Pavel Hradil: Nepovedená regulace potoka

Radim Polášek 18.5.2020 11:54

Kromě povinného blábolu v předposledním odstavci kolem řepky správný článek.

Bohužel někteří lidé, kteří o tom dnes rozhodují, jsou ještě v minulém režimu a to je výsledek. To není žádná revitalizace, ale doslova zrevitalizace.

Článek taky nakousl problémy, které by se musely řešit při skutečné revitalizaci a sice to, že plocha meandrů, která byla v 70 letech zregulována a zasypána, je dnes už zastavěna. Takže dnes, pokud by se meandry měly obnovit, by se musela ta veškerá zastavěná půda vykoupit, domky zbourat a teprve potom by se meandry mohly obnovit. To je prakticky téměř nemožné.

V reálu bude třeba revitalizaci každého takového potoka posuzovat individuálně. Kde je volný prostor, tam ty meandry obnovit, kde je ta plocha zastavěná a podobně, tam bude třeba ponechat původní regulované koryto. V oprávněných případech, když by s tím majitelé příslušných zahrad souhlasili, by se mohly nějaké meandry postavit i na těch oplacených soukromých pozemcích na zahradách. Určitě by to ty zahrady obzvláštnilo. Akorát by musela zůstat dostatečně kvalitní ochrana proti povodním, aby jim ty menadry na zahradě nepřinesly častější zatopování nebo třeba nějaké nežádoucí hromadění vody ve sklepě atd.

Každopádně jsou tyto věci prakticky stoprocentně na místních. Je třeba, aby se místní proti takové "zrevitalizaci" důkladně ozvali, reklamovali ji a na místní správě prosadili příslušné vhodné úpravy. Příapdně ve volbách sami kandidovali a po vítězných volbách, po dohodě s dotčenými obyvateli kolem tohoto toku sami tu revitalizaci udělali tak, jak by měla být.



