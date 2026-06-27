Miroslav Patrik: Třicet let se Zelenou perlou – od Václava Klause k Petru Macinkovi
Na ministerstvu musí téct zelená krevZelenu perlu 2024 získal jednoznačně předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který se svými dvěma výroky dokonce obsadil první dvě místa. Stejný výsledek dosud měli „podzimní“ ministr životního prostředí za ODS Pavel Drobil (2010) a prezident Miloš Zeman (2014).
První místo si Petr Macinka vysloužil za tuto svou odpověď v článku s názvem „Poteče zelená krev. Chceme porazit ODS a vládnout, říká šéf Motoristů Macinka“ z prosince 2024, v níž nastínil, které ministerstvo by strana po případně úspěšných sněmovních volbách v říjnu 2025 chtěla mít a co by v něm ihned udělala: „Odideologizovat MŽP by pro nás určitě bylo zajímavým projektem. Kdyby jej získali Motoristé, asi by chvíli tekla zelená krev, ale pak by skončila doba všemožných blokád a obstrukcí, nejenom při stavbách silnic a dálnic.“
Na druhé místo komise umístila tuto Macinkovu úvahu o ochraně klimatu, která se objevila ve stejném rozhovoru: „Představa, že je možné klima na Zemi ovlivňovat nebo stabilizovat, je naivní, falešná a nevědecká.“
Petr Macinka pak v září 2025 ve svém rozhovoru tyto své názory hájil takto: „Když jsem mluvil o ministerstvu životního prostředí, zmiňoval jsem to... jelikož tam vnímám největší problém. Je tam největší zhmotnění sebedestrukčních trendů.... Zhmotňují se tam všechny ty emisní povolenky, klimatické bláboly, veškerá blokáda dopravy, průmyslu, zemědělství, místního rozvoje a všeho ostatního... bylo třeba udělat v první řadě nějakou ideologickou čistku... Také jsem si za tyto výroky v rozhovoru pro iDNES.cz vysloužil úžasné ocenění Zelená perla od jedné ekoteroristické organizace, na což jsem pyšný.“
Třetí místo za rok 2024 získal poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který v článku s názvem „Je to poslední šance vyhnat ekofanatiky. Babiš o Green Dealu a eurovolbách“ z února 2024 kritizoval Zelenou dohodu jako paskvil, který je nutné po volbách do Evropského parlamentu změnit: „Nemůžeme jen jít na ruku pošahaným klimatickým aktivistům, kteří by nás všechny nejraději nahnali do jeskyní, zakázali nám jezdit autem, létat na dovolenou, topit dřevem a diktovali nám, co máme jíst.“
V této souvislosti je nutné připomenout, že Andrej Babiš anketu vyhrál celkem dvakrát. Zelenou perlu 2013 získal za tento výrok: „My se jednou asi z té demokracie poděláme, všichni. Jak jinak totiž vysvětlit to, že se tu k dálnici vyjadřuje jezevec, ekologický terorista a taky každý starosta chce mít výjezd...“
A Zelenou perlu 2019 pak za tuto svou bizarní sebechválu: „Ale my v Čechách máme rádi přírodu. Máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset miliónů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle. A ty včely mají rády tu řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. Je to pravda. Jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě.“
Pikle k rozvrácení státní ochrany přírodyAnketa Zelená perla 2024 samozřejmě zachytila i názory řady politiků, kteří se po sněmovních volbách v říjnu 2025 stali součástí koalice vládnoucích šesti stran. Jde o tyto další tři osoby a jejich vybrané výroky.
