hloupých výroků neznalost nebo bezbřehé nadšení pro materiální rozvoj. Obojí už odnesl čas.
Češi milují dobrý humor, ten se ale z veřejného prostoru ztratil. Ovládá jej stále víc povrchnost, polarizace, vulgarizace a nepřátelské útoky. To, co bylo dřív ve veřejné komunikaci a „civilizované“ společnosti za hranou, se stalo běžným a většinově přijímaným. Najit nejen hloupé, ale zároveň i vtipné výroky o ochraně přírody a životního prostředí, není v takové atmosféře už skoro možné.
Anketa Zelená perla roku se tak bezděky stala výmluvnou kronikou úpadku mezilidských vztahů, veřejné komunikace, médií, politiky a neblahého společenského vývoje od listopadu 1989.“
Fotograf Václav Vašků, který byl členem komise v letech 1998 až 2025, tj. dvacet osm let, a který byl od roku 1989 a v 90. letech minulého století u zrodu ekologického hnutí u nás, poznamenal 1. července 2025 toto:
„Je to opravdu impozantní dílo mapující lidskou blbost pocházející z českých luhů a hájů... možná by se zapomnělo na tak nádherné a krystalicky čisté perly lidské blbosti, jako je ta od Václava Klause, který v rozhovoru pro Hospodářské noviny v roce 2007 řekl: „Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci.“
Jak říkával Frank Zappa, lidská blbost je jako vodík a to je při tom vodík základním stavebním kamenem vesmíru! Takže asi není možné nad zlou hloupostí úplně vyhrát, ale můžeme se jí občas alespoň trochu posmívat.
A to právě Zelená perla celých třicet let dělala. Myslím, že to bylo strašně důležité pro celý náš národ a jeho demokratický vývoj po roce 1989. Zelená perla je důležitým odkazem pro budoucí generace o tom, jací jsme byli.“
K výše napsanému je nutné ještě připomenout, že jedním z důvodů vzniku ankety o antiekologický výrok v roce 1995 bylo oddělení těchto názorů od antiekologických činů, které se hlavně hodnotily od roku 1992 v anketě Ropák.
Inspirací pro toto rozdělení byl mj. i článek tehdejšího předsedy české vlády a tehdejšího předsedy ODS Václava Klause z 21. května 1993 s názvem „Jarní procházka“, který vyšel v Českém deníku a za který mj. získal titul Ropák 1993. Klaus v článku takto popisuje pochod z Prahy do Prčic a své úvahy o přírodě a krajině:
„Každoroční pochod Praha – Prčice, tento vynikající nápad hrstky turistických nadšenců v šedesátých letech, je věcí, na kterou se vždycky moc těším... Nesetkal jsem se se žádnou ekologickou katastrofou, v průběhu celodenního pochodu nevidím (...) jediný komín, jedinou továrnu, jedinou ošklivou skládku, jediný zničený les...
Přesto si kladu otázku, proč právě teď u nás nabývají na síle a významu apokalyptická poselství alarmistů z tábora zelených. Je to proto, že se všechny statistické údaje o kvalitě životního prostředí u nás i ve světě opravdu zhoršují?... Nebo je to tak, že je zesílený alarmismus způsoben prostě tím, že se to dnes může? Že se to nosí?....
Mě však právě tato věc velmi trápí, protože si myslím, že nejde o natolik neutrální záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát. V řadě případů je právě tato aktivita a ideologie s ní spojená zdrojem nových, antiliberálních, antidemokratických, elitářských, etatistických pokusů o ospravedlnění státní kontroly a centralizace lidských aktivit, o zavádění nových forem dirigování a regulace lidských životů, tentokrát ve jménu ochrany životního prostředí...
Ideologie, která dává „matce přírodě“ jakousi nadpozemskou moc, oslovuje jisté skupiny naší veřejnosti a díky tomu vzniká noví, kvazináboženské vidění světa se všemi je doprovázejícími standardními jevy...“
Poznámky na závěrDětem Země jako organizátorům se během třiceti let za roky 1992 až 2021 podařilo nashromáždit sedm set osmdesát osob za nějaký antiekologický čin (Ropák) a za roky 1995 až 2024 nasbírat jeden tisíc tři sta šedesát osm antiekologických výroků (Zelená perla).
Zelená perla i anketa Ropák tak nepřímo šířily i myšlenky Spolku krušnohorských ropáků o ukončení nadvlády přírody její náhradou za příropu jako biotopu ropáka bahnomilného (Petroleus mostensis), pokud to člověk moudrý (Homo sapiens) opravdu chce, a to jak svými názory, tak i svými činy.
