Pavel Urubek: Příští rok očekávejme kolem povolenek ETS 2 stejné šílenství. Jejich dopad bude i při zastropování značný
Kvůli dosavadnímu nejistému vývoji okolo povolenek se větších kroků zdrželi také dodavatelé energií. Prakticky nikdo z nich povolenky ETS 2 nenakupoval, obchody tak byly primárně doménou spekulantů. Ti spoléhali na vysokou cenu této komodity v budoucnu a nyní se s nastalou situací musí vyrovnat.
Velký zásah i při zastropování
Na první pohled to vypadá, že nástup povolenek, pokud už k němu v budoucnu dojde, by díky nově navrženému mechanismu Evropskou komisí neměl být tak drastický. Cena se má dle proklamací držet okolo 45 EUR. A ačkoliv první signály ze začátku listopadu z burzy v Lipsku vypadají nadějně, zatím jednoduše nemáme záruku, že toto řešení bude zaručeně fungovat i v momentu, kdy se bude lámat chleba.
A i kdyby tomu tak bylo, pořád je nutné brát v potaz jednu zásadní věc. I při ceně povolenky 45 EUR jde stále o velký zásah do životních nákladů. Pro rodinný dům vytápěný plynem se spotřebou 20 MWh za rok se bude jednat o nárůst 5 tisíc korun navíc ročně. Jen za plyn. Vůbec do toho nejsou počítány například pohonné hmoty. Ačkoliv tedy nejde o tak drtivý zásah, jako kdyby měla cena povolenky atakovat hranici 100 EUR, i toto bude pro velkou část střední a nižší třídy výrazná změna.
Dopad? Přes 5 000 Kč na osobu za rok navíc
S případným nástupem ETS 2 roste zejména riziko výrazného nárůstu inflace. Demonstrovat to můžeme opět na konkrétních číslech. Z 90 TWh plynu, který je v Česku za rok zhruba spotřebován, se ETS 2 může dotknout necelé poloviny, odhadem 40 TWh. To by při ceně povolenky 45 EUR znamenalo zhruba 10 miliard korun, které by Češi museli platit navíc. V případě pohonných hmot by se cena podle aktuálních studií mohla v průměru navýšit o 4,5 koruny za litr. Pokud bychom vzali množství benzínu a nafty, které se ČR tankovalo v loňském roce, bylo by to dalších 40 miliard korun navíc. V průměru to i s plynem znamená celkový roční náklad 5 tisíc korun na osobu navíc. Včetně dětí. A to do výpočtu není zahrnuto například uhlí.
Riziko výrazné inflace je proto více než reálné. Zároveň se člověk nemůže vyhnout otázce, zda takový scénář musíme podstupovat, pokud budou celkové prostředky vybrané z povolenek nakonec stejně přerozdělené. Bohužel za cenu nezdravého vývoje tuzemské ekonomiky, které se sotva vyhrabala z nedávné inflační vlny.
Záměr nové vlády? Finančně ještě horší
Zásadní je přitom zohledňovat i postoj formující se nové vládní koalice, která uvádí, že nedopustí, aby byla nová pravidla k povolenkám zanesena do české legislativy. Ačkoliv se jedná o poměrně silné fráze, v praxi by to bylo extrémně složité. Klíčová evropská směrnice je totiž již součástí českého právního řádu, a i když jde zákon zrušit, nově vzniklý stav by byl v rozporu s právem Evropské unie.
Navíc země, které tato pravidla přijmou, budou moci čerpat prostředky ze Sociálního klimatického fondu. Státy budou moci peníze investovat do čistých technologií v dopravě či vytápění budov. Země, která tato pravidla pro ETS 2 nepřijme, nebude mít na peníze nárok. Může jít přitom až o stovky miliard korun. Zkrátka a dobře, ani jedno řešení nemá vítěze. Pokud by se Česko EU vzepřelo, tratilo by ve finále paradoxně na celé věci víc, než kdyby na povolenky přistoupilo.