Na osmé místo se v anketě dostal tehdejší místopředseda Sněmovny a stínový předseda vlády a současný ministr průmyslu a obchodu a poslanec za hnutí ANO Karel Havlíček, a to za tento výrok v rozhovoru „Havlíček: V Green Dealu jde o prachy, ne o klima“ z ledna 2024: „Postavit všechno na obnovitelných zdrojích zní sice krásně, ale pokud je někdo alespoň pologramotný a nechá si udělat analýzu, co by to obnášelo ve smyslu přenosové soustavy, distribuční soustavy, takzvaných stabilních a nestabilních zdrojů, tak dojde k závěru, že to u nás prakticky nejde.“
Dvanácté místo získal jednatel společnosti Art of Performance s.r.o. a kandidát na poslance Evropského parlamentu za Přísahu a Motoristé a nyní vládní zmocněnec a poslanec za Motoristé sobě Filip Turek (nestr.), a to za toto své tvrzení v článku „Zákaz výroby aut se spalovacími motory je zvěrstvo, míní Turek za Přísahu a Motoristé sobě“ z května 2024: „Green Deal je klimatismus, není to ochrana přírody.“
Čtrnácté místo se pak podařilo obsadit předsedovi Svobodných a současnému poslanci Liboru Vondráčkovi, který v článku „Svobodní se ostře pustili do ekologických aktivistů kvůli přehradě“ ze září 2024 uvádí, jaké kroky hodlá jeho strana po sněmovních volbách v roce 2025 realizovat, pokud se strana stane součástí vlády (což se i stalo): „Svobodní plánují provést ve stavebním zákoně takové změny, aby zelení aktivisté jako Děti Země nemohli blokovat podobné stavby. Navrhujeme, aby se v rámci řízení tyto politické neziskovky nemohly odvolávat vícekrát než jednou a jedině v prvním stupni.“
Současný vládní proud politické diskuse o státní a nestátní ochraně životního prostředí je tedy nutné vnímat jako toxický, neboť se do popředí dostávají nejen absurdní názory, ale i obskurní. Šíří je nejen antiekologicky vyhrocení zástupci hlavních politických stran, ale zejména se svou agresivní a urážlivou mediální politikou zástupci stran malých. Strany typu Zelených se tak se svými věcnými a politicky umírněnými názory do veřejného prostoru dostávají jen obtížně.
Ekologie není věda, žádné ničení planety nevidímZa nejúspěšnějšího účastníka ankety Zelená perla lze ale považovat bývalého prezidenta, bývalého předsedu české vlády a bývalého předsedu ODS Václava Klause, který je majitelem nejen Zelené perly za roky 1995, 2005 a 2007, ale ještě má titul Ropák 1993 za největšího ničitele životního prostředí.
Václav Klaus vyhrál první ročník ankety za tento svůj výrok, který pronesl na své přednášce v aule Univerzity Palackého v Olomouci dne 24. dubna 1995 a který je jistě součástí mnoha učebnic jako důkaz politické arogance a lidské zlovolnosti: „Ekologie není věda. S vědou nemá nic společného. Je to ideologie.“
Zelenou perlu 2005 následně získal za tento výrok: „Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!!“
A Zelenou perlu 2007 pak obdržel za toto iracionální tvrzení: „Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci.“
Ovšem za rok 2024 už na Václava Klause zbylo jen deváté místo, a to za jeho dlouhodobou kritikou Zelené dohody, jak dokládají tyto jeho výplody v článku s názvem „Trh zdegeneroval, Green Deal je jedním z největších omylů. Je třeba zásadní změna“ z prosince 2024: „Green Deal je jedním z největších omylů současné politiky. Je to zcela protitržní iniciativa, která poškozuje nejen ekonomiku, ale i svobodu trhu.“
Klimatická krize prý skončilaPokud srovnáme obsah vítězných antiekologických výroků Václava Klause (1995, 2005 a zejména za rok 2007) a Petra Macinky (2024), tak je zřejmé, že po třiceti letech vznikl jakýsi ideologický bludný kruh. Mezi oběma politiky totiž panuje vysoká názorová shoda, že závažné ekologické problémy, včetně důsledků zrychlujících se globálních změn klimatu, není nutné zodpovědně a přednostně řešit, neboť jde jen o umělý aktivistický konstrukt.
A to se týká i jejich kritiky evropské Zelené dohody, kterou tito politici ruku v ruce třeba s oficiálním maskotem Motoristů sobě Filipem Turkem (nestr.) účelově považují za jakousi progresivistickou pseudoliberální ideologii. Dohoda se přitom snaží reagovat na nevratnou a zrychlenou změnu klimatu a ztrátu biodiverzity, kterou způsobuje lidská civilizace, takže je nutné snížit naši závislost na fosilních palivech, což se týká nejen energetiky, průmyslu a dopravy, ale i neudržitelného velko-zemědělství. Navíc se její principy dávno v praxi realizující.
Nelze se tak divit, že 8. října 2025, tedy čtyři dny po vyhlášení výsledků sněmovních voleb, poslalo asi čtyři sta padesát vědkyň a vědců prezidentu Petru Pavlovi a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi dopis s názvem „Nedělejte kozla zahradníkem. Přes 450 vědců píše Andreji Babišovi ohledně obsazení postu ministra životního prostředí“, v němž upozorňují, že program Motoristů sobě o životním prostředí je v rozporu s programem vítězné strany, takže by Motoristé neměli tento resort získat a Petr Macinka by neměl toto ministerstvo, kde by měla „téci zelená krev“, řídit.
Den poté zveřejnilo dvacet šest spolků dopis s názvem „Výzva ekologických organizací předsedovi ANO“, v němž rovněž kritizují uchvácení Ministerstva životního prostředí Motoristy, neboť odmítají uznat vliv člověka na změnu klimatu, v národních parcích chtějí odstranit princip bezzásahovosti, hodlají ukončit podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie apod.
