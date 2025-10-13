Miroslav Petr: Budeme konečně ve městech dýchat čistší vzduch?
Takový závěr si našinec mohl odnést z říjnového semináře STUŽ: „Budeme konečně ve městech dýchat čistší vzduch? aneb Co znamená nová směrnice EU pro naše obyvatele a pro naše města?“ (Videozáznam a prezentace ze semináře jsou k dispozici na webových stránkách www.stuz.cz).
Evropská unie přijala v říjnu 2024 novou směrnici č. 2024/2881 ke kvalitě vnějšího ovzduší s cílem sladit dosavadní normy s doporučeními WHO. Proti stávající normě vyžaduje snížení emisí škodlivých polutantů, jako je např. NO2, prachové částice PM10 a PM2,5, na polovinu, a rovněž významně redukuje i počet překročení limitů, uvedla panelistka Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D. z magistrátu hl. města Prahy a Centra pro otázky životního prostředí UK.
A to je pro Prahu, kde se mnohde neplní ani stávající limity a kde největším znečišťovatelem je automobilová doprava, jejíž setrvalý výkonnostní nárůst se nedaří zvrátit, velká výzva. Následně představila desetibodový plán možných opatření ke snížení emisí z dopravy v hlavním městě do roku 2030. Mezi hlavní kroky se tu uvádí zavedení nízkoemisní zóny, snížení emisí vozů taxislužby, snížení atraktivity parkování v centru, podpora nízkoemisní logistiky aj. Ve hře zůstává i mýto.
Mgr. et Ing. Táňa Závodná Ph.D. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR seznámila účastníky semináře s vývojem poznání dopadů znečištěného vzduchu na lidský organismus. Dnešní výzkumy ukazují již i na poškozování mozku a DNA a na vyšší výskyt demence u jedinců žijících u rušných komunikací. Některé skupiny obyvatel, zařazuje mezi ně i sportovce, jsou vystavení v důsledku škodlivých emisí vyššímu riziku nemocí a nesou i vyšší ekonomické náklady spojené s léčením.
Jedním z ukazatelů, se kterým pracují, jsou tzv. ztracené roky zdravého života v populaci. A připomíná, že i relativně malé zlepšení, např. o půl roku života, představuje v úhrnu velký zdravotní i ekonomický přínos. Pro představu: dodržování limitů emisí v ovzduší doporučených WHO by v současné EU znamenalo snížení roční úmrtnosti o 357 tisíc lidí (údaj EEA z roku 2024).
A odkdy se již můžeme na čistý vzduch těšit? Mgr. Vendula Breburdová, vedoucí oddělení kvality ovzduší Ministerstva životního prostředí zdůraznila, že účinnost směrnice vstupuje v platnost již koncem roku 2026, kdy je nutné zahájit příslušný monitoring a přijmout potřebná opatření. Dále uvedla, že tato legislativa garantuje možnost soudního přezkumu prováděných opatření, uznání vysokých nákladů zdravotních dopadů pro citlivé skupiny obyvatelstva a přiznává náhradu újmy na zdraví v důsledku nedodržování limitů.
Z výše uvedeného vychází, že ovzduší je nejdůležitější složkou životního prostředí. Otázka jeho kvality se dotýká každého z nás. Ovlivňuje zdraví bohatých i chudých, zdravých i nemocných, mladých i starých. Už z toho je jasné, že by tato problematika měla stát v centru pozornosti médií, politiků i veřejnosti.
