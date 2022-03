re-set: Proč se musíme osvobodit od fosilního plynu? A jak?

Miroslav Vinkler 12.3.2022 07:50

V potrhlých návodech od okamžitého odstřihnutí od dodávek ruských fosilních paliv , kterými okamžitě získáme nezávislost a přestaneme cca 700 mil.€/den podporovat Putina a jeho válečný stroj , se soudruhům z NDR vloudila drobná chybička.

Vyčíslení toho, co by následovalo, dopady na ekonomiku EU s následným průmětem do života všech unijních domácností.



Taky bych chtěl vědět, čím bude nahrazena energie z JE v EU, které mají být odstaveny . Německá vláda potvrdila svůj záměr uzavřít poslední tři německé jaderné elektrárny do konce letošního roku.

Do roku 2035 se zastaví všechny jaderné elektrárny v Belgii , což je 39 procent energetické bilance země.

Do roku 2034 ve Švýcarsku vyřadí z provozu pět svých dosluhujících jaderných reaktorů, což znamená minus třetinu veškeré národní výroby.

V roce 2027 se ve Španělsku odstaví sedm energetických bloků zajišťujících 22,5 procenta elektřiny .



Realita dnešních dní je taková, že Gazprom výrazně zvýšil tranzit zemního plynu z 89 na 109,5 milionu m3/den a Německo s ním má uzavřené 4 dlouhodobé smlouvy do roku 2O35.

Další údaj říká, že Německo importovalo 142 mld. m3 ruského plynu a samo spotřebovalo pouze 74 mld.m3 , zbytek rozprodává za tržní ceny !!! , když platí 300$/ 1000m3 .

Což znamená vulgárně řečeno 500% vývar pro Berlín v současnosti.

Pokud se sděluje, kolik mil. € má Putin každý den za ropu a plyn, nikde nepadlo kolik mil. €/ den získává Německo za přeprodej ruského plynu jiným zájemcům.



Jak veřejně známo, právě Německo se tvrdě postavilo proti možnosti stopky na import plynu do EU.

A aby toho nebylo málo, na jednání ministrů RF (Lavrov) a UA (Kuleba) v Turecku se "náhodou" objevil Gerhard Schröder ,bývalý kancléř a dobrý kamarád Putina, předseda dozorčí rady ruské ropné společnosti Rosněfť apod.

Mluvil jak s delegací RF tak UA a vzápětí odletěl do Kremlu ,údajně jednat o možné dohodě mezi RF a UA. Přitom jde o soukromou osobu !? a kancléř Scholz údajně o tom neví. :-)



Závěr - na ukrajinské tragédii nevydělává jen Rusko, ale také Německo, které profituje z nízkých smluvních cen plynu, které za tržní ceny prodává dále.







