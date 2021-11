Petr Řebíček: Pole není popelnice

Marcela Jezberová 12.11.2021 10:46

Jak autor článku přišel na to, že zemědělci z vesnic takové zneužívání polí a polních hnojišť neznají? Je to naprosto běžná věc. Na hnojiště vám lidi vyvezou vše od posekané trávy, přes ořezané větve a prkna ze zbourané kůlny až po uhynulé králíky a kosti z nakoupené zvěřiny. Pokud vám naopak na hnojiště po dohodě vyveze chovatel koní koňský hnůj, nestydí se zase občané si pro tento hnůj bez dovolení dojet s vozíkem za autem. Vyhazování kuchyňských zbytků do pole je také naprosto normální. Naši spoluobčané mají plnou pusu ochrany přírody a zemědělské půdy, ale jak mají příležitost udělat z polí popelnici, tak to využijí. To není o vládě nebo zákonech, to je o osobní zodpovědnosti. Zemědělec prostě nemá možnost to uhlídat.

