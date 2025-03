Miroslav Petr: Jak dál s místní Agendou 21 v České republice?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Taková byla hlavní otázka a podtitul hybridního diskuzního semináře pořádaného Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) v úterý 4. března 2025 v pražském Informačním centrum OSN. Navazoval na obdobný seminář z února 2024, který reagoval na tehdejší pozastavení podpory MA 21 ze strany MŽP . Tedy na v tu dobu velmi znepokojivou situaci, kterou vyvolal postup ministerstva, jenž zároveň přispěl k vytvoření atmosféry nedůvěry mezi subjekty dlouhodobě zapojenými do této agendy a tímto centrálním orgánem. A ve hře nebylo nic menšího než záchrana letitého a zavedeného systému zajišťujícího směřování našich obcí a regionů k udržitelnému rozvoji.Ministerstvo totiž na konci roku 2023 ukončilo podporu organizace CENIA, své agentury, která měla MA 21 ve své kompetenci. A to bez odpovídající analýzy a komunikace s partnery, včetně například Pracovní skupiny MA 21 Rady vlády pro udržitelná rozvoj.

Zástupce ministerstva tehdy argumentoval důvody, které k této chaotické situaci vedly, tedy vládním zadáním šetřit a omezovat kapacity, což přineslo právě ono zeštíhlení agentury CENIA. A aby rozptýlil obavy z nejisté nastávající existence MA 21, diplomaticky prohlásil, že MA 21 považují stále za důležitý nástroj politiky udržitelného rozvoje, se kterým v nějaké podobě počítají i do budoucna.

Ale jaká tato budoucnost bude, co přinese obcím, jejich pracovníkům a mnohým dobrovolníkům, kteří do tohoto programu pro udržitelnost vložili nemálo času a úsilí a také zápalu, zůstávalo nejasné. Snad jediné co konkrétně z ministerstva zaznělo, byl příslib vytvoření nové koncepce MA 21, na což si vyhradilo jeden rok.

A skutečně, po roce a měsíci, přesně v den konání zmíněného letošního semináře ji dopoledne představilo zástupcům příslušných municipalit a odpoledne pak na tomto diskuzním setkání.

Jestliže můžeme pracovníky ministerstva pochválit za dodržení termínu, tak vůči té jejich předložené koncepci zaznívaly jisté pochybnosti a podstatné výhrady.

Ministerská koncepce totiž ve snaze zjednodušit celý systém administrace agendy ruší zavedené audity a sází na princip sebehodnocení. Dále pak zaznělo, že bilanční reporty zapojených subjektů budou hodnoceny na dálku. Koncepce se rovněž netýká “místních akčních skupin” a krajů, ale pouze obcí. Především se však omezuje na pouhých dvanáct tematických oblastí. A právě toto na semináři nejvíce vadilo kritikům.

Konkrétně zaznívalo, že v koncepci chybí takové tematické oblasti jako je vzdělávání, kultura, územní rozvoj a biodiverzita. Že obce by měly mít možnost vybrat si z širší palety dílčích cílů a indikátorů. Oněch nabízených dvanáct je zcela nedostatečných.

Na tomto místě stojí za připomenutí, že Agenda udržitelného rozvoje, kterou schválil summit OSN v roce 2015 počítá se 17 základními cíli a ty jsou ještě rozpracovány do 169 cílů dílčích. Nezbývá zde tedy než konstatovat, že v tomto punktu naše ministerstvo inspiraci u záchranného plánu světového společenství pro nemocnou planetu Zemi rozhodně nehledalo.

A tak se objevuji i hlasy, že tu jsme svědky politováníhodného ústupu od již zavedeného integrovaného pojetí MA 21, pojetí, které vychází z pestré škály oblastí, na které je vhodné a žádoucí uplatnit již osvědčené metodiky. A to vše v návaznosti na závazky plynoucí ze strategických materiálů udržitelného rozvoje České republiky.

Jestli se v navržené koncepci MA 21 něco podstatné změní je otázka. Možná název, který by měl být atraktivnější a vtáhnout do procesu směřování k udržitelnosti na místní úrovni více aktérů. Každopádně ministerstvo na onom zjednodušení trvá a preferuje soustředění obcí na jen několik málo vytipovaných cílů.

