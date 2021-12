Ondřej Bačík: Divočina na Pradědu je prozatím zachráněna. Pro vážná pochybení by vedení Správy mělo rezignovat

Zdroj | Společnost přátel Jeseníků NPR Praděd: největší ostrov horské divočiny na Moravě s evropsky mimořádnou přírodou.

Klíčového vítězství pro další osud divoké přírody v oblasti Pradědu, Králickém Sněžníku a Keprníku dosáhly organizace Společnost přátel Jeseníků a Hnutí DUHA Jeseníky. Už v červenci 2021 upozornily na sérii chybných rozhodnutí Správy CHKO, v nichž povolila výjimky na provádění tzv. intenzivních technologií za účelem asanace kůrovci napadených stromů na velké části území Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd, NPR Králický Sněžník a NPR Šerák-Keprník. Ekologické organizace se proti rozhodnutím Správy odvolaly k Ministerstvu životního prostředí ČR, které nedávno vydalo důležitá rozhodnutí ke všem rezervacím. V nich zrušilo stěžejní I. a III. výrokovou část udělených výjimek a zastavilo tak možnosti ničení posledních velkých ostrovů divoké přírody na Moravě. Správa CHKO musí věc znovu projednat, napravit pochybení a vydat přísnější znění rozhodnutí. Žadatelem o vydání výjimek na zásahy ve všech uvedených NPR byly Lesy ČR, s.p.Případy NPR Praděd, NPR Králický Sněžník a NPR Šerák-Keprník potvrzují, že vedení Správy CHKO Jeseníky při řešení kůrovcové kalamity selhává a je velmi vstřícné k zájmům lesníků a těžařů. Protože povolením výjimek Správa překročila hranici možných limitů, obě ekologické organizace vyzvaly ředitele Ing. Michala Servuse a vedoucího Správy Mgr. Petra Šaje, aby přijali odpovědnost a sami rezignovali ze svých funkcí.

O kvalitě práce Správy CHKO svědčí i to, že svá rozhodnutí zpracovávala rekordních 5 až 6 měsíců (!), přesto byly výsledky práce žalostné a s hrubým pochybením. V některých částech byla rozhodnutí Správy dokonce založena na nepravdivých informacích. Ve výjimkách sice Správa vyčlenila část území jako bezzásahové (tzv. pásmo A), ale v dalších částech rezervace umožnila nejen odkorňování kůrovcem napadených stromů nastojato, ale také destruktivní metody asanace formou kácení stromů, jejich odvětvení, manipulace a odkornění. V pásmech B a C Správa umožnila i použití jedovatých chemických postřiků na pokácené stromy a za určitých podmínek dokonce považuje použití jedů za šetrnou metodu asanace.

Zákon o ochraně přírody přitom použití intenzivních technologií zakazuje. Zákon dále stanovuje, že „využívání národní přírodní rezervace je možné jen v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí“ [1]. Národní přírodní rezervace jsou podle zákona nejvyšší kategorií ochrany přírody, negativní lidské zásahy jsou zde zakázány, stejně tak pohyb lidí mimo stezky, sběr hub apod. Jde o mimořádná území, kde je ochrana přírody nadřazena jakékoliv jiné aktivitě.

Kritika ministerstva a vážná pochybení na úkor přírody

V případě NPR Praděd ministerstvo ve svém rozhodnutí Správu CHKO důrazně kritizuje, když např. konstatuje, že se Správa ve své výjimce v případě porostů přirozených horských smrčin odchýlila od cílů stanovených v plánu péče o rezervaci s tím, že realizace asanačních zásahů zejména v pásmu B bude mít na horské smrčiny negativní vliv a provedené hodnocení dopadů asanačních zásahů považuje ministerstvo za nedostatečné. Ministerstvo rovněž zásadně zpochybnilo celý systém a způsob rozdělení porostů v rezervaci do pásem A, B a C, s tím, že zdůraznilo potřebu zvětšení pásma A, kde jsou porosty ponechány bez zásahu. Hodnocení lesních porostů a jejich zařazení do pásem A, B a C považuje ministerstvo za nepřezkoumatelné.

