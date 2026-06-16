https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/platforma-proti-hlubinnemu-ulozisti-ministerstvo-zivotniho-prostredi-se-rozhodlo-neposuzovat-plan-jak-cesko-nalozi-s
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Platforma proti hlubinnému úložišti: Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo neposuzovat plán, jak Česko naloží s radioaktivním odpadem

16.6.2026 | Platforma proti hlubinnému úložišti |
Diskuse: 4
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | TVO / Tapani Karjanlahti / Flickr
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že návrh „Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v České republice (aktualizace pro období 2025 až 2035 s výhledem po roce 2050)“ nebude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Protože realizace koncepce může mít významné vlivy na životní prostředí a život lidí, hodnotí Platforma proti hlubinnému úložišti tento krok ministerstva jako účelový v rozporu s evropskou směrnicí, ale i Aarhuskou úmluvou. Zvážíme proto podání stížnosti pro porušení směrnice i úmluvy. Ministerstvo svým postupem odmítlo požadavky a výhrady 26 obcí, 12 spolků a 55 občanů, kteří se k posuzování na výzvu úřadu vyjádřili v dubnu v rámci tzv. zjišťovacího řízení SEA.
 
Ministerstvo tvrdí, že koncepce nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Ve skutečnosti výrazné urychlení plánovaného harmonogramu přípravy hlubinného úložiště na polovinu oslabuje možnost dostatečně prozkoumat a zhodnotit geologické prostředí, které tvoří rozhodující bezpečnostní bariéru, a tím zvyšuje pravděpodobnost i závažnost potenciálních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel dotčených obcí. Dosud platná koncepce počítala s výběrem finální lokality pro úložiště v roce 2025 a jeho zprovozněním do roku 2065, nový návrh zkracuje tuto dobu o dvacet let. K výběru finální lokality má dojít do roku 2030 a ke zprovoznění úložiště k roku 2050.

Podstatné navýšení množství vysoceaktivního odpadu v důsledku ambiciózního jaderného programu české vlády zase zvyšuje riziko, že v Česku budou muset vzniknout hlubinné úložiště až dvě se všemi odpovídajícími dopady. Návrh koncepce navýšil oproti té stávající o polovinu množství vysoceradioaktivního vyhořelého jaderného paliva z 9 tisíc tun na 14,5 tisíce tun, oznámený delší provoz Dukovan na celkových 80 let znamená ale ještě větší množství vysoce i méně radioaktivních odpadů. Státní úřady již odmítly vyřadit z plánu vznik tzv. záložní varianty hlubinného úložiště s odůvodněním, že by mohly vzniknout úložiště dvě.

Přístup dnešního aparátu Ministerstva životního prostředí ostře kontrastuje s postupem v minulosti, kdy předchozí verze české vládní koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem byly vždy hodnoceny plným procesem v souladu se zákonem. Ministerstvo dokonce odmítlo splnit závaznou podmínku ze svého souhlasného stanoviska z roku 2017 [6]: „V případě zásadních změn Koncepce provést opětovné posouzení v rámci procesu SEA. Takovou zásadní změnou by bylo např. rozšíření seznamu o novou kandidátní lokalitu pro konečné HÚ (např. o ETE jih a EDU západ, která jsou v současné době předmětem předběžného šetření).“ K rozšíření o lokalitu Janoch (původně ETE jih) totiž skutečně došlo rozhodnutím vlády 21. prosince 2020.

Ministerstvo ke koncepci zmiňuje, že: „nemá jasně vymezenou analytickou, strategickou a implementační část … převážná část textu jednotlivých kapitol má popisný charakter“. To vnímáme rovněž kriticky, protože předkladatelé nevyhodnocují přínosy a dopady jiných variant, které lze pro řešení problému vyhořelého jaderného paliva zvažovat, než je výstavba hlubinného úložiště. To mělo plné hodnocení napravit.

