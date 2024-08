Petr Válek: K vyjádření zástupce ČMMJ pana Jiřího Janoty

Radek Čuda 6.8.2024 13:41 Reaguje na Slavomil Vinkler

Jako že by na škody způsobené zvěří dostal majitel předmětného pozemku nějakou nezpracovanou zvěřinu? Nebo jsem to pochopil blbě?

Bo pokud jsem to pochopil správně, tak to by byla pro většinu těch poškozených fakt výhra ...

