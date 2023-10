Radek Hejda: Sukcese, nepřítel státu?

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nářky o zarůstání krajiny a o neblahém vlivu tohoto fenoménu na biodiverzitu zaznamenal asi každý, kdo se v problematice ochrany přírody alespoň trochu orientuje a zároveň nesdílí názor většiny laiků, že klimatickou krizi zažehná a přírodu zachrání pouze intenzivní výsadba nových stromů.Mnozí z nás jistě slyšeli, či sami na různých akcích pro veřejnost ukazovali fotky dříve dřevin prostých kopců a přednášeli o tom, jak v dobách minulých byla situace pro biodiverzitu výrazně přívětivější. To je jistě pravda, ale jsou opravdu holé stepní kopce vzorem, ke kterému se upínat, vzorem, který prezentovat veřejnosti jako ideální stav a cílovým stavem, kterého se snaží ochrana přírody dosáhnout pomocí celé škály dotačních programů?

Zkusme přijmout fakt, že tomu tak není. Respektive že žádný ideální stav neexistuje, společenstva se v čase i prostoru mění na základě vnějších i vnitřních podnětů. V posledních stoletích podobu stanovišť nevhodných k transformaci na ornou půdu formovala především intenzivní pastva hospodářských zvířat a to v míře, která velmi často znemožňovala jakýkoliv rozvoj keřového či stromového patra. Nedělejme si iluze, že v dobách minulých byly všechny tyto lokality hotspoty biodiverzity, naopak řada z nich (zejména ty nejblíže sídel), byla beznadějně přepasená a nadužívaná. Ovšem v krajině fungovala pestrá mozaika různých typů biotopů a mikrostanovišť, fragmentace byla neznámým pojmem. A také díky velkému množství hospodářů a absenci výkonné mechanizace zde fungoval faktor výrazné časové diferenciace managementu krajiny.

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | katkaZV / Pixabay Třeba tolik nevadí, když to zaroste.

Zkusme přijmout i fakt, že zarůstající kopec či i zcela zarostlý vrch má zcela stejnou hodnotu, jako kopec se stepní květenou, a že sukcese není náš nepřítel, ale naopak přírodní proces, který si zaslouží ochranu naprosto stejnou, jako si zaslouží druhy vázané na bezlesí. Ostatně v jiné době by plocha ve fázi zarůstání či již ve fázi křovin byla pro biodiverzitu mnohem významnější, než v naší době mezi ochranáři tak adorované bezlesí s řídkou vegetací, zkrátka každá doba ponechá jiný otisk v krajině.

Zkusme také přijmout fakt, že to zásadní je pouze heterogenita krajiny a žádný z typů prostředí není lepší a horší.

A zkusme si položit otázku, zda ochrana přírody je tu kvůli tomu, aby nahradila dřívější zemědělce či lesníky a pracně udržovala biotopy i v naprosto odlišných společenských podmínkách, než za kterých se tyto biotopy vyvinuly. Je opravdu nutné platit „péči“ o řadu maloplošně zvláště chráněných území a zajistit seč jen proto, aby se biomasa shrabala a někde na kraji nechala zetlít? Není to pouze tvrdohlavá snaha ochranářů udržet biodiverzitu vázanou na krajinu, kterou již dávno odvál čas? A není tak síť maloplošně chráněných území pouze draze udržovaným pomníčkem této krajiny?

Licence | Podmínky použití Zdroj | Image*After Je to hezké, ale náročné na údržbu.

Na druhou stranu i já cítím společenskou a morální povinnost bránit ochuzování naši biodiverzity, jak v kvalitativním (počet druhů) měřítku, tak i kvantitativním (objem biomasy). Nelze se proto jen tak rozhodnout, že ochrana přírody již péči o bezlesí vzdává a nechat sukcesi volné pole působnosti při vědomí toho, že člověk ochudil spektrum krajinných inženýrů (zejména velcí býložravci) a obecně krajinný pokryv tak výrazně, že bez kontinuálních zásahů člověka by většina ploch bezlesí brzo zarostla a řada druhů by vymřela.

