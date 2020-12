Miroslav Bobek: Vánoční dárek na poslední chvíli

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha Dracéna krokodýlovitá je vyhraněný potravní specialista orientovaný na plže.

Tradiční vánoční pochoutkou prý za první republiky bývali hlemýždi. V poslední době tato delikatesa zažívala pozvolný návrat a hlemýždě začala nabízet řada restaurací. No, jsem zvědav, kolik jich ještě otevře a kolik lidí si v nich bude moci šneky dovolit. I když – možná jsem poté, co nám zase zavřeli také zoo, až příliš skeptický.

Ale čert vem šneky na vánočních stolech, ty se bez nich snad obejdou, jen když nebudou prázdné. Zato některá zvířata bez hlemýžďů být nemohou, a těm jsme je v zoo servírovali, servírujeme a bohdá servírovat budeme. Na tyhle Vánoce tedy určitě. A první v pořadí bude dracéna krokodýlovitá.

Tato velká, až 120 cm dlouhá a klidně i přes 4 kg těžká „ještěrka“ (která patří k ikonickým zvířatům Zoo Praha, ale o tom až o kousek dál) je vyhraněný potravní specialista orientovaný na plže. V podmínkách zoologické zahrady dostává „kuchyňské“ hlemýždě kropenaté z farmových chovů. Sledovat dracénu konzumující jednoho hlemýždě po druhém je zážitek, na který jen tak nezapomenete. Sedí někde na větvi nad vodní hladinou, vezme hlemýždě do tlamy, porovná si ho v ní – a pak ho mezi zuby drtí jako starý rocker skleněný popelník. Pomalu, soustředěně, snad i s požitkem, plynule a neodvolatelně.

V Zoo Praha máme dracény krokodýlovité již čtvrt století. Jejich dovoz z Peru zařídil v roce 1995 dr. Ivan Rehák. O necelé tři roky později se je Petrovi Velenskému podařilo úspěšně odchovat – a to jako prvnímu na světě! Bylo to skutečné dílo mistra. Dracéna je druh velmi citlivý na správné teplotní a světelné podmínky, který navíc žije ve zvláštní sociální struktuře: jednu samici je třeba držet s více samci. K tomu všemu samičky dracén kladou v přírodě svá vejce do termitišť, kde jejich inkubace při teplotě kolem třiceti stupňů trvá pět až šest měsíců. Nezbývá než toto prostředí napodobit. Rozmnožení dracén by tak vůbec nebylo myslitelné nejenom bez ohromných znalostí, zkušeností a trpělivosti, ale také něčeho, co je dáno jen málokomu, totiž talentu podobné velikosti, jaký měl kupříkladu slavný Capablanca na šachy.

Takže dracény u nás své hlemýždě dostanou, o tom vůbec nemůže být sporu. A i když tyhle pozoruhodné plazy kvůli uzavírce zoo nyní neuvidíte, můžete je nakrmit alespoň virtuálně. Dracéna totiž patří mezi druhy, pro které jsme připravili speciální stravenky . Online zakoupením jedné takovéto stravenky sponzorujete danému druhu jednu krmnou dávku. Konkrétně dracéně hlemýždě v ceně 150 korun. A protože online získáte i příslušný certifikát, může to být ten nejlepší dárek na poslední chvíli: vánoční šneci pro dracénu.

