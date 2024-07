Pavel Brodecký: Zelené seno

Jaroslav Řezáč 12.7.2024 06:56

domnívám se, že když se seče trávník, tak by bylo dobré ideálně do dvanácti hodin po sečení trávník zalít. Sekání trávy je pro trávník šokem a je potřeba nastartovat obnvné procesy růstu.



Co se týká sečení celkově v kontextu přehnané péče typu Anglický trávník je zajímavé sledovat kontrast trávníků před plotem a za plotem. Myslím, že extrémy jsou patrné, neb v drtivé většině se zajímají akorát o svůj dvorek, že je olemován džunglí a nezřídka i nepůvodními druhy rostlin je v podstatě každému ukradený.



Péče o krajinu v zastavených územích je tragická, ne že by nebyl majitel ale to, že majitel na to kašle, aby se staral řádně o majetek, který má a tedy povinnosti z držení takových ploch. Zúpravidla nejtragičtejší je v tomto právě stát, státní instituce jako jsou obce, povodí apod ale i mnoho majitelů "chat".



Je to velký problém, který se sám nevyřeší a bylo by vhodné abyse na péči o krajinu dohodli. Jinak se té džungle s nálety a nepůvodními rostlinami nezbavíme.

