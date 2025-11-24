https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-danis-svetove-emise-stale-rostou-ale-celkovy-obrazek-je-mnohem-slozitejsi
Petr Daniš: Světové emise stále rostou, ale celkový obrázek je mnohem složitější

24.11.2025 | Petr Daniš |
Ano, světové emise skleníkových plynů stále rostou. To ale překrývá spoustu protichůdných a komplikovaných příběhů.
 
Když se podíváme na celosvětová data, příběh vypadá poměrně jednoduše. Emise skleníkových plynů stále rostou, navzdory tomu, co víme o změně klimatu. „Hrůza, katastrofa, nepoučili jsme se, lidstvo míří k záhubě,“ může být tón mnoha komentářů.

Při bližším pohledu na emisní křivku je patrné, že emise v celosvětovém měřítku dosud přechodně klesaly jen v průběhu hospodářských krizí. Někteří z toho vyvozují, že k potřebnému snížení emisí nás může dovést pouze cílené zmenšování ekonomiky.

Jenže pohled na celosvětové grafy nám skrývá řadu rozporuplných trendů. V řadě zemí dnes dochází ke snižování emisí ruku v ruce s růstem ekonomiky. I když světové emise rostou, přeci jen růst zpomaluje a očekává se, že do roku 2030 dojde k celosvětovému peaku emisí. Jaké trendy o tom rozhodují?

Megatrendy za růstem a poklesem emisí

Trend růstu populace: Emisí přibývá, jak přibývá i lidí. Při pohledu na grafy tato souvislost zatím vypadá dost jednoznačná. I při pohledu na světové emise per capita je patrné, že od roku 1979 bohužel zatím moc neklesly. Dobrou zprávou je, že růst populace zpomaluje a ta začne celkově klesat ještě v tomto století.

Trend urbanizace a růstu životní úrovně: V mnoha rozvojových zemích světa jsou teprve v určité fázi výstavby měst, infrastruktury, zajištění elektřiny pro každého atd. To přináší mnohem větší emisní nároky než v zemích, kde už tato infrastruktura existuje.

Trend energetické efektivity a dekarbonizace: Ve vyspělých ekonomikách světa dlouhodobě dochází ke snižování energetické náročnosti výroby, i mnoha strojů a spotřebičů. V některých zemích o něco čistší plyn nahradil dříve převládající uhlí. V posledním desetiletí také dochází k významnému růstu obnovitelných zdrojů energie, především ze slunce a větru, a tím se značně snižují emise při výrobě elektřiny. Tyto nové a čistší technologie se navíc prosazují i v řadě rozvíjejících se ekonomik a některé tak do značné míry přeskakují budování fosilní infrastruktury.

Jevonsův paradox a stále nové využití energie: Větší energetická efektivita paradoxně někdy vede ke zvýšení poptávky, spíše než k úsporám energie. Například, i když máme v Evropě stále efektivnější auta, emise v dopravě narostly, protože se auta zvětšila (SUV), narostl jejich celkový počet i se zvětšil jejich roční nájezd. Objevují se také stále nové způsoby využití energie, rostoucí spotřeba datacenter a AI je asi nejvýznamnější současný příklad.

Regionální trendy jsou velice rozdílné

Evropa (EU) + Velká Británie: Emise docela rychle klesají (v EU o více než 37 % a v Británii dokonce o více než 50 % oproti roku 1990. To vše, i když ekonomika, a dokonce i populace (díky imigraci) rostou.

USA, Japonsko a Korea, Austrálie a Nový Zéland – i zde už emise v posledním desetiletí klesají, byť pomaleji než v Evropě. I zde přitom rostla ekonomika a většinou i populace (s výjimkou Japonska, kde počet lidí po roce 2010 klesá).

Čína: emise dramaticky rostly po roce 2000, v posledních letech ale tento nárůst zpomalil, v posledním roce dokonce mírně poklesly, a tak se spekuluje, zda Čína už mohla dosáhnout svého peaku emisí. Po celou dobu dramaticky roste ekonomika a do roku 2021 mírně rostla i populace.

Jižní Amerika: emise už jsou za peakem, byť v současnosti opět mírně rostou. Přitom roste ekonomika a docela výrazně také populace.

Indie a Afrika: emise stále hodně rostou, ale o dost pomaleji, než roste ekonomika. V mnoha těchto zemích probíhá významná výstavba měst, infrastruktury, miliony lidí teprve získávají přístup k elektřině a dalším vymoženostem současné civilizace. Zde se také odehrává největší populační růst, od roku 2000 narostl počet lidí v Indii zhruba o 400 milionů, v Africe dokonce o 700 milionů.

Jihovýchodní Asie a Blízký východ: emise v posledních desetiletích významně rostly, a jsou to jediné dva regiony, kde rostly tempem odpovídajícím růstu ekonomiky. Zároveň i zde dochází k výraznému růstu populace, k urbanizaci atd.

Selhání, nebo tak trochu úspěch?

Ano, emise stále rostou. Ale při rostoucí světové populaci a probíhající urbanizaci velké části světa je možná docela úspěch i to, že se blížíme k emisnímu vrcholu.

Zároveň je jasné, že se situace v mnoha ohledech mění. Emisní křivky minulosti nepředstavují nezbytný budoucí úděl. Dnes jsou tady technologie, které dříve nebyly. Nejen další rozšiřování zdrojů čisté energie, ale i postupný přechod k elektromobilitě budou tlačit celkové emise dolů.

Aby se trendy, které tlačí emise dolů, prosazovaly rychleji než ty, které je táhnou vzhůru, bude ale ještě vyžadovat velké úsilí mnoha hráčů.

Petr Daniš
Autor je analytik, autor a vzdělavatel. Působí ve vzdělávacím centru TEREZA a think tanku Fakta o klimatu.