Co tedy s tím? V prvé řadě si přiznat, že ochrana přírody (nejen) v ČR je nastavena ve vztahu k ochraně biodiverzity principiálně chybně. Ochrana přírody se nemá snažit řešit důsledky hospodaření současných uživatelů krajiny (zejména zemědělců a lesníků), ale má nastavovat pravidla a regulovat jejich činnost, aby vůbec k poklesu stability krajiny a biodiverzity vlivem jejich činnosti nedocházelo. Jakkoliv samozřejmě teoreticky státní ochrana přírody tuto snahu má, reálně ovšem vždy taháme za kratší provaz.

O druhové bohatství naší krajiny se nemá starat ochranář, který se snaží maloplošně napravit velkoplošné chyby jiných. O to se má starat zemědělec či lesník a ochranou přírody má být pouze motivován (jak pozitivně, tak negativně) k tomu, aby jeho činnost neohrožovala biodiverzitu, aby vytvořil krajinu 21. století, která bude nabízet životní prostor pro celé spektrum druhů, včetně těch vázaných na extenzivní bezlesí. Cílem musí být vytvoření bohatě strukturované krajiny nabízející pestrou škálu biotopů jako v dřívějších dobách, jen na základě odlišných vstupních podmínek. Zatímco dříve heterogenitu krajiny zajišťovala relativní chudoba společnosti a velké množství hospodářů, dnes to naopak může být relativní bohatost společnosti, která si již může dovolit investovat zdroje do rozumné extenzifikace péče krajinu i přes stále stupňované tlaky na její intenzifikaci.

Zdroj | Pixabay Ochrana přírody by měla zemědělce motivovat, aby jejich činnost neohrožovala biodiverzitu. Ilustrační snímek.

Zemědělec může být například motivován negativní daní z nemovitosti pro plochy, které zajišťují ekologicko – stabilizační funkce naší krajiny s odstupňovanou platbou dle přínosu jednotlivých ploch. Jejich přítomnost musí být pro zemědělce ovšem natolik finančně motivující, aby sám měl zájem na jejich přítomnosti v rámci jím užívaných pozemků. Mít pak na svých pozemcích tůň či stepní fragment, o který se bude zemědělec starat, nebude známkou osvícenosti hospodáře, ale výsledkem diverzifikace jeho příjmů. Produktem zemědělství nebudou pouze potraviny či technické plodiny, ale i benefit pro biodiverzitu. Tyto plochy přináší v rámci ekosystémových služeb užitek celé společnosti, celá společnost by se proto měla i podílet na jejich financování. Výše platby za lokální hotspoty biodiverzity pak může být regionálně rozdílná a v každém regionu upřednostnit to, co v něm nejvíce chybí. Dále zajistit pravidelné úhorování v dostatečném rozsahu, omezit velikost půdního bloku atd. Řadu z těchto věcí se ochrana přírody snaží i prosadit, dílem ovšem neúspěšně, dílem je výsledek nedotáhnutý a pouze na půl cesty. Je těžko akceptovatelné, že jeden dotační titul způsobuje to, co se jiný dotační titul snaží odstranit.

O lesnictví ani nemluvě – velmi snadno by šlo nastavit taková pravidla, která by zásadně přispěla k ochraně přírody. Zejména s přihlédnutím k faktu, že o významnou část lesů se stará státní podnik, pro který by neměl být prioritou zisk. Respektive ano, prioritou musí být zisk. Ale nikoliv peněžní, ale vyjádřeny skrze ekosystémové služby krajiny.

Přečtěte si také | K čemu byly hlavaté vrby? O mizejícím fenoménu Poodří hovoří arborista Ivan V. Bartoš

Krajinu musíme odhomogenizovat a znovu vytvořit její kostru. Ovšem nikoliv skrze ÚSES, zcela chybně to užívaný nástroj, který akorát polyká nemalé prostředky na jeho realizaci, ale právě skrze každodenní práci uživatelů krajiny. Kostra to nemusí být také pevná, ale naopak dynamická, v prostoru a čase se měnící.

Pak se třeba i dostaneme do fáze, kdy nebude nutné „chránit“ většinu z dnešních maloplošných zvláště chráněných území, jejich funkci převezme celá krajina.

reklama