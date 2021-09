Miroslav Bobek: Trojské tolary ze Státní tiskárny cenin

Daniela V. 27.9.2021 20:10

Dobrý den. Pane Bobku, prosím o dovysvětlení. Máte alespoň letmý odhad co tato akce vynese ? A koho, kde a jak hodláte podporovat ? ? Pro mne dost důležité informace. Myslím, že i u nás by se našlo dost zájemců fauny a flory. Vždyť i pražská ZOO neustále oslovuje návštěvníky o sponzorství, v době covidové " pozvat nějaké zvíře na večeři ", atd. Kolik z mé stokoruny doputuje třeba do Afriky a tam zajistí kolik mléka pro sloního sirotka ? Já, jelikož jsem pracovala celý profesní život ve zdravotnictví, několikrát ročně finančně podporuji tam. Oceňuji třeba to, že ZOO Praha vrací do Bulharska supy anebo do Mongolska koně Převalského. Ale tahle akce se mi nějak nezdá, nejsem přesvědčena o jejím smyslu ......

Odpovědět