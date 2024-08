Petr Válek: Porovnání různých metod sčítání zvěře a inventarizace škod zvěří na obecních majetcích ve správě Městských lesů Doksy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Válek / Petr Válek / Městské lesy Doksy První okus spárkatou zvěří, Lužické hory.

Městské lesy Doksy spravují 1007 ha lesních pozemků města Doksy, cca 300 ha lesních pozemků jiných obcí okolo města Doksy, a 300 ha obecních lesů v Lužických horách. Celkem přibližně 1 600 ha lesů v různých přírodních podmínkách.Pozemky v oblasti Doks jsou rozděleny do sedmi honiteb. Z těchto sedmi honiteb jsme pouze v jednom případě držiteli i uživateli honitby. V ostatních případech jsou honitby společenstevní a uživateli jsou myslivecká sdružení.

V Lužických horách je 300 ha spravovaných lesních pozemků přičleněno do pěti honiteb, u nichž jsou držiteli Lesy české republiky. V současné době jsou čtyři honitby pronajaty dle pravidel Lesů ČR a v jedné honitbě je myslivost prováděna podnikem Lesy ČR.

V březnu roku 2022 a v březnu roku 2024 jsme požádali Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) o provedení nočního sčítání zvěře termokamerami. Sčítání proběhlo ve dvou honitbách. Z časových důvodů a vytížení pracovníků VÚLHM nelze provést sčítání ve všech honitbách.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Válek / Petr Válek / Městské lesy Doksy Rozdíl mezi ochráněnou a neochráněnou kulturou smrku a buku je zjevný, Lužické hory

Avšak dvě honitby o celkové výměře 2 333 ha jsou statisticky dostatečný reprezentativní vzorek poskytující vypovídající přehled o početnosti zvěře v celé dané oblasti majetku města Doksy a zejména poskytuje obrázek o přesnosti dosavadního způsobu sčítání zvěře a skutečného stavu zvěře honitbách.

V roce 2021 proběhlo šetření rozsahu obnovy a její poškození okusem na obecním majetku o výměře 163 ha, který je přičleněn do honitby č. 1, ve které bylo prováděno sčítání zvěře termokamerami.

V roce 2023 při tvorbě lesního hospodářského plánu provozní statistickou inventarizací proběhlo šetření obnovy přirozené i umělé na celém lesním majetku města Doksy, tedy i ve všech honitbách, do kterých jsou majetky přičleněny, a současně proběhlo i hodnocení škod zvěří okusem na této obnově.

V roce 2022 byl na náš podnět v daných honitbách navýšen odlov spárkaté zvěře.

Po ukončení mysliveckého roku 2023 – 2024 jsme požádali orgán státní správy myslivosti (OSSM) o data z výkazů mysliveckých hlášení, a to výsledky sčítání, plány lovu a skutečný úbytek zvěře z honiteb (dle druhu a pohlaví), abychom mohli porovnat údaje uváděné uživateli honitby a údaje získané sčítáním pomocí termokamer jako podklad pro podání dalšího návrhu výše lovu za účelem úpravy stavů zvěře.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Válek / Petr Válek / Městské lesy Doksy Opakovaný okus vede až k zániku vysázených stromků, České středohoří.

Porovnání nasčítaných stavů zvěře

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Válek / Petr Válek / Městské lesy Doksy Honitba č. 1

V první honitbě v roce 2022 byl počet nasčítaných kusů zvěře termokamerou 2,4krát vyšší, než jsou uvedeny počty ve sčítání uživatelem honitby. V roce 2024 je tento rozdíl 2,9krát. Mezi těmito dvěma sčítáními došlo k nárůstu početnosti srnčí zvěře o 27 % a v dančím o 66 %, tedy nikoli k očekávanému poklesu, což ukazuje na nedostatečnou výši lovu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Válek / Petr Válek / Městské lesy Doksy Honitba č. 2

V druhé honitbě vychází rozdíl v nasčítaných stavech srnčí zvěře v roce 2022 2,5krát vyšší termokamerami, než jsou počty uvedeny ve sčítání uživatelem honitby. V roce 2024 tento rozdíl 1,6krát vyšší termokamerami než počty uveden uživatelem honitby. V období mezi sčítáními došlo k úbytku srnčí zvěře o 25 %.

V dančí zvěři byl rozdíl v roce 2022 rovný 10násobek, ale v roce 2024 byl již zaznamenám pokles o 34 % a rozdíl činil již jen 3,2násobek.

V této honitbě je důležitý pokles celkového stavu přežvýkavé zvěře o téměř 33 %.