Michael Forman, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta města Horažďovice z lokality Březový potok řekl: „Jsme hluboce znepokojeni způsobem, jakým stát pokračuje v řešení problematiky nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Za nepřijatelné považujeme rozhodnutí, že aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem nebude posuzována v procesu SEA, přestože došlo ke změně Státní energetické koncepce ve věci rozšíření jaderné energetiky a navýšení předpokládaného množství vyhořelého jaderného paliva. Tyto změny, spolu se značným zdržením při průzkumných pracích nepochybně ovlivní i harmonogram výběru lokality a výstavby hlubinného úložiště. Rozhodnutí neprovést SEA proto vnímáme jako oslabení transparentnosti celého procesu a omezení možnosti veřejnosti podílet se na rozhodování o jednom z nejvýznamnějších dlouhodobých projektů státu. Z těchto důvodů nejspíše podáme podnět Evropské komisi k prověření souladu tohoto postupu s evropskou legislativou.“

Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 58 členů (40 obcí a měst a 18 spolků), usiluje o prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí.

reklama
 
Platforma proti hlubinnému úložišti

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Temelín Foto: centralniak Flickr ŠKODA JS dodala 1. kontejner nové generace na použité jaderné palivo pro Temelín Jaderná elektrárna Dukovany Foto: Petr Adamek Wikimedia Commons Nejvyšší správní soud zamítl stížnost kvůli dopravnímu napojení nového zdroje v Dukovanech Jaderná elektrárna Dukovany Foto: Depositphotos Nejvyšší správní soud zamítl stížnosti proti umístění nového jaderného zdroje v Dukovanech

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

II

Imarr Imarr

17.6.2026 13:59
Správně! Proti spolehlivé bezemisní výrobě elektrické energie je nutné bojovat všemi dostupnými prostředky. Jen tak bude možné dál podporovat nespolehlivé OZE. Tak je to správné a ekologické.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.6.2026 16:58
Pořád se nemohu ubránit dojmu, že kolem otázky úložiště řádí čirá hysterie a že to téma je zneužito jako brzda rozvoje jaderné energetiky.
Většině občanstva bohužel není znám fakt, že vyhořelé palivo z JE tvoří jen cca 20 %, slovy pouhou PĚTINU (!) z množství radioaktivních odpadů, které na území ČR vzniká.
Proto veřejnost úložiště považuje za něco, co si vynutil pouze a jenom úmysl postavit další reaktory. A ti lidé, kteří jsou naočkováni strachem z jádra, v tom vyhořelém palivu vidí další zdroj strašlivého ohrožení.
Tohle odpůrci jádra v EU dobře vědí - a protože rozvoj jaderné energetiky není tím, co by panstvo v Bruselu chtělo moc podporovat, ba naopak, vymýšlejí megalomanské požadavky na budování obřích kapacit pro ukládání vyhořelého paliva a na jejich parametry. Aby to bylo co nejdražší.
Je opravdu zajímavé, že ty nabubřelé požadavky na budování úložišť se neodvolávají na potřebu skladování těch OSTATNÍCH radioaktivních odpadů, kterých je čtyřikrát víc - a kterých i po spuštění dalších jaderných bloků nikdy nebude méně než trojnásobek proti těm, které budou vznikat v elektrárnách. Prostě – jen ať si lidé myslí, že za všechen radioaktivní odpad může jádro…
Přitom právě u vyhořelého paliva nepředstavuje skladování ani zdaleka tak velký problém, jak by se mohlo zdát; natožpak hrozbu. Elektrárny se umí o svůj odpad postarat a jsou schopny dlouhodobě ho zcela uspokojivě skladovat samy. A Škodovka nabízí pro jeho skladování v areálech elektráren velmi bezpečné kontejnery.
Odpovědět
II

Imarr Imarr

17.6.2026 18:52 Reaguje na Karel Ploranský
Zcela zjevně vám uniká, co jsou ekologisti zač.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

17.6.2026 21:00
Jde jen o další pokus o obstrukci, s cílem stavbu úložiště zmařit, nebo ji alespoň odložit do vzdálenější budoucnosti…
Geologický průzkum, jeho odborné vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty, bude základem k rozhodnutí, kde bude úložiště zřízeno. K zadání zpracování projektu, s jasně určenými parametry, s důrazem na bezpečný provoz takového podzemního skladu, včetně zabránění zcizování a zneužití uloženého materiálu.
Tyto činnosti musí být v souladu s právním řádem, zejména se zákony důlním i stavebním.
Schválená koncepce z r. 2019, přece není vymahatelným zákonem! Stejně jako se aktualizují i jiné strategické koncepce státu, krajů a obcí, aby i po letech vyhovovaly novým podmínkám a potřebám, i tato koncepce může po čase doznat změn, tedy být aktualizována.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist