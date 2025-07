ProVeg Česko, Rostlinně a ČKAP: Ministerstvo zemědělství opět prosazuje zákaz rostlinných burgerů. Tentokrát v EU

Zdroj | ProVeg Česko

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česká vláda prosazuje na půdě Evropské unie návrh, který by znemožnil názvy jako „sójový párek“ nebo „květákový karbanátek“ u rostlinných potravin. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) tvrdí, že tyto výrazy matou spotřebitele – přestože podobný návrh letos v lednu doma stáhl a veřejně prohlásil, že „nechce lidem kecat do života“. Desítky firem a organizací varují, že návrh místo ochrany spotřebitelů chrání zájmy masného průmyslu a může přinést zbytečné náklady i zmatek na trhu.Návrh legislativy, který ministr zemědělství Marek Výborný v prosinci 2024 předložil a o měsíc později po vlně kritiky veřejně odmítl, se opět vrací na scénu. Tentokrát se děj odehrává v Bruselu.

Na červnové Radě ministrů zemědělství EU (AGRIFISH) Česká republika oficiálně vyzvala Evropskou komisi, aby navrhla předpis, který by názvy jako „steak”, „řízek” nebo „párek” vyhradil pouze pro živočišné výrobky. Spotřebitele a spotřebitelky má údajně mást, když se tyto názvy používají i pro rostlinné potraviny. Pokud by návrh prošel, znamenal by zákaz označení jako „květákový karbanátek“, „fazolový burger“ nebo „sójový párek“.

Proti tomu se ostře staví široká koalice výrobců, obchodníků, nevládních organizací i profesních svazů. V otevřeném dopise společně vyzývají ministra Výborného, aby od návrhu ustoupil. Podle nich nejde o ochranu spotřebitele, ale o tlak zájmové skupiny, který by poškodil inovace, podnikání i jazyk, kterému lidé rozumí.

Pod dopisem jsou podepsáni mimo jiné: Globus, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, České sdružení pro značkové výrobky, Asociace hotelů a restaurací ČR, Hnutí DUHA, Velká pecka (Rohlík.cz), Salve Natura, Kalma, Vegetus plant based s.r.o, Flora Food Poland, Good Calories, Emco, SEMIX PLUSO, a další z Česka i ze zahraničí.

Spotřebitelé jsou svéprávní – návrh je zbytečný

Ministr Výborný návrh odůvodňuje „ochranou spotřebitelů před matoucími názvy“. Ale realita je opačná: podle průzkumu1 YouGov pro ProVeg Česko si 82 % osob pod „sójovým párkem“ jasně představí rostlinný produkt a 69 % lidí si přeje, aby názvy jako „veganský řízek“ zůstaly zachovány. Podobná čísla přinášejí i průzkumy z Německa2 (92%), Rakouska3 (92%), Španělska4 (87%), Portugalska5 (95 %) a dalších států.

Navíc, v lednu 2025 sám Výborný uvedl: „Nechceme lidem kecat do života. Věřím výrobcům, že budou férově své produkty označovat tak, aby každý zákazník jasně věděl, co kupuje. A naopak, že zákazník je svéprávný a ví, co kupuje.“

„Je jasné, že spotřebitelé a spotřebitelky se v názvech jako ,sójový párek’ nebo ,veganský řízek’ orientují bez problémů”, říká Martin Ranninger, spoluředitel ProVeg Česko. „Víme to z dat, z výzkumů i z každodenní praxe. Pokud chce ministerstvo tvrdit opak, ať předloží důkazy – zatím žádné neukázalo. Tento návrh je zbytečný, nevychází z reality a jeho jediným efektem by bylo zkomplikovat život firmám i zákazníkům a zákaznicím. Zatímco Evropa čelí klimatické krizi a hledá cesty k potravinové soběstačnosti, ministři zemědělství tu filozofují nad tím, co je to vlastně burger.“

Výrobci varují: víc nákladů, víc zmatku, méně svobody

Názvy jako „řízek“ nebo „karbanátek“ mají v každé evropské zemi jiný kulturní význam. Pokus o jejich jednotnou definici by vedl ke změti různých výkladů, výjimek a národních specifik – tedy přesně k tomu, čemu má údajně předejít.