V roce 2022 bylo v první honitbě rozhodnutím ORP navýšen odlov pouze o cca 10 ks. V druhé honitbě nebylo třeba využít zákonných možností a úbytek v honitbě byl navýšen po vzájemném vstřícném jednání s uživatelem honitby.

Škody zvěří

Honitba ve vlastní režii Městských lesů Doksy

Šetření 2023

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Válek / Petr Válek / Městské lesy Doksy

2.1. Honitba č. 1

Šetření 2021

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Válek / Petr Válek / Městské lesy Doksy

Šetření v roce 2023

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Válek / Petr Válek / Městské lesy Doksy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Válek / Petr Válek / Městské lesy Doksy

Ze šetření škod zvěří jsou zřejmé tyto údaje

2.2. Honitba č. 2

V honitbě, kde jsou městské lesy držiteli i uživateli a odlov je řízen podle stavu lesa, zejména podle poškození hlavních dřevin, kterými jsou borovice a dub, je celkové poškození na horní hranici únosné meze, tedy 25,7 %, přičemž poškození borovice činí pouze 2,6 % a dubu 16,3 %.

V honitbě č. 1 proběhlo opakované šetření škod zvěří, a to v roce 2021 a 2023.

V roce 2021 bylo poškozeno 42 % a v roce 2024 poškozeno již 64 %. Zde je zřejmá silná korelace s nárůstem počtu spárkaté přežvýkavé zvěře (srnčí a dančí). Použijeme-li výpočet škod dle vyhlášky 55/1999 sb., vyjde nám škoda ve výši 791 931 Kč.

U honitby č. 2 se začal projevovat zvýšený úbytek přežvýkavé spárkaté zvěře. Normovaný stav je ale stále překročen 6krát. Tomuto překročení odpovídají i škody okusem, které dosahují 64 % jedinců. Tedy cca 3násobek únosného limitu. Použijeme-li výpočet škod dle vyhlášky 55/1999 sb., vyčíslená škoda dosahuj výši 455 881 Kč.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Válek / Petr Válek / Městské lesy Doksy Na neochráněných plochách často nejsou schopny odrůst ani pionýrské dřeviny, Lužické hory.

U šetření obnovy a škod zvěří je třeba poznamenat, že zde není rozlišena přirozená a umělá obnova a ochrana kultur. Tedy výsledky škod jsou nadlepšeny ochráněnými plochami.

Z provedené inventarizace obnovy a škod zvěří je zřejmý silný potenciál obnovy a limitující vliv zvěře na její odrůstání a následný vývoj. I když se v daných lokalitách vyskytuje smečka vlků a myslivci se dost často na tento výskyt odkazují slovy „že zde již nic není, že vlci vše ulovili“, v kulturní krajině je jediný významný regulační faktor lov zvěře.

Náklady na umělou obnovu na kalamitních kůrovcových plochách činil 10,97 milionu Kč, oplocením muselo být ochráněno 129 ha kalamitních ploch. Za posledních 10 let jsme byli nuceni v honitbách, kde nevykonáváme myslivost ve vlastní režii, postavit 67 km oplocení za 5,96 milionu Kč. Přičemž roční nájemné z těchto dvou honiteb činí 8 393 Kč.

Ze šetření je tedy zřejmé, že v honitbě č. 1 je třeba navýšit odlov na minimálně 100 ks a u honitby č. 2 udržet tuto výši lovu, dokud nedojde ke snížení evidovaných škod. Obdobně je třeba navýšit lov i ostatních honitbách, aby byl omezen nasávací efekt.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Válek / Petr Válek / Městské lesy Doksy Rozdíl mezi oplocenou a neoplocenou plochou, Doksy.

Protože nejsme schopni každoročně provádět šetření dle metodiky provozní inventarizace, mají městské lesy zřízeny monitorovací transekty, na nichž bude sledován okus hlavních dřevin, kterými jsou pro nás zejména borovice a dub.

Na výše uvedeném porovnání různých způsobů sčítání zvěře jsem chtěl prezentovat diametrální rozdíly ve vykazovaných početních stavech. Takovéto rozdíly nevycházejí jen v našich lesích, ale i v ostatních honitbách, kde VÚLHM provedl sčítání zvěře termokamerami, a je jasné že tak, jak jsou doposud vykazovány stavy zvěře v honitbách, neodpovídají realitě.

Bohužel při současné nastavení legislativy stačí uživatelům tužka a výše stavů zvěře, její věková a pohlavní struktura je uváděna tak, aby vše bylo v pořádku a podle potřeb uživatele honitby, zejména potřeb lovu. Jak jinak si vysvětlit neustále narůstající počet ulovených kusů? Plně musím souhlasit s odpovědí pana ministra Marka Výborného na interpelaci poslankyně Věry Adámkové ze dne 3. 7. 2024.