Děti Země současně děkují členkám a členům nezávislé komise, která měla v roce 1992 při vzniku ankety Ropák dvacet jedna osob, v roce 1995 při vzniku ankety Zelená perla sto jedna osob a v roce 2024 devadesát dva zástupců veřejného života, neboť rozhodovali o pořadí v obou anketách a také svými radami a činy pomáhali obě ankety udržovat a šířit.
Důležité je také připomenout, že 1. ročník ankety s názvem Nejpitomější výrok z oblasti životního prostředí (od 3. ročníku se název změnil) vyhrál za rok 1995 bývalý předseda české vlády a předseda ODS Václav Klaus, který v dubnu 1995 ve své přednášce na Univerzitě Palackého v Olomouci prohlásil následující: „Ekologie není věda. S vědou nemá nic společného. Je to ideologie.“ Václav Klaus tuto anketu vyhrál celkem třikrát, ještě za roky 2005 a 2007, takže je neoficiálně jejím supervítězem.
Poslední 30. ročník s názvem Zelená perla vyhrál za rok 2024 předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka za tento výrok z prosince 2024: „Odideologizovat MŽP by pro nás určitě bylo zajímavým projektem. Kdyby jej získali Motoristé, asi by chvíli tekla zelená krev, ale pak by skončila doba všemožných blokád a obstrukcí, nejenom při stavbách silnic a dálnic.“
Po třiceti letech se česká společnost výrazně proměnila, neboť různorodé názory na cokoliv se s nástupem nových (sociálních) médií šíří přímočařeji, snadněji, rychleji a ve velkém množství. Je tedy téměř nemožné z takové obrovské nesourodé „informační skládky“ antiekologické výroky vybírat a až po dlouhé době je porovnávat mezi se sebou a hodnotit je.
Směšné, hloupé či arogantní výroky proti ochraně životního prostředí budou sice dále vznikat, ale je na každém z nás, zda na ně budeme reagovat a pokud ano, tak jak a kdy. Není tedy nutné čekat na hodnocení nějaké občanské komise, pokud každý může být jejich sběratelem a v krátkém čase a účinným způsobem i jejich hodnotitelem.
Galerie držitelů Zelených perel za 30. ročníků1995 = Václav Klaus (předseda české vlády a předseda ODS)
1996 = Jefim Fištejn (šéfredaktor Lidových novin)
1997 = Petr Nečas (poslanec za ODS a předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS ČR)
1998 = Libor Řehák (pracovník odboru státní správy lesů a myslivosti MZe ČR a bývalý prezident Asociace profesionálních myslivců)
1999 = Lukáš Mikulecký (bývalý přednosta Okresního úřadu v Jindřichově Hradci)
2000 = Rudolf Zeman (pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR)
2001 = František Brožík (poslanec za ČSSD a místopředseda PS P ČR)
2002 = Miroslav Bindr (zemědělský podnikatel a nájemce pozemků u Rajchéřova)
2003 = Petr Matiňák (starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48)
2004 = Václav Havlíček (vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín)
2005 = Václav Klaus (prezident České republiky)
2006 = Jaroslav Kubera (primátor Teplic a senátor za ODS)
2007 = Václav Klaus (prezident České republiky)
2008 = Jaroslav Mencl (dopravní poradce)
2009 = Pavel Kouda (náměstek hejtmanky Ústeckého kraje za ČSSD)
2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)
2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)
2012 = Ladislav Jakl (tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR)
2013 = Andrej Babiš (předseda představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda hnutí ANO)
2014 = Miloš Zeman (prezident České republiky)
2015 = Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR)
2016 = Roman Váňa (poslanec za ČSSD)
2017 = Ján Štuller (vládní zmocněnec pro jadernou energetiku)
2018 = Jaroslav Foldyna (poslanec, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína za ČSSD)
2019 = Andrej Babiš (předseda české vlády, poslanec a předseda hnutí ANO)
2020 = Richard Brabec (ministr životního prostředí a poslanec za hnutí ANO)
2021 = Pynelopi Cimprichová (místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie)
2022 = Jiří Svoboda (primátor Českých Budějovic a zastupitel Jihočeského kraje za hnutí ANO)
2023 = Štěpán Křeček (hlavní ekonom ve společnosti BH Securities a. s. a člen poradního sboru předsedy české vlády Petra Fialy)
2024 = Petr Macinka (předseda strany Motoristé sobě)
Výběr hlavních zdrojů
Galerie Zelených perel 1995-2021 (30.06.2025, video)
Výsledky ankety „Zelená perla 2024“ (27.06.2025, tisková zpráva Dětí Země)
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