Bruselský návrh navíc ignoruje realitu jazyka, který je přirozeně obrazný „Tvrdit, že názvy jako ‚květákový karbanátek‘ matou zákazníky, zatímco trh je plný rybích prstů, čajových klobás nebo čokoládových vajíček, je absurdní. Spotřebitelé rozumí jazyku, který denně používají. Přepisovat ho kvůli zájmům jednoho odvětví je neobhajitelné,“ říká Lucie Roškotová, vedoucí projektu Rostlinně.

Zavedení předpisu by zároveň znamenalo, že výrobci budou muset přejmenovat své produkty, měnit obaly, marketing i komunikaci. To povede ke zbytečné byrokracii, milionovým nákladům, ztrátě zákaznické důvěry a propadu prodeje – tedy přesnému opaku toho, co vláda deklaruje jako svůj cíl: snižování administrativy a podpora férového podnikání.

Zákon místo zdravého rozumu

„Je smutné, že pan ministr neustál tvrdý tlak české agrární lobby bez ohledu na své ještě nedávno jasné názory. Aby se zalíbil lidem, kteří ho stejně nikdy nebudou volit, raději bude ze zákazníků dělat hlupáky a bourat jednotný evropský trh, na kterém je česká ekonomika životně závislá. Nemluvě o tom, že kvůli nedostatku odvahy postavit se české agrolobby přinese zbytečné náklady na přejmenování zavedených produktů a bez mrknutí oka poškodí roky budované a zákazníky oblíbené značky”, říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Adam Brzica Novotný, zakladatel cateringu Hostina.bio míní: „Představa, že bychom na eventech museli krkolomně opisovat rostlinnou svíčkovou, hlívový guláš nebo sójové řízky, je absurdní. Pro zákazníky by takové opatření mělo přesně opačný efekt, než je zamýšleno. Jazyk se samovolně vyvíjí a používáme jej k co nejjednoduššímu dorozumívání mezi lidmi, ne otročení pro různé zájmové skupiny. ,Pane, co myslíte tou omáčkou s hlívou ústřičnou dušenou na cibuli a červené paprice?' – ,Představte si guláš.'"

„Tradiční názvy jako ,řízek’ nebo ,burger’ jsou VŽDY dostatečně viditelně uvedeny slovem ,ROSTLINNÝ’. Tím je zajištěna ochrana spotřebitele. Bylo by velmi náročné značit rostlinné produkty jinými názvy než jsou třeba nuggets, burger, gyros atd., jelikož jednoduše a návodně popisují způsob užití produktů v kuchyni. Nikdo se nepozastaví nad sýrovým nebo zeleninových špízem, tak proč se pozastavit nad rostlinným burgerem?” uvádí Jonáš Mucha, marketingový ředitel výrobce Good calories.

Renata a Jirka Ládyovi, majitelé resturace Chutnej dodávají: „Domníváme se, že celá tato snaha o regulaci názvů rostlinných potravin je natolik absurdní, že zůstane nepochopitelná i pro velkou část neveganské veřejnosti. Vážně si pan ministr Výborný myslí, že spotřebitelé nerozeznají sójový párek od masového? Takové předpoklady o schopnosti veřejnosti samostatně uvažovat jsou urážlivé. V době, kdy bychom měli rostlinnou stravu aktivně podporovat – ať už z důvodů ekologických, zdravotních nebo etických – činí pan ministr Výborný pravý opak. Je těžké říct, zda za tím stojí přímé zájmy agrobyznysu, nebo jen politická loajalita vůči vlivným skupinám. Každopádně výsledkem je snaha poškodit stále menšinový, ale rychle rostoucí rostlinný segment.”

reklama