V Praze pak 19. října 2025 proběhla demonstrace „Zachraňme ministerstvo životního prostředí“, kterou svolaly ekologické spolky a které se zúčastnilo asi pět tisíc lidí. Následně se v Brně 22. října 2025 uskutečnila obdobná demonstrace, na kterou přišlo kolem tisíc dvě stě osob.
Petr Macinka pak 15. prosince 2025 jako ministr zahraničních věcí a dočasný ministr životního prostředí na tiskové konferenci prohlásil, že „dnešním dnem skončila klimatická krize“, neboť prezident Petr Pavel vytrvale odmítl Filipa Turka jmenovat ministrem životního prostředí.
Nakonec prezident dne 9. ledna 2026 zaslal Andreji Babišovi dopis, v němž mu veřejně a konkrétními argumenty zdůvodnil, proč hajlujícího Turka, který opakovaně pohrdá občanskými a lidskými právy, odmítá ministrem jmenovat.
Babišova vláda proto 14. ledna 2026 úlisně rozhodla, že nestraník Turek může za Motoristy hrát roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal a vykolíkovala mu „politické korýtko“ na Ministerstvu životního prostředí.
Prezident následně 23. února 2026 ministrem životního prostředí jmenoval Igora Červeného z Motoristů sobě, který nyní naplňuje sen svého stranického předsedy o čistkách na ministerstvu a v podřízených institucích, jak třeba dokládá náhlý odchod ředitele Krkonošského národního parku Robina Böhnische a naopak náboru stranicky prověřených osob, mezi které lze zařadit třeba Pavla Straku, který se jako sponzor Motoristů a jejich neúspěšný politik stal překvapivě ředitelem České inspekce životního prostředí.
Nicméně koordinovaná veřejná kritika šéfa Motoristů a jejich politického maskota pokračovala. Například na 19. dubna 2026 byla do Prahy proti vládě a proti Motoristům svolána demonstrace a pochod „Přírodu škrtnout nenecháme“, kterých se zúčastnilo asi dva tisíce osob. Zelený kruh pak 11. května 2026 zaslal Andreji Babišovi otevřený dopis, aby zastavil nenávistnou rétoriku Motoristů proti nevládním organizacím a státním úředníkům.
Hnutí DUHA zase 24. června 2026 proti urážlivým a nepravdivým tvrzením Petra Macinky a Filipa Turka zaslalo žalobu na ochranu dobrého jména. Macinka totiž nepodloženě tvrdí, že spolek provádí teroristickou činnost, a Turek spolek zase obviňuje, že je jedním z viníků povodně na severní Moravě v září 2024 a jejích následků.
Tento stručný výčet veřejné kritiky řady environmentálních odborníků a zástupců veřejnosti proti politickým rejdům Motoristů a jejich noshledů není zpochybňováním výsledků voleb, ale připomenutím skutečnosti, že demokracie stojí i na veřejné diskusi s předkládáním věcných argumentů. I proto je nutné důsledně odmítat plán na rychlou likvidaci státní ochrany přírody a útoky proto nevládnímu sektoru agresivní ideologií neliberální demokracie, kterou se Macinka se svou kamarilou, včetně ministerské dvojice Červený-Turek, v zájmu neonormalizace snaží provádět.
Studnice antiekologických mouderJak již bylo uvedeno, tak cílem ankety Zelená perla o antiekologický výrok je od roku 1995 ironicky upozorňovat na osoby, které odmítají či zlehčují ochranu životního prostředí a ochránce přírody. Během třiceti let do roku 2024 tak vznikl unikátní archív jednoho tisíce tři sta šedesáti osmi tvrzení a názorů.
Patří ale ještě připomenout, že za roky 1992 až 2021 probíhala souběžná anketa Ropák o antiekologický čin, jejímž cílem bylo zase upozorňovat na osoby, které podporují, prosazují, realizují nebo již realizovaly nějakou koncepci, program, plán, stavbu nebo zákon či jiná pravidla v rozporu se zájmy ochrany životního prostředí.
Titul Ropák 1992 v prvním ročníku ankety získal ředitel bratislavského podniku Vodohospodářská výstavba Július Binder a Ropáka 2021 v posledním třicátém ročníku obdržel ministr životního prostředí a poslanec za hnutí ANO Richard Brabec. Jako jediná žena má Ropáka Klára Dostálová, a to za rok 2019. Anketa za roky 1992 až 2021 nashromáždila úctyhodných sedm set osmdesát osob, které byly veřejností navržené za nějaký antiekologický čin.
