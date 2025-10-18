Petr Daniš: Velká část energie na vytápění v Česku se vyplýtvá
Na druhou stranu asi hned všem nedochází, že tyto rozdíly nejsou jen velké, jsou obrovské. Rodinný dům v pasivním standardu může mít klidně 60krát menší spotřebu energie na vytápění než nezateplený dům.
Se spotřebou energie úzce souvisí i náklady. Pořádně vytopit nezateplený dům na obrázku stojí v současných cenách plynu kolem 100 000 Kč ročně. Není tak těžké si představit, kde se bere energetická chudoba, zvláště pokud někdy nastane skokové zdražení energií.
Ze starého domu už pasivní většinou nelze udělat. Dobré zateplení ale může snížit spotřebu energie někdy i více než třikrát. A změna zdroje vytápění (v případě přechodu na tepelné čerpadlo) může snížit spotřebu energie znovu více než třikrát.
Přes dvě třetiny spotřebované energie v budovách v Česku připadá na vytápění. Přesná čísla chybí, ale část starých domů stále není zateplena vůbec. A velká část z těch, které nějak zateplené jsou, jsou zateplené málo či nekvalitně.
Samotné vytápění budov (přímo v nich nebo dálkově dodávaným teplem) způsobuje zhruba 12 % emisí skleníkových plynů Česka, více než veškerá osobní doprava (auty, autobusy, vlaky, letadly). Kroky na snížení emisí jsou přitom jasné: za prvé zateplit domy, za druhé změnit zdroj vytápění na nízkoemisní.
V případě zateplení budov se investice nakonec většinou díky budoucím úsporám energií i finančně vyplatí, bariérou je především velikost této investice.
V případě změny zdroje vytápění je to složitější. Přechod na tepelné čerpadlo se v současných cenách plynu a elektřiny a při započítání všech investic bohužel nikdy nemusí finančně vrátit. Přechod na vytápění dřevem má zase své nevýhody – topení může být pracnější, je zdrojem lokálního znečištění ovzduší a v Česku není dost dřeva pro vytápění všech domů.
Na rozdíl od některých jiných sektorů u budov alespoň nemáme velké ideologické spory: minimálně zateplit by v zásadě chtěli všichni. Tím se ale úkol, jak to udělat rychle a překonat zmíněné bariéry, ještě nestává menší.
(K číslům uvedeným v infografice jsme došli s pomocí kalkulačky na webu TZB-info: „Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii“.)
