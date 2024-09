Občané města Písku: Otevřený dopis ve věci reakce na záměr výstavby spalovny ZEVO Písek

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Josef Mašek / Ekolist.cz Ilustrační snímek.

Vážený pane ministře,obracíme se na Vás s důvěrou jako na člověka, jehož hlavním úkolem a společenskou zodpovědností je ochrana životního prostředí, jak vyplývá i z Vašeho motta na webových stránkách ministerstva. My níže podepsaní se navíc domníváme, že hlavním cílem ochrany životního prostředí je vytváření udržitelných podmínek pro důstojný a aktivní život občanů a podpora udržitelných opatření a programů.Nezbytným nástrojem pro ochranu životního prostředí je proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), který řídí Vaše ministerstvo. Toto řízení posuzuje vliv zamýšleného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech důležitých souvislostech.

Veřejné projednání záměru výstavby spalovny v městské části Smrkovice, eufemisticky nazvané ZEVO („zařízení na energetické využití odpadu“) Písek (pod kódem OV 2078), ukázalo, že i opakovaně přepracovaná dokumentace záměru obsahuje nejenom závažné, ale i ve střednědobém horizontu neodstranitelné nedostatky a závady. Není proto divu, že šestihodinové veřejné projednání neobsahovalo ani jedno vystoupení z řad veřejnosti, které by obhajovalo, byť jen částečně, tento zbytečný záměr v již nyní neúměrně zatížené části města s nedostatečnou dopravní infrastrukturou, s frekventovanou nákladní dopravou a očekávaným nárůstem osobní dopravy do budované rezidenční čtvrti s 50 novými domy. Původně bylo ze strany budoucího provozovatele spalovny přislíbeno posílení dopravní infrastruktury, a i když se jednalo o jediný větší ústupek směrem k místním obyvatelům, bohužel i z něj nakonec sešlo.

Vážený pane ministře, prosíme Vás o seznámení se s tímto záměrem ještě před vydáním stanoviska a o zvážení všech okolností z důvodu neekologičnosti a neudržitelnosti tohoto projektu. Vydáním záporného stanoviska by došlo k vyslyšení volání většiny místních obyvatel, kteří výstavbu spalovny z logických důvodů nepodporují. Je politováníhodné a zcela nepochopitelné, že vedení města Písku se rozhodlo upřednostnit jiné zájmy, než jsou zájmy občanů Písku i celého Jihočeského kraje, jelikož již realizované zařízení ZEVO v Novém Vrátě by mělo do budoucna pokrýt kapacitu dostupného spalitelného odpadu z celého kraje. Navíc kromě ZEVO Vráto s kapacitou 160 000 tun odpadu/rok obdrželo kladné stanovisko k EIA také EVO Planá nad Lužnicí s kapacitou 80 000 tun odpadu/rok. S těmito dvěma záměry je již výrazně přesažena kapacita spalitelných odpadů v Jihočeském kraji. Ve stejnou chvíli probíhá posuzování EIA u dalších dvou záměrů na výstavbu spaloven v Jihočeském kraji (Písek, Domoradice).

Ze všech záměrů v kraji má navíc ZEVO Písek nejnižší kapacitu, jedná se tedy v kontextu odpadového hospodářství kraje o zcela nepotřebný záměr. Jako občané nesouhlasíme s tím, aby se k nám odpad dovážel z jiných krajů, nebo dokonce ze zahraničí. Ačkoliv druhá možnost není v ČR zatím legálně možná, jedna novela zákona může tuto situaci snadno změnit. Zároveň se domníváme, že povolování záměrů energetického využití odpadů, pro které nedisponujeme dostatečnou kapacitou spalitelných odpadů, by bylo v rozporu s plánem odpadového hospodářství ČR, které se vydává směrem regulace odpadu, důslednější recyklace a cirkulární ekonomiky. Bylo by tedy nelogické, neekonomické a neekologické podporovat záměry, pro které v dané lokalitě není dostatek odpadu.

Město Písek samotné zároveň nebude potřebovat další zdroj tepla ani po předpokládaném odstavení hnědouhelného kotle kolem roku 2030, a to s ohledem na úspory (přechod z parovodu na horkovod, zateplování vyžadované legislativou) a několik dostupných alternativních dobře diverzifikovaných řešení (např. využití tepla z odpadní vody na ČOV pomocí tepelných čerpadel, instalace druhého biomasového kotle v teplárně, využití kogenerační jednotky, využití odpadního tepla z podniků v průmyslové zóně, zvýšení dodávek tepla z bioplynové stanice), vše dohromady s mnohem nižšími celkovými náklady, než je výstavba ZEVO.

Velmi znepokojivým faktem je, že v záměru neexistuje dlouhodobá perspektiva nakládání s toxickým odpadem, který spalovna vyprodukuje (15 000 t škváry a nebezpečného popílku/rok). ZEVO Písek rovněž negativně ovlivní přilehlé ekosystémy, mezi které patří i několik rybníků a chráněné druhy živočichů, kteří zde žijí - to je velká cena za zařízení, které ve skutečnosti nepotřebujeme.

Samostatnou kapitolou, vztahující se k přislíbené dotaci Státním fondem pro životní prostředí, je ekonomická neudržitelnost projektu. Jako občané Písku a České republiky a zároveň daňoví poplatníci, nechceme dopustit nejen kolaps financí města, ale ani marné plýtvání veřejnými prostředky. Nedokážeme pochopit, jak může Státní fond životního prostředí přislíbit dotace v celkovém objemu desítek miliard Kč na ekonomicky neudržitelný počet spaloven či zařízení ZEVO. Navíc samotná dotace k výstavbě nepostačuje, město by muselo být zatíženo vysokým úvěrem, a to navíc na stavbu zařízení, jehož budoucí ekonomická udržitelnost je velmi nejistá.

K osvětlení našeho přesvědčení a vysvětlení našeho stanoviska směřuje i závěrečná prosba našeho dopisu: žádáme Vás o osobní přijetí, abychom Vás mohli seznámit se zápory a nesmyslností záměru vybudování spalovny v Písku, tak jako jste přijal ty, kteří chtějí za každou cenu tento nesmyslný projekt prosadit.

S úctou a důvěrou obyvatelé městské části Smrkovice a občané města Písku (připojeno 41 podpisů).

