Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi
Nuže, než dáme průchod svému folklórnímu středoevropskému rozhořčení nad bruselskou byrokracií, která nás sráží na kolena a nechápe naše specifika ohledně dostačující kvality vzduchu, potravin a vody, jinak řečeno, ohledně naší odolnosti vůči nejrůznějším formám znečištění, podívejme se na naznačenou problematiku podrobněji. A seminář STUŽ s názvem Nové nároky na čištění odpadních vod z 2. září tohoto roku nám v tom může být nemálo nápomocen.
Zjišťoval totiž přímo u českých odborníků, jaká opatření na splnění cíle dokonalejšího čištění odpadních vod a nižšího znečištění životního prostředí se v ČR chystají a jak se dokážeme vypořádat s požadavky nové evropské legislativy v této oblasti. Dílčí, avšak za aktuální je pak považována otázka tzv. odlehčovacích komor ČOV, které slouží k tomu, že v případě větších srážek je část splašků spolu se srážkovými vodami přesměrována nečištěna přímo do našich toků.
A protože tato problematika úzce souvisí se zdravím lidí, ochranou vodních zdrojů a přírody, je žádoucí dostat ji do sféry zájmu širší veřejnosti a politických kruhů. Jde o civilizační problém a rizika jsou tu značná.
A co tak zásadního na semináři zaznělo?Předně, přes vrásky na čelech českých vodohospodářů zaznamenáváme i přístup ryze aktivní formulovaný slovy, že se nám tu nabízí jedinečná příležitost. Příležitost, která konečně pomůže vyřešit dlouhodobě neřešené problémy tohoto rezortu. Přesně takto to pojímá Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, které je jedním ze čtyř subjektů konsorcia, jež pro Ministerstvo zemědělství zpracovává národní prováděcí plán předmětné směrnice. Jeho výstupem, říká, by měla být GIS mapa, tedy systém, se kterým se dá dále pracovat.
I Mgr. Martin Pták, ředitel odboru ochrany vod MŽP, charakterizoval směrnici jako „velký skok“. Zahrnuje totiž do čistícího procesu širší spektrum znečišťujících látek jako jsou mikropolutanty, mikroplasty, látky z kosmetických přípravků a z léčiv. Dále požaduje tzv. kvartérní stupeň čištění, a to u ČOV s kapacitou nad 150 tisíc ekvivalentních obyvatel (PE). Česko se bude muset ovšem vypořádat také s požadavkem na vybudování ČOV už pro obce s více než 1000 PE, čímž se rozšíří počet těchto zařízení více jak dvakrát. A konečně, směrnice se dotkne i individuálního způsobu čištění odpadních vod jako jsou septiky, jímky apod. I tato kategorie bude muset splňovat vyšší standardy a být registrována.
Hydrobiolog RNDr. Josef Fuksa, CSc. z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM uvedl, mezi důležitými statistickými vodohospodářskými údaji, že z „klasického“ znečištění přetrvává problém eutrofizace, tedy vysokých koncentrací fosforu, který z více než 50% pochází z čistíren odpadních vod. Významné je dnes znečištění farmaceutickými látkami. Nejvíce je zastoupen Metformin, kterého se v ČR ročně spotřebuje cca. 220 tun, koncentrace v dolních tocích řek jsou na úrovni 0,9 μg/l, resp. cca 4-5 % celkové spotřeby. Následuje Oxipurinol a Gabapentin. Zároveň ale dodal, že bohužel „nedisponujeme technologií, kterou bychom tato farmaka z vody dostatečně odstranili“.
Ing. Jan Potužák, Ph.D., vedoucí vodohospodářské laboratoře, Povodí Vltavy s.p., České. Budějovice, se věnoval fenoménu tzv. odlehčování, k čemuž poznamenal, že o jeho vlivu na kvalitu vody moc nevíme, neboť pracujeme s falešnými daty. Jde totiž o jev krátkodobý, který standardní monitoring často ani nezachytí. Na případu Volarského potoka pak názorně demonstroval jak nekvalitní kanalizační zařízení se dvěma odlehčovacími komorami negativně ovlivňuje kvalitu podstatně většího vodního toku, jakým je Teplá Vltava a následně i kvalitu vody v mohutné vodní nádrži Lipno, kde se podílí na její kontaminaci fosforem šestnácti procenty.
Seminář STUŽ obohatila diskuze, ve které zaznívaly názory, že ten hlavní úkol při vyrovnávání se s vyššími nároky na čištění odpadních vod je oddělování srážkových vod a následně plnění nových limitů znečišťující látek v procesu čištění. Nové nároky čeká také důsledný monitoring a samozřejmě velký otazník se vznáší nad financováním toho všeho. Z praxe pak slyšíme obavy např. ohledně zajištění energetické soběstačnosti velkých ČOV, jakož i otázky týkající se efektivity náročné redukce oněch speciálních polutantů.
Každopádně naléhavější vnímání této problematiky ze strany veřejnosti, jakož i politiků je tu zásadní. Bez změny naší „vodohospodářské“ mentality to nejspíše nepůjde.
Záznam ze semináře „Nové nároky na čištění odpadních vod aneb Jak je naši vodohospodáři zvládnou? A můžeme se těšit na čistší řeky?“ je možné shlédnout na www.stuz.cz.