Vrátíme-li se k anketě o antiekologický výrok, tak se svými názory se nejtrapnějším stal Ropák 1993 Václav Klaus (ODS), neboť anketu Zelená perla vyhrál za roky 1995, 2005 a 2007. Druhým v pořadí je Andrej Babiš (ANO), který ji vyhrál za roky 2013 a 2019.
Jistě také nepřekvapí, že vítězi ankety jsou i dva ministři životního prostředí, a to za ODS a za ANO, což jsou strany, které se „papírově“ sice tváří jako silní ideoví soupeři, nicméně ve zlehčování ochrany životního prostředí a činnosti ekologických spolků jsou si značně podobné.
Pavel Drobil jako bývalý ministr životního prostředí a poslanec (ODS) má Zelenou perlu 2010 za tento výrok: „Unie by měla přehodnotit svůj vztah k jádru. Bez toho, že jadernou energii prohlásíme za čistý, obnovitelný zdroj, nemáme šanci splnit dvacetiprocentní cíl podílu těchto zdrojů na výrobě elektrické energie, který si Evropa vytýčila.“
Richard Brabec jako bývalý ministr životního prostředí a poslanec (ANO) obdržel Zelenou perlu 2020 za tento názor: „Přehnaný aktivismus vráží do společnosti velký klín a je v té morální rovině téměř stejně tak nebezpečný jako samotná klimatická změna.“
Mezi výroky lze ovšem najít i takové, které vystihují i samotnou dobu, nikoliv jeho nositele. Mezi ně lze kupříkladu zařadit zjištění pracovníka Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR Rudolfa Zemana, které se v roce 2000 objevilo ve sborníku přednášek Ministerstva vnitra s názvem „Role policie v boji proti rasismu a xenofobii“: „Radikální ekologové jsou problémem vzhledem k tomu, že hesla, která propagují, jsou většinou pravdivá a mají podporu veřejnosti, ale i policistů.“
Druhým příkladem může být výrok ředitele Správy NP a CHKO Šumava a Ropáka 2011 Jana Stráského, který jako státní úředník dostal Zelenou perlu 2011 za tento nihilistický postoj, který tehdy odrážel tehdejší vládnutí ODS: „Zákon je dodržován tím, že bude neustále porušován, ale jeho porušování bude kryto jím umožněnými výjimkami.“
Zelenou perlu dokonce získala i žena, a to místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie Pynelopi Cimprichová, která v září 2021 v rozhlasové předvolební debaty do Sněmovny k tématu ochrany klimatu sdělila toto své groteskní zjištění: „Rostliny potřebují kysličník uhličitý na fotosyntézu, aby vyráběly kyslík. Nevím, jak dalece se chce tento kysličník uhličitý snížit... A z čeho budou ty rostliny žít? Z čeho nám budou vytvářet kyslík?“
Anketa Zelená perla se během třiceti let stala kronikou proměny názorů české společnosti na ochranu životního prostředí i na samotné jeho ochránkyně a ochránce, takže představuje studnici antiekologických českých mouder naší novodobé historie. Současně je i svědectvím kuriózních postojů k životnímu prostředí významných hybatelů mediálního prostoru.
Zásadní také je, že po třiceti letech se politicko-mediální svět výrazně změnil, neboť své místo mají také tekutá a bezbřehá sociální média. Na hloupé či pitomé názory o ochraně životního prostředí různých anti-eko žvanivých slimejšů je tedy nutné stále upozorňovat, a to i třeba každou hodinu, pokud ve veřejném prostoru tak často zazní. Proto také nezbývá, než odhodlaně zvolat: „S mečem v ruce vstříc k dalším bojům!
Výběr důležitých zdrojů
Výsledky ankety „Zelená perla 2024“ (27.06.2025, tisková zpráva Dětí Země)
Výsledky ankety „Zelená perla 2023“ (28.06.2024, tisková zpráva Dětí Země)
Výsledky ankety „Zelená perla 2022“ (30.06.2023, tisková zpráva Dětí Země)
Výsledky anket „Ropák 2021“ a „Zelená perla 2021“ (24.06.2022, tisková zpráva Dětí Země)
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Všechny komentáře (10)
Pavel Hanzl27.6.2026 06:16
Jaroslav Řezáč27.6.2026 06:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl27.6.2026 07:00 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jaroslav Řezáč27.6.2026 06:40
Pavel Hanzl27.6.2026 06:52 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Ovšem jako vyjímku považuji Pavla Drobila, který měl pravdu, když podporoval renesanci jádra. Bez ní by ta bezemisní energetika fak nefungovala.