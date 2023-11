Pavel Brodecký: Zarůstání krajiny

Břetislav Machaček 10.11.2023 10:57 Reaguje na Petr

Logicky se zamyslete ,zda má tato země na to, aby se zde

na polích hospodařilo jako třeba v Rakousku. V Rakousku a

jinde je to o tom, jak to bývalo kdysi i u nás, když tu

hospodařili takzvaní kovozemědělci. Každý mimo své práce,

která ho živila, měl i své políčko a na něm pracoval ve

volném čase. Na čem ale budou pracovat lidé z měst a jak

dlouho to budou ochotni dělat ti vesničané? Víte třeba

jak se za posledních 30 let mění Polsko? Z dvaceti velkých sedláků na vesnici jsou tři a buď půdu ostatních koupili

a nebo ji mají propachtovanou. Tytam jsou meze a cesty

mezi políčky mnoha vlastníků, které ten jediný přeoral

stejně, jako kdysi JZD. Koupil velkozáběrové stroje místo

starých Ursusů a horských kombajnů koupených jako šrot v

Rakousku. Už neorá dvěma radlicemi, ale sedmi a více

a kombajn má zbrusu nový se záběrem takovým, že by tu původní nudličku pole sklidil jedním přejezdem. Idealizujete si to, co ekonomicky zaniká i tam a zatím to tam přetrvává

díky dotacím, nostalgii a držbě půdy jako investici. Zbavit

se půdy nikdo nechce, protože na rozdíl od peněz na účtu

neztrácí hodnotu a zájem o jednu nudličku pole z pěti

nemá ani ten statkář. I u nás vás jako vlastníka "nudličky"

určitě stále bombardují spekulanti scelující vykoupené

nudličky a měnící je za jiné pozemky určené k zástavbě.

Nechci vám brát iluze, ale konkurenceschopné zemědělství

je stejné, jako každé jiné podnikání, kde malí zanikají a

vítězí ti velcí. Pokud se to někdo snaží zastavit žumpou

na dotace, tak to nezastaví, protože je to logicky marné!

Podpořme raději vynětí neplodných okrajů z hlavní produkce

a jejich převedení na sice udržované, ale neprodukční pole

ve formě biopásů a trvale zatravněných ploch. Nesnažme se

o neefektivní kouskování polí bez rozmyslu a podpořme jen meze chránící pole před erozí podle nových podmínek v krajině. Napříč pozemky desítek vlastníků je mez nereálná a i k tomu musí společnost směřovat. Buď jeden vlastník, nebo

desítky s omezením vlastnických práv, což asi neprojde.

Na mapy nekoukejte, ale koukejte na množství dotací, na

produktivitu práce a na vlastnické vztahy, o kterých vám

tu píšu. Pro malé sedláky je možnost specializace, jako

v tom Polsku, kde na pár hektarech pěstují nedostatkové

ovoce a nebo se věnují pěstování sazenic stromů a keřů.

Na malé ploše tak vyprodukují násobně větší hodnotu, než kdyby tam měli pšenici, kterou pěstují ti na těch lánech polí moderní technikou a v Polsku dotovanými umělými

hnojivy a chemií.

Odpovědět