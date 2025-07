Simona Kalvoda: Nové stavební normy otevírají cestu moderním dřevostavbám

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V případě výstavby rodinných domů se udržitelná výstavba ze dřeva již poměrně úspěšně etablovala. Jinak je tomu ale u vícepodlažních dřevostaveb, které stále čekaly na větší legislativní podporu, stejně jako na důvěru mezi investory a širokou veřejností.Jsou to právě úpravy stavebních norem, které mohou otevřít dřevostavbám v tuzemsku nové možnosti. Technologicky jsou tuzemské firmy na výstavbu vícepodlažních dřevostaveb připraveny – věříme, že úprava norem a zjednodušení předpisů bude stimulem pro výstavbu veřejných budov i bytových domů ze dřeva. Prozatím je takových projektů v České republice jen několik – tou největší bariérou, před kterou obdobné projekty stály, je právě neochota investorů podstupovat složitý proces projektové přípravy, který výstavbu výrazně prodražoval. Věříme, že v tomto ohledu čekají vícepodlažní dřevostavby před novou epochou.

To, že je potenciál dřeva jakožto stavebního materiálu stále nedoceněný, ukazuje i český pavilon na EXPO v Japonsku. Využití českého dřeva v podobě CLT panelů stálo u zrodu vícepodlažní dřevostavby, která budí obdiv po celém světě a skvěle ukazuje možnosti, které tento stavební materiál nabízí.

Podpoře dřevostaveb jako jedné z klíčových oblastí udržitelného stavebnictví se naši členové věnují v rámci samostatné pracovní skupiny Timber. Právě úprava norem pro vícepodlažní dřevostavby byla jedním z klíčových bodů, o které jsme usilovali.

Pozitivně vnímáme také snahy MPO pro vyšší využívání alternativních a recyklovaných stavebních materiálů i podporu investic do recyklačních technologií. Je však důležité nezapomínat, že cirkulární ekonomika se týká i samotného návrhu budov tak, aby bylo možné je v budoucnu snadno rozebrat a materiály si přitom zachovaly svou hodnotu. Za klíčovou považujeme oblast standardizace a následné digitalizace procesů. To umožní bezpečnou manipulaci s materiály, efektivní plánování jejich zpracování a smysluplné využití, a to bez zbytečné administrativní zátěže.

Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy (CZGBC)