Stav v ČR

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Při diskusích týkajících se problematiky poškození krajiny, zejména lesních ekosystému zvěří jsou využívány data z jednotlivých období NIL. Viz kartogram ze šetření 3 období.

Dosti často se pracuje s údajem 31% poškození okusem v České republice, často tento údaj zaznívá i z úst ministra zemědělství, přičemž jako limitní hodnota je udávána výše poškození 22 %. Na první pohled se 31 % nezdá mnoho, 9 % nad limit, i já bych byl na svém majetku schopen možná akceptovat 1/3 sežraných jedinců, kdyby zbylých 69 opravdu odrostlo, zejména u přirozené obnovy, kde se jedná na některých lokalitách o vyšší řády 10tisíců jedinců buku, dubu, habru, javoru na hektar Důležitější je si uvědomit, že do limitu 22 % se vejde jen 5 přírodních lesních oblastí o celkové rozloze do 25 % ČR. Více než 75 % území ČR je poškozeno nadlimitně nad 22 % a polovina nad 33 %. Tedy rozhodně není pravda, jak argumentují myslivci, že zvěř je přemnožena lokálně. Za lokálnost nelze považovat většinu území. Viz kartogram, v pořádku jsou zelené plochy.

Zkreslujících je i těch 31 %. Zde je nutno říct, že uváděný údaj vychází jednak ze všech ploch, kde byla šetřena obnova a nerozlišuje, zda byla obnova ochráněna (nátěr proti okusu, oplocení, jiný způsob ochrany). Tedy údaj o poškození je nadlepšen ochranou prováděnou lesníky. Kdyby tato ochrana prováděna nebyla, bude procento poškození mnohem větší.

Dále je nutné vzít v úvahu druhové složení šetřené obnovy. Například Lužické hory, PLO 19. Zde sice vychází poškození těsně do limitu 22 %, ale zde je nutné si uvědomit, že v obnově, zejména přirozené převažuje smrk, který je poškozen minimálně. Listnaté dřeviny se kvůli tlaku zvěře nedostanou ani nad registrační hranici, kterou je výška nadzemní části 10 cm, a smrková obnova tak získává konkurenční výhodu a statisticky nadlepšuje průměrné hodnocení.

Pro budoucnost lesních ekosystému v rámci ČR je však nejdůležitější dřevinou zejména dub, následován bukem, dalšími listnáči a jedlí. Je tedy třeba sledovat zejména poškození dřevin stanovištně vhodných dle prognóz pro klimatickou změnu. A to rozhodně nebude 31 %, když dle Národní inventarizace lesů NIL3 v ČR dosahuje zastoupení poškozených listnáčů do 1,3 m výšky v průměru 43 %.

Šetření proběhlá na lesních majetcích ve správě Městských lesů Doksy jasně prezentují stav nevyváženosti početnosti spárkaté zvěře v naší krajině ve vztahu k ekosystému a dlouhodobě špatně nastavený systém celého mysliveckého plánování a hospodaření se zvěří, od jejího sčítání, vykazování lovu až po zpětnou kontrolu.

Zástupci myslivců částečně přiznávají špatnou situaci se stavy zvěře, dle jejich slov však jen lokálně. Z výše uvedených dat je zřejmé že tomu tak není. Vykazované stavy zvěře uváděné jako údaj jarního sčítání neodpovídají skutečnosti, škody zvěří se nemění nebo narůstají. Prosazení navýšení odlovu za využití současných legislativních možností je nejen dle naší zkušeností téměř nemožné.

Zástupci myslivců tvrdí, že současná legislativa je dostačující neustále jen kritizují a bojkotují legislativní změny, vyhrožují demonstracemi, ale z jejich strany nebyl doposud předložen návrh na řešení tohoto problému. Jednoznačně jsou se současnou situací spokojeni. Mohou provozovat svoje hobby na cizím majetku bez ohledu ekonomických škod způsobených vlastníkovi či ekologických škod které poškozují zájem celé společnost.

A ať již se jedná o čistě produkční ztráty či škody na ekologických funkcích krajiny oni to ze své kapsy neplatí. Platí to vlastníci z peněz za dřevo a stát formou dotací do lesního hospodaření zejména na obnovu lesa a jeho ochranu. Tím se myslivost dostává mezi nejvíce dotované koníčky.

Novela zákona o myslivosti 2024 a mediální ohlasy