Zdroj | Společnost přátel Jeseníků Kůrovcové těžby na strmých svazích v údolí Divoké Desné poblíž hranice s NPR Praděd.

V případě NPR Králický Sněžník ministerstvo konstatuje obdobná hrubá pochybení Správy, v tomto případě o to závažnější, že Správa vyhlásila bezzásahovost na pouhých 5% plochy lesů! Jedná se o tzv. pásmo A, zatímco na zbývajících 95% povolila použití intenzivních technologií v různém rozsahu a intenzitě. Ministerstvo potvrzuje argument ekologů, že postup Správy CHKO je „ve zcela zásadním rozporu s metodikou MŽP ČR, aniž by se touto okolností jakkoliv zabývala a tento rozpor zdůvodnila“ Jedná se o metodiku „Postup asanace kůrovcem napadených porostů v CHKO a maloplošných chráněných územích“. Ministerstvo zdůrazňuje, že „správní orgány mají povinnost se metodikou ve své právní praxi řídit“. K tomu je vhodné dodat, že Správa CHKO na přípravě metodiky aktivně spolupracovala, nicméně v praxi je tak vstřícná k těžařům, že nerespektuje pravidla stanovená ministerstvem a vymýšlí si své vlastní postupy „ochrany“ přírody. V případě NPR Šerák-Keprník jsou výtky ministerstva velice obdobné.

Řešení pro kůrovcovou kalamitu v Jeseníkách

Zdroj | Společnost přátel Jeseníků Rozsáhlá těžba a holina na strmých svazích Keprníku ve 2. zóně CHKO u hranice s NPR Šerák-Keprník. Po otevření porostní stěny dochází k vývratům dalších stromů.

Kůrovcová kalamita v Jeseníkách trvá již několik let a těžko si představit, jak hrozně by dnes vypadala příroda v CHKO, pokud by kalamitu výrazně neztlumilo chladné a deštivé počasí posledních dvou let. Navzdory radikálnímu ochlazení postoupily kůrovcové těžby během roku 2020 a 2021 hluboko do vnitrozemí Hrubého Jeseníku vč. údolí říčky Bělá a Divoká Desná. Velká kůrovcová ohniska byla letos nejen ve vrcholových partiích masivu Medvědího vrchu (1 216 m n.m.), ale i v několika oblastech podél hranice s NPR Praděd i v samotné rezervaci. V případě, že by výjimky Správy nebyly zrušeny, porosty horských lesů v oblasti Pradědu by byly reálně ohroženy kácením a poškozením v důsledku chybných rozhodnutí Správy CHKO.

Správa CHKO, resp. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ochranu jádrové oblasti Jeseníků nezvládají a jako jediné vhodné řešení se tak ukazuje vyhlášení Národního parku Jeseníky jakožto opatření k trvalému zajištění ochrany největších ostrovů divoké přírody na Moravě. Do té doby je důležité, aby na 30% plochy CHKO Jeseníky (1. a 2. zóny) byl respektován zákon o ochraně přírody. Konkrétně je důležité ponechat nejcennějších 10% území CHKO (rezervace, 1. zóny, nehospodářské lesy) pro přirozený vývoj divoké přírody bez lidských zásahů. Na zbývajících 20% území CHKO (2. zóny a většinou nehospodářské lesy) pak je možné provádět ekologicky citlivé zásahy proti kůrovci, bez vzniku velkých holin a bez použití jedů. Na zbývajících 70 % (!) plochy CHKO je další osud přírody hor především v rukou lesníků.

A protože Správa CHKO stále dokola vydává výjimky k ničení vzácné přírody a ekologické organizace stále dokola suplují činnost Správy, pak nezbývá, než aby vedení Správy CHKO přijalo odpovědnost a samo rezignovalo ze svých funkcí. S nejcennější přírodou Jeseníků nelze dále hazardovat.

