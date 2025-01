Pavel Urubek: Situace s mařiči energie je absurdní. Řešením je podpora bateriových úložišť namísto fotovoltaiky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Do tuzemské sítě jsou aktuálně připojeny mařiče energie o výkonu v řádech desítek megawatt. Nejčastěji jde přitom o velké fény. Deklarovaný výkon okolo 1 gigawattu v žádostech o připojení se stane realitou, pokud bude i nadále přibývat fotovoltaik a dalších nestabilních zdrojů. Řešením by měla být podpora bateriových úložišť, která přebytečnou energii využijí jednoznačně efektivněji než mařiče. V opačném případě budou běžní spotřebitelé absurdně finančně podporovat jak fotovoltaiky, tak fény, které energii z nich pouští do vzduchu.Téma mařičů elektřiny výrazně rozproudilo debatu o smysluplnosti některých aspektů české energetiky. Zároveň se objevovaly i hlasy, že instalace mařičů je pouhý hoax či bouře ve sklenici vody. Faktem nicméně je, že do konce loňského roku dostali tuzemští distributoři žádosti o připojení mařících zařízení o výkonu zhruba tisíc megawatt. Což odpovídá jednomu bloku v Temelíně. Z celkového pohledu se tedy jedná o brutální výkon.

Na druhou stranu je třeba také uvést, že většina z těchto zařízení zatím neexistuje. Žádost o připojení totiž znamená, že projekt je teprve v plánu a připojený může být klidně až za několik let. Ve smlouvách o připojení se poměrně běžně uvádí jako maximální lhůta 36 měsíců od vzniku kontraktu. Pokud je k síti připojen do roka, je to malý zázrak.

Současně však platí, že řada mařičů je již nyní v provozu, jejich celkový výkon se však pohybuje v desítkách megawatt. A drtivá většina jsou právě často skloňované fény. Některá zařízení jsou pak certifikována jako bojlery, žádná voda se v nich však neohřívá a naopak pouští teplo do ovzduší. Z hlediska investorů se jedná o čistě byznysovou příležitost, které je aktuálně nakloněná konstelace legislativy, množství nestabilních zdrojů i cen elektřiny. Pokud by však došlo k jejich poklesu nebo nepříznivému vývoji na burze, investoři ze svých záměrů mohou velmi rychle vycouvat.

Placení fotovoltaikám i mařičům

Oproti deklarovanému tisíci megawattů je tedy k síti aktuálně připojen jen zlomek výkonu. Na druhou stranu se jedná o problém, který v tuzemské energetice již několik měsíců potichu probublává. Dříve se debata stáčela hlavně k cenám elektřiny, tento absurdní aspekt však byl nasvícen až zkraje letošního roku. Energetika přitom zná řadu způsobů, jak se zbytkovým teplem efektivně naložit pro jiné účely. Například mrazírny ho využívají k ohřevu vody či vytápění haly.

U mařičů však situace z pohledu spotřebitele příliš logiku nedává. Na trhu existuje obrovské množství fotovoltaik. Jejich provozovatelům přitom nepřímo platíme, aby mohli elektřinu vyrábět. Energie je však zejména v letním období příliš. Proto platíme i provozovatelům fénů, že tuto elektřinu v podobě tepla vypouštějí do ovzduší. Je to absurdní situace sama o sobě, aniž bychom do celé rovnice přidali ještě skutečnost, že tyto mařiče zároveň ohřívají vzduch.

Namísto podpory fotovoltaiky investice do baterií

Pokud by se v Česku přestaly ze dne na den stavět fotovoltaiky, dalších žádostí o připojení mařičů tepla by začalo rychle ubývat. Nicméně situace je přesně opačná. I přes určitý pokles poptávky je zájem o fotovoltaiku stále vysoký. Stát zároveň chce dále podporovat nestabilní obnovitelné zdroje a spolu s tím postupně vypínat zdroje stabilní, konkrétně uhelné elektrárny. To znamená další výkyvy v síti, růst cen odchylek a také nutnost dalšího vyrovnávání sítě pomocí záporných zdrojů. Tedy i mařičů, které by měly přebytek elektřiny v síti v určitých momentech řešit.

Aktuální situaci přitom nemohou zabránit ani distributoři, neboť by porušovali legislativu. Pokud je na konkrétním místě kapacita v síti, distributor nemá jinou možnost, než smlouvu o připojení zájemci vydat. A je jedno, zda jde o fotovoltaiku, mařič, dieselový agregát nebo jiné zařízení.

Řešení současné situace může být dvojí. První variantou je legislativní úprava, kterou by se možnost instalace mařičů omezila. Ještě jednodušším řešením pak může být dotační podpora bateriových úložišť, která představují výrazně smysluplnější cestu, jak nakládat s přebytečnou elektrickou energií. Zatím se však setkáváme se záměry peníze tomuto řešení spíše vzít a pumpovat je do fotovoltaiky. Jak už bylo ovšem zmíněno výše, s přibýváním těchto nestabilních zdrojů by pravděpodobně narůstal i počet mařičů. Věřme, že taková situace nenastane.

