Platforma proti hlubinnému úložišti: Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo neposuzovat plán, jak Česko naloží s radioaktivním odpadem
Podstatné navýšení množství vysoceaktivního odpadu v důsledku ambiciózního jaderného programu české vlády zase zvyšuje riziko, že v Česku budou muset vzniknout hlubinné úložiště až dvě se všemi odpovídajícími dopady. Návrh koncepce navýšil oproti té stávající o polovinu množství vysoceradioaktivního vyhořelého jaderného paliva z 9 tisíc tun na 14,5 tisíce tun, oznámený delší provoz Dukovan na celkových 80 let znamená ale ještě větší množství vysoce i méně radioaktivních odpadů. Státní úřady již odmítly vyřadit z plánu vznik tzv. záložní varianty hlubinného úložiště s odůvodněním, že by mohly vzniknout úložiště dvě.
Přístup dnešního aparátu Ministerstva životního prostředí ostře kontrastuje s postupem v minulosti, kdy předchozí verze české vládní koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem byly vždy hodnoceny plným procesem v souladu se zákonem. Ministerstvo dokonce odmítlo splnit závaznou podmínku ze svého souhlasného stanoviska z roku 2017 [6]: „V případě zásadních změn Koncepce provést opětovné posouzení v rámci procesu SEA. Takovou zásadní změnou by bylo např. rozšíření seznamu o novou kandidátní lokalitu pro konečné HÚ (např. o ETE jih a EDU západ, která jsou v současné době předmětem předběžného šetření).“ K rozšíření o lokalitu Janoch (původně ETE jih) totiž skutečně došlo rozhodnutím vlády 21. prosince 2020.
Ministerstvo ke koncepci zmiňuje, že: „nemá jasně vymezenou analytickou, strategickou a implementační část … převážná část textu jednotlivých kapitol má popisný charakter“. To vnímáme rovněž kriticky, protože předkladatelé nevyhodnocují přínosy a dopady jiných variant, které lze pro řešení problému vyhořelého jaderného paliva zvažovat, než je výstavba hlubinného úložiště. To mělo plné hodnocení napravit.
Michael Forman, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta města Horažďovice z lokality Březový potok řekl: „Jsme hluboce znepokojeni způsobem, jakým stát pokračuje v řešení problematiky nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Za nepřijatelné považujeme rozhodnutí, že aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem nebude posuzována v procesu SEA, přestože došlo ke změně Státní energetické koncepce ve věci rozšíření jaderné energetiky a navýšení předpokládaného množství vyhořelého jaderného paliva. Tyto změny, spolu se značným zdržením při průzkumných pracích nepochybně ovlivní i harmonogram výběru lokality a výstavby hlubinného úložiště. Rozhodnutí neprovést SEA proto vnímáme jako oslabení transparentnosti celého procesu a omezení možnosti veřejnosti podílet se na rozhodování o jednom z nejvýznamnějších dlouhodobých projektů státu. Z těchto důvodů nejspíše podáme podnět Evropské komisi k prověření souladu tohoto postupu s evropskou legislativou.“
Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 58 členů (40 obcí a měst a 18 spolků), usiluje o prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí.
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Všechny komentáře (4)
Imarr Imarr17.6.2026 13:59
Karel Ploranský17.6.2026 16:58
Většině občanstva bohužel není znám fakt, že vyhořelé palivo z JE tvoří jen cca 20 %, slovy pouhou PĚTINU (!) z množství radioaktivních odpadů, které na území ČR vzniká.
Proto veřejnost úložiště považuje za něco, co si vynutil pouze a jenom úmysl postavit další reaktory. A ti lidé, kteří jsou naočkováni strachem z jádra, v tom vyhořelém palivu vidí další zdroj strašlivého ohrožení.
Tohle odpůrci jádra v EU dobře vědí - a protože rozvoj jaderné energetiky není tím, co by panstvo v Bruselu chtělo moc podporovat, ba naopak, vymýšlejí megalomanské požadavky na budování obřích kapacit pro ukládání vyhořelého paliva a na jejich parametry. Aby to bylo co nejdražší.
Je opravdu zajímavé, že ty nabubřelé požadavky na budování úložišť se neodvolávají na potřebu skladování těch OSTATNÍCH radioaktivních odpadů, kterých je čtyřikrát víc - a kterých i po spuštění dalších jaderných bloků nikdy nebude méně než trojnásobek proti těm, které budou vznikat v elektrárnách. Prostě – jen ať si lidé myslí, že za všechen radioaktivní odpad může jádro…
Přitom právě u vyhořelého paliva nepředstavuje skladování ani zdaleka tak velký problém, jak by se mohlo zdát; natožpak hrozbu. Elektrárny se umí o svůj odpad postarat a jsou schopny dlouhodobě ho zcela uspokojivě skladovat samy. A Škodovka nabízí pro jeho skladování v areálech elektráren velmi bezpečné kontejnery.
Imarr Imarr17.6.2026 18:52 Reaguje na Karel Ploranský
Tonda Selektoda17.6.2026 21:00
Geologický průzkum, jeho odborné vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty, bude základem k rozhodnutí, kde bude úložiště zřízeno. K zadání zpracování projektu, s jasně určenými parametry, s důrazem na bezpečný provoz takového podzemního skladu, včetně zabránění zcizování a zneužití uloženého materiálu.
Tyto činnosti musí být v souladu s právním řádem, zejména se zákony důlním i stavebním.
Schválená koncepce z r. 2019, přece není vymahatelným zákonem! Stejně jako se aktualizují i jiné strategické koncepce státu, krajů a obcí, aby i po letech vyhovovaly novým podmínkám a potřebám, i tato koncepce může po čase doznat změn, tedy být aktualizována.