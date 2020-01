Miroslav Bobek: Zázraky se ještě dějí. Částka poskytnutá Čechy skrze zoo do Austrálie se blíží 15 milionům korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Adelaide Zoo Část peněz bude využita na první pomoc zvířatům postiženým požáry, na následnou péči a na návrat zachráněných jedinců zpět do přírody, anebo k jejich chovu v lidské péči. Další část jde do Adelaide Zoo na pomoc poskytovanou zvířatům na veterinární klinice, na péči o postižené koaly. Další míří na Klokaní ostrov s hlavním zaměřením na tamní cennou populaci koalů.

Když jsme v pondělí 6. ledna večer začínali v Zoo Praha se sbírkou na pomoc australské fauně, očekával jsem, že vybereme řádově desetitisíce korun. Proto jsem také o dva a půl dne později při pohledu na výpis z účtu nemohl uvěřit vlastním očím. Byla na něm částka 876 tisíc korun! Skoro milion! A pak se mi den po dni už jen točila hlava. Milion a půl, čtyři miliony, přes devět milionů… Toto úterý padla fantastická hranice deseti milionů a nyní se již nepochybuji, že brzo vybereme více než patnáct milionů korun a pokoříme tak hranici milionu australských dolarů. Opravdu, zázraky se ještě dějí!

Pomoci australským zvířatům prostřednictvím naší sbírky se rozhodly tisíce a tisíce lidí. Holčička, která rozbila prasátko a poslala nám pět set korun. Dárce, který s mimořádnou štědrostí poukázal tři sta tisíc korun. Hasiči, kteří se vzdali výtěžku ze své plesové tomboly ve výši 2029 korun. Žáci 7. C, kteří se složili, aby nám mohli poslat 1500 korun. A podobně bych mohl ještě dlouho a dlouho pokračovat. Všem vám – dárcům – z celého srdce děkuji! Jste skvělí! Nevím, jaký jiný národ projevil vyšší míru účasti a velkorysosti.

Stejně tak chci poděkovat všem, kdo informaci o naší sbírce pomáhali a pomáhají šířit. Jsme vám vděčni za všechna sdílení na sociálních sítích i jiné formy upozornění. Zvláštní poděkování pak patří České televizi, která operativně zařadila do vysílání spoty upozorňující na naši sbírku a zasloužila se o její další zviditelnění.

Již od počátku věnuje celá řada mých kolegů ze Zoo Praha velké úsilí tomu, aby se prostředky, které nám byly svěřeny, zhodnotily v Austrálii co nejlépe i nejrychleji a abychom vám je byli schopni do poslední koruny vyúčtovat.

Prvních sto tisíc australských dolarů – v korunách přes jeden a půl milionu - jsme tak mohli odeslat na účet Zoos Viktoria. Jsou určeny na první pomoc zvířatům postiženým požáry, na následnou péči a na návrat zachráněných jedinců zpět do přírody, anebo – v případech, kdy to nebude možné – k jejich chovu v lidské péči.

Dalších sto tisíc australských dolarů jde do Adelaide Zoo. Z nich polovina je určena na pomoc poskytovanou zvířatům na veterinární klinice této zoo a rovněž na péči o postižené koaly z oblasti Mount LoftyRanges. Druhá polovina pak míří na slavný Klokaní ostrov s hlavním zaměřením na tamní cennou populaci koalů, kterých je v péči záchranářů momentálně víc než sto.

Peníze na bezprostřední pomoc budeme pochopitelně odesílat i v dalších dnech. Následně pak plánujeme dlouhodobě podporovat záchranu ohrožených druhů, které se v důsledku požárů ocitly na samé hraně existence. Ve hře jich je – bohužel – stále se prodlužující řada. Snad se i díky české pomoci podaří alespoň některé z nich zachránit.

V úvodním odstavci jsem původně zmiňoval, že snad zdoláme hranici milionu australských dolarů, teď to již považuji za jisté. A ještě jedna aktualizace: Je připravena smlouva na poskytnutí pomoci do Mt. Rothwell, což největší ekosystém prostý zavlečených predátorů ve Viktorii. Současně jde o poslední bezpečné útočiště klokanů skalních a bude sem přijato množství zvířat zasažených požáry. Do Mt. Rothwell proto pošleme 82 tisíc australských dolarů na hasičské auto, protipožární pomůcky, stroj na vysekávání protipožárních pásů a protipožární trénink zaměstnanců.

