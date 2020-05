Miroslav Dusík: Co napověděly jarní odchyty drobných hlodavců o hraboši polním Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Miroslav Ryšán Při hodnocení hraboší populace podle používaných nor je nutné upozornit, že jde o metodu s vysokou mírou subjektivního odhadu. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Aplikovat rodenticid na základě evidence používaných východů z nor může být značně zavádějící. Touto metodou lze sice zhruba odhadnout aktuální hustotu populace, ale chybí velmi důležité informace zejména o věkové struktuře a pohlavní aktivitě hlodavců, případně jejich množivosti. Ve společenstvech drobných hlodavců je běžné, že i v průběhu vegetační sezony je podíl březích samic velmi nízký, nebo je odchováván mizivý počet mláďat a populace po řadu měsíců stagnuje, případně ubývá a nebezpečí z přemnožení nehrozí. Chemické prostředky jsou v takovém případě aplikovány zbytečně. Po výrazné gradaci hraboše polního v roce 2019 byl pro zajímavost sledován vývoj početnosti i reprodukce hraboše polního na rozhraní refugia (silničního příkopu) a semenné travní kultury v oblasti Jamného nad Orlicí. Odchyt hlodavců byl prováděn do sklapovacích pastí položených v linii na tradiční univerzální návnadu v prosinci 2019, březnu a dubnu 2020. Exponováno bylo v jednotlivých termínech 200-100-200 pastí po 3 noci vždy na jiném místě. Ulovená zvířata byla po získání základních biometrických dat vypitvána pro určení pohlavní aktivity, množivosti a přežívání. Výsledek odchytu v jednotlivých termínech ukazuje na postupný pokles početnosti hraboše polního v průběhu zimního období a výraznější pokles počátkem jarního období (tab. 1, obr. 1). Nory v hraboších koloniích při tom zůstávaly díky počasí velmi zachovalé a nebylo možné spolehlivě určit, které z nich jsou používané. Obr. 1.: Výsledek odchytu drobných zemních savců v refugiu u Jamného nad Orlicí v r. 2019/2020 (přepočet na 100 pasťonocí) Věková struktura hraboše polního v prosinci 2019 se 75 % zastoupením velmi mladých a dospívajících jedinců ukazuje na vyvrcholení gradace, kdy se díky teplému počasí ještě v dané lokalitě nacházely poslední březí samičky. Do března 2020 přežívala slábnoucí populace se 43 % zastoupením loňských dospělců a 57 % mladých jedinců z podzimních vrhů. V populaci bylo zastoupeno 61 % samců. Počátek gravidity byl zjištěn u 5 % samic a pohlavní aktivity u 30 % samců. Průměrná váha samic dosahovala pouhých 16,0 g, samců pak 20,8 g. Zvířata tedy nebyla v příliš dobré kondici a ani připravena na úspěšnou reprodukci. Tab. 1.:Výsledek odchytu drobných zemních savců v refugiu u Jamného nad Orlicí v r. 2019/2020 (přepočet na 100 pasťonocí) Dubnový odchyt potvrdil pokračující pokles populačních hustot hraboše polního o 43 % během jednoho měsíce. Odchycení dospělí jedinci však byli vyspělejší s průměrnou váhou samic 21,4 g a samců 26,5 g. Do reprodukce bylo v době odchytu zapojeno již 57 % samic a 84 % samců. Pokles podílu samců v populaci na 36 % pravděpodobně souvisel s emigrací z mateřských kolonií, přebíháním při vyhledávání říjných samic a tím i zvýšenými ztrátami predací. Reálná množivost byla však na velmi nízké úrovni. Ačkoli počet embrií a poporodních skvrn v děložních rozích dosahoval průměrně hodnoty 4,14 (1 – 7, n=22), nebyl zaznamenán u žádné z ulovených samic po porodu průběh laktace. Také podíl ulovených mláďat byl neobvykle nízký, dosahoval necelá 4 %. Tento stav naznačuje vysokou míru kanibalismu čerstvě narozených jedinců. Vzhledem k tomu, že u ulovených zvířat nebyly zjištěny klinické příznaky zoonóz, mohl být příčinou nedostatečný obsah živin ve výhonech travin a v pletivech ostatních konzumovaných bylin po dlouhotrvajícím období sucha. Populace hraboše polního se tedy v dubnu nacházela ve fázi prohlubující se regradace, kterou v lokalitách s dostatkem myšilovných predátorů, může významně urychlit predační tlak, případně jejich hustoty stlačit k nízkému stavu. V takové případě nehrozí nebezpečí rychlého vzniku nových ohnisek. V oblastech odkud byli predátoři vytlačeni nebo došlo k jejich vyhubení, je pravděpodobnost rychlého nástupu nové a vitálnější gradace značná. Při hodnocení hraboší populace podle používaných nor je nutné upozornit, že jde o metodu s vysokou mírou subjektivního odhadu. Zdaleka ne všechny nory lze pokládat za používané, i když se na první pohled zdají být obydlené. V dubnovém termínu bylo na zkoušku uprostřed travního porostu v 7 koloniích tohoto hlodavce zašlapáno a zasypáno celkem 646 používaných i nepoužívaných nor. Po 3 nocích jich hlodavci otevřeli 55. Následně byla ke každé otevřené noře nalíčena past a v průběhu dalších 3 nocí odchyceno celkem 9 jedinců hraboše polního a to především v průběhu prvního a druhého dne (třetí den byli uloveni 2 zřejmě poslední jedinci). Na jednoho hraboše tedy připadlo 6,1 otevřené nory / 3 noci a 71,8 z celkového počtu nor. Březnové nařízení, vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), které umožňuje v napadených plodinách s pětinásobným překročením prahu škodlivosti hrabošem polním povrchově aplikovat rodenticid Stutox II., je v mnohém v rozporu s uzákoněnými pravidly pro udržitelné používání pesticidů. Národní akční plán pro Českou republiku do r. 2022, schválený vládou ČR, zůstává v tomto případě zcela opomíjený, nejsou plněny cíle v oblasti ochrany necílových organismů a dlouhodobě zůstávají stranou i nástroje a prostředky pro podporu a rozvoj integrované ochrany rostlin, jako jsou účinná agrotechnická opatření (zpracování půdy, osevní postup atd.). Integrovaná ochrana rostlin je v ustanovení § 5 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, definována jako „opatření, která udržují používání přípravků a ostatních metod ochrany rostlin na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit, při čemž je kladen důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů.“ Základem pro naplnění těchto pravidel musí být především prevence, a to taková, která je založena na využívání přirozených procesů v ekosystémech, tzv. ekosystémových služeb. Stupňující se gradace hraboše polního i ostatních škodlivých činitelů, a tím i narůstající tlak na používání nebezpečných chemikálií, jasně ukazují, jak rychle se vzdalujeme udržitelnému hospodaření v krajině. Chybu však nelze hledat u samotných zemědělců, ale především v nešťastně nastavené zemědělské politice. reklama Miroslav Dusík Autor je profesionální ornitolog.

tisknout poslat Sdílet

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz Dále čtěte | Farmáři budou muset vést evidenci hnojiv i sklizně Hrabošů v dubnu ubylo, škodlivost překročili čtyřikrát Hraboši na jihu Čech překračují až pětinásobně práh škodlivosti Další články autora | Miroslav Dusík: Na hraboše polní dobře zabírá biologická prevence. Sovy, dravci a jiní predátoři

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.