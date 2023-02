Ondřej Dočkal a Marek Šmejkal: Velmi nebezpečný invazní druh ryby byl objeven v ČR

Foto | Kiran Thomas První v ČR nalezený hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii).

Foto | Kiran Thomas Hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii) – při pohledu shora je nápadná mohutná hlava.

Ačkoliv se jedná pro vědu a ochranu přírody o nález zcela čerstvý, již asi 10 let byl invazní hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii) pozorován místními hospodáři a je tak reálné riziko, že se rozšířil do dalších vod. Jelikož se jedná o zásadní hrozbu pro mokřadní ekosystémy, prosíme veřejnost o zapojení do mapování jeho výskytu.Neuplynul ani měsíc od uveřejnění článku o zásahu proti tomuto druhu ve Finsku , a výskyt hlavačkovce byl bohužel poprvé vědecky popsán i u nás. To opravdu není dobrá zpráva pro vzácné a ohrožené živočichy z drobných stojatých vod a mokřadních ekosystémů. Jedná se totiž o nebezpečný invazní druh, který je schopen konkurenčním i predačním tlakem z lokalit vytlačit mnohé druhy obojživelníků, ryb i bezobratlých (např. vážky nebo vodní brouky).

Svými životními nároky je velmi podobný mnohým původním druhům ryb, čímž pro ně představuje vážnou konkurenci. Větší hlavačkovci navíc přecházejí na dravý způsob života, a původní druhy tak i přímo loví. Jedním z druhů vysoce ohrožených hlavačkovcem je např. blatňák tmavý (Umbra krameri), který ubývá v celém původním areálu Evropy a je na pokraji vymření. Z invadovaných lokalit uvádí odborná literatura mizení i dalších druhů jako je karas obecný (Carassius carassius), slunka obecná (Leucaspius delineatus) či hořavka duhová (Rhodeus amarus). Odborná literatura dokonce z jedné lokality v Lotyšsku uvádí i kompletní nahrazení karase stříbřitého (Carassius gibelio) hlavačkovcem, přičemž karas stříbřitý je jinak velmi odolný druh invazní ryby vytlačující naše původní druhy. Hlavačkovec se totiž potravně zaměřuje i na jikry a drobné rybky, a tím může znemožnit rozmnožování mnoha jiných druhů ryb, které bez generační obměny postupně vymizí. Podobným mechanismem (predací na pulcích) z tůní mizí i čolci, skokani či kuňky a zůstává pouze odolná ropucha obecná (Bufo bufo).

Foto | Marek Šmejkal Blatňák tmavý (Umbra krameri).

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že hlavačkovec představuje vážné nebezpečí pro druhy, které to u nás již dnes nemají jednoduché a nalézají se v seznamu ohrožených živočichů. Zásadní nebezpečí hlavačkovce spočívá v jeho odolnosti vůči nízkému obsahu kyslíku rozpuštěného ve vodě. Je totiž schopný obývat i takové vody, kde se původní rybí dravci (např. okoun nebo štika) neudrží – což jsou často lokality, které právě pro rozmnožování využívají obojživelníci. Jde např. o tůně, které na podzim zasype listí a jeho rozklad přes zimu sníží obsah kyslíku pod kritickou úroveň (přičemž na jaře a v létě je voda „v pořádku“ a vývoj larev obojživelníků může probíhat).

Foto | Marek Šmejkal Dalším z rybích druhů, na nějž negativně dopadá invaze hlavačkovce, je karas obecný (Carassius carassius).

Hlavačkovec Glenův je rybou s původním výskytem na východě Ruska, Číny a severu Korejského poloostrova. Na začátku 20. století se však s chovem akvarijních ryb dostal do Moskvy a Petrohradu, kde se po vypuštění chovateli začal šířit do volné přírody. Následuje invaze do dalších států Evropy, počínaje Běloruskem, Ukrajinou, Litvou, Polskem, Maďarskem a Slovenskem. Postupně se objevuje i jinde, např. na několika místech Balkánského poloostrova. Posledními záznamy byly lokalizované výskyty v Německu a v již zmiňovaném Finsku. Historie invaze hlavačkovce je dobře zdokumentována například v článcích od ruského autora Reshetnikova (viz seznam níže). Hlavním motorem jeho invaze není unikátní schopnost rozšiřovat svůj areál, ale lidské aktivity – chovy, vysazování ryb a daleké transporty s tím spojené, či používání drobných druhů ryb jako nástražních (je to robustně stavěná a odolná rybka).

Foto | Marek Šmejkal Druhy mizejícími z lokalit po invazi hlavačkovce jsou i různé druhy žab - na obrázku skokan zelený (Pelophylax kl. esculentus).

Zajímavostí na objevení výskytu hlavačkovce u nás je to, že nebyl objeven cíleným monitoringem, ale čirou náhodou. Jeden z autorů si náhodou na sociálních sítích všimnul fotky ryby netradičního vzhledu s otázkou, zda se nejedná o hlavačkovce Glenova. Jeho zavlečení do vod ČR se však předpokládalo, jelikož se vyskytuje ve třech ze čtyř sousedních zemí.

Foto | Marek Šmejkal Z lokalit obývaných hlaváčkovcem mizí i čolci – na obrázku čolek velký (Triturus cristatus).

Hlavačkovec byl nalezen na Plzeňsku, v jednom drobném potoce, kam se dostal po výlovu rybníka (Šmejkal a kol. 2023). Bližším kontaktem s místními bylo zjištěno, že o výskytu hlavačkovců zde vědí už více let, což naznačuje nemalé riziko jejich možné rozšíření do okolí, a to jak přirozeně (s větší vodou po toku dolů), tak i v důsledku lidských aktivit – převozem s násadou (jako tzv. „černí pasažéři“), nebo při využití nástražních rybek na lov dravců.

Foto | Jan Lukavský Větší hlavačkovci loví nejen larvy, ale i dospělé čolky obecné (Lissotriton vulgaris).

O nálezu byly neprodleně informovány kompetentní instituce, které již zahájily nezbytné kroky. V první fázi je nutné zejména podchytit celkový rozsah rozšíření druhu, proto prosíme všechny, kteří by mohli mít informace o výskytu tohoto druhu u nás (a to kdekoli, nejen na Plzeňsku), aby se ozvali, ideálně spolu s fotkou ryby na email: ondrej.dockal(zavináč)nature.cz Předem velice děkujeme za pomoc!



Hlavačkovec: 2 břišní ploutve, délka hlavy představuje cca 1/3 délky těla

Vranky (původní, ohrožené druhy): 2 břišní ploutve, délka hlavy představuje pouze cca 1/5 délky těla (vranky navíc obývají horské a podhorské potoky, což není biotop, který by vyhovoval hlavačkovci – nelze ale vyloučit jeho náhodný záchyt ani zde - po úniku z rybníků)

Hlaváči (nepůvodní): břišní ploutve srostlé v přísavný terč

Hlavačka (nepůvodní): břišní ploutve srostlé v přísavný terč, na horní čelisti znatelně protažené, rourkovité nozdry

Jelikož jde o rybu zatím poměrně málo známou, a navíc celkem variabilní co se tvaru těla týče, přikládáme základní poznávací znaky druhu:

Velikost: maximální publikovaná délka je 25 cm, většinou ale zůstává podstatně menší, cca do 10 – 15 cm (první nalezený kus měřil 79 mm).

Zbarvení: v základu nevýrazné, hnědavě flekaté, z hlediska sytosti poměrně variabilní (může být hodně světlý i hodně tmavý), někdy s drobnějšími lesklými skvrnkami.

Hlava: velmi výrazná, představuje cca 1/3 délky těla, s velmi velkou tlamkou.

Ploutve: základní poznávací znak – má dvě oddělené hřbetní ploutve (přičemž zadní je jen cca 2 – 2.5x delší než ta přední) a má dvě břišní ploutve – jako většina našich ryb (ploutve nesrůstají do terče – viz obrázek výše).

Foto | Ondřej Dočkal Variabilita tvaru těla hlavačkovce - závisí na jeho stáří i kondici. Počet a postavení ploutví je však stále stejné (neuvažujeme-li s vývojovými deformacemi nebo zraněním). Velmi mladé ryby jsou hubenější. Dospělí samci mívají vyklenuté čelo. Plně vzrostlé ryby mají někdy horní linii hlavy jakoby proláknutou - v důsledku výše vybíhajícího hřbetu.

