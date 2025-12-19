https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-danis-jaka-je-nejdulezitejsi-kniha-na-ktere-jsem-se-dosud-podilel
Petr Daniš: Jaká je nejdůležitější kniha, na které jsem se dosud podílel?

19.12.2025 | Petr Daniš |
Ilustrační snímek.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Atlas dekarbonizace Česka je nejdůležitější kniha, na které jsem se dosud podílel. Pomozte nám ho dostat do knihoven.
 
Píšu rád. V posledních letech jsem se podílel na tvorbě řady publikací, některé psal sám, na některých spolupracoval jako spoluautor nebo redaktor v rámci menšího či většího týmu. Myslel jsem si, že pokud jde o tvorbu knížek, nic už mě nemůže překvapit.

Když jsem přišel do Fakt o klimatu, bylo docela přirozené, že jsem se do psaní nového „atlasu“ zapojil. Přiznám se ale, že mě nejdřív spousta procesů při jeho tvorbě trochu štvala. Dlouhé opakované schůzky nad pojetím i obsahem, hledání co nejlepšího sdělení a ztvárnění, vzájemné připomínkování, více kolové přepisování a ladění textů atd. Říkal jsem si, že tohle fakt není efektivní.

Jenže později mi došlo, že tato zdánlivá neefektivita je daň za kvalitu, které se snaží atlas dosáhnout. Že opravdový sensemaking se rodí pomalu a z opakovaných interakcí lidí s různou expertízou: autorů, oborových odborníků, editora, grafických designérů…

Atlas dekarbonizace Česka nastiňuje cestu, jak by mohla vypadat naše země s téměř nulovými emisemi skleníkových plynů. Ukazuje, že řešení existují, většinou jsou dostupná se současnými technologiemi a je možné dekarbonizovat chytře bez ohrožení současné kvality života lidí.

Co jsem vždycky na práci Fakt o klimatu obdivoval a myslím, že se to povedlo i v atlase, je kombinace kvalit, která je náročná a vzácná. Atlas:

      - dělá složité věci pochopitelné, snižuje komplexitu, přináší pochopení skrze zjednodušení, které ale zdaleka není triviální,
      - je věcný a srozumitelný, inkluzivní jazykem i celkovým rámováním, od vykreslení problému po přiblížení jeho možných řešení,
      - je krásný svým informačním designem a grafikou, jednotou obsahu a formy (tedy nakolik jen někomu mohou připadat krásné grafy;).

Zkrátka jsem hrdý, že jsem se na tvorbě atlasu mohl podílet, i když jsem psal jen jeho menší část, tedy spíše přikuloval, než opravdu koulel.

A teď proč to celé píšu, kromě toho, že vám doporučuji se něj podívat, pokud jste to ještě neudělali.

Chceme Atlas dostat k lidem. K co nejvíce lidem. K důležitým lidem i k otevřené širší veřejnosti. Do firem, do státních úřadů i do škol. Už teď objíždíme nejrůznější konference, děláme přednášky, mluvíme o tom, kde se dá v médiích.

Je jedno místo s velkým multiplikačním efektem – knihovny. A dostat Atlas do knihoven se nám nevešlo do žádného grantu.

Budeme tedy rádi, pokud půjdete na Donio / Atlas dekarbonizace a kampaň tam podpoříte.

Najdete tam jako obvykle různé hodnoty příspěvků, a nejpopulárnější je příspěvek 1000 Kč - za nej obdrží jeden Atlas vámi vybraná knihovna a jeden Atlas obdržíte vy.

Petr Daniš
Autor je analytik, autor a vzdělavatel. Působí ve vzdělávacím centru TEREZA a think tanku Fakta o klimatu.

