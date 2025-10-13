https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-petr-budeme-konecne-ve-mestech-dychat-cistsi-vzduch
Miroslav Petr: Budeme konečně ve městech dýchat čistší vzduch?

13.10.2025 | Miroslav Petr |
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Image Point Fr / Shutterstock
Říká se, že k tomu, abychom si uvědomili, jak cenná je voda, stačí, když nám vyschne studna. Se vzduchem, dalším pro život nezbytným elementem, je tento poznávací proces, jak si lze snadno ověřit, mnohem kratší. Řeklo by se, že si jej tedy budeme o to více vážit, že bude ve středu naší pozornosti. Takhle však lidská logika nefunguje. Své o tom vědí vědci, lékaři, ekologové, kteří se kvalitou vzduchu zabývají. Až na výjimky máme totiž zafixováno, že vzduch je zcela zdarma, a navíc si na něj nemůžeme ani sáhnout. Proč si tedy dělat starosti s tím, čeho je nadbytek a co je tak samozřejmé. Vždyť se stačí jen nadechnout.
 
Naše civilizace dosáhla procesem zvaným pokrok stavu, kdy se tím, co dýcháme, musíme intenzivně a zodpovědně zabývat. Totiž zřejmě nikdy v dějinách nedýchalo takové velké množství lidí tak, vlastním přičiněním, znečištěný vzduch. Na druhou stranu nikdy v dějinách jsme neměli tak důkladné poznatky o kvalitě vzduchu a vlivu toxických látek v něm obsažených na lidský organismus.

Takový závěr si našinec mohl odnést z říjnového semináře STUŽ: „Budeme konečně ve městech dýchat čistší vzduch? aneb Co znamená nová směrnice EU pro naše obyvatele a pro naše města?“ (Videozáznam a prezentace ze semináře jsou k dispozici na webových stránkách www.stuz.cz).

Evropská unie přijala v říjnu 2024 novou směrnici č. 2024/2881 ke kvalitě vnějšího ovzduší s cílem sladit dosavadní normy s doporučeními WHO. Proti stávající normě vyžaduje snížení emisí škodlivých polutantů, jako je např. NO2, prachové částice PM10 a PM2,5, na polovinu, a rovněž významně redukuje i počet překročení limitů, uvedla panelistka Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D. z magistrátu hl. města Prahy a Centra pro otázky životního prostředí UK.

A to je pro Prahu, kde se mnohde neplní ani stávající limity a kde největším znečišťovatelem je automobilová doprava, jejíž setrvalý výkonnostní nárůst se nedaří zvrátit, velká výzva. Následně představila desetibodový plán možných opatření ke snížení emisí z dopravy v hlavním městě do roku 2030. Mezi hlavní kroky se tu uvádí zavedení nízkoemisní zóny, snížení emisí vozů taxislužby, snížení atraktivity parkování v centru, podpora nízkoemisní logistiky aj. Ve hře zůstává i mýto.

Mgr. et Ing. Táňa Závodná Ph.D. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR seznámila účastníky semináře s vývojem poznání dopadů znečištěného vzduchu na lidský organismus. Dnešní výzkumy ukazují již i na poškozování mozku a DNA a na vyšší výskyt demence u jedinců žijících u rušných komunikací. Některé skupiny obyvatel, zařazuje mezi ně i sportovce, jsou vystavení v důsledku škodlivých emisí vyššímu riziku nemocí a nesou i vyšší ekonomické náklady spojené s léčením.

Jedním z ukazatelů, se kterým pracují, jsou tzv. ztracené roky zdravého života v populaci. A připomíná, že i relativně malé zlepšení, např. o půl roku života, představuje v úhrnu velký zdravotní i ekonomický přínos. Pro představu: dodržování limitů emisí v ovzduší doporučených WHO by v současné EU znamenalo snížení roční úmrtnosti o 357 tisíc lidí (údaj EEA z roku 2024).

A odkdy se již můžeme na čistý vzduch těšit? Mgr. Vendula Breburdová, vedoucí oddělení kvality ovzduší Ministerstva životního prostředí zdůraznila, že účinnost směrnice vstupuje v platnost již koncem roku 2026, kdy je nutné zahájit příslušný monitoring a přijmout potřebná opatření. Dále uvedla, že tato legislativa garantuje možnost soudního přezkumu prováděných opatření, uznání vysokých nákladů zdravotních dopadů pro citlivé skupiny obyvatelstva a přiznává náhradu újmy na zdraví v důsledku nedodržování limitů.

Z výše uvedeného vychází, že ovzduší je nejdůležitější složkou životního prostředí. Otázka jeho kvality se dotýká každého z nás. Ovlivňuje zdraví bohatých i chudých, zdravých i nemocných, mladých i starých. Už z toho je jasné, že by tato problematika měla stát v centru pozornosti médií, politiků i veřejnosti.

foto - Petr Miroslav
Miroslav Petr
Autor je člen Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ).

RV

Richard Vacek

13.10.2025 05:44
Naštěstí ve městech už čistší vzduch dávno dýcháme.
