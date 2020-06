Povodí Moravy s. p.: Odpověď správce toku na článek o nepovedené regulaci Trusovického potoka v Bohuňovicích

Karel Zvářal 15.6.2020 09:58

Kdyby nedávné průtrže šly o 10-15 km východněji, byl by jejich dopad stejný nebo podobný jako na Uničovsku, kde vše jistě také mají úředně schváleno. Baráčky nalepené na potoku před sto lety chránily zaloučené pozemky nad obcí, fragmentovaná krajina a stálejší počasí. Současná dlouhá období sucha střídaná přívalovými dešti na zdevastovanou (utuženou) půdu působí jako vylití kýble do tobogánu. Voda se nestačí vsáknout a valná část prosviští korytem s ničivým účinkem, avšak minimálním zavlažovacím. Na to by mělo být v budoucnu pamatováno a nepovolovat obnovu staveb zničených povodní, ale nabídnout jinou parcelu, mimo dosah vodního živlu. Když kouknu do map, vidím zem obydlenou Homo sapiens aquafilus (potoční-). Ale aspoň se hasiči nenudí a TV štáby mají co vysílat.

