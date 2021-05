Stanislav Janský: Nestátní vlastníci lesů zásadním způsobem nesouhlasí s navrhovaným zněním stavebního zákona

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Hnutí DUHA Olomouc Soukromí vlastníci lesů nesouhlasí s tím, aby lesy ustupovaly požadavkům stavebníků. Ilustrační snímek.

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) nesouhlasí s návrhem nového stavebního zákona, který nyní míří do Senátu. Výhrady SVOL se týkají zejména dvou záležitostí: snížení velikosti ochranného pásma lesa a zařazení stavebních úřadů mezi orgány státní správy lesů.

Návrh nového stavebního zákona prošel 26. května třetím čtením v Poslanecké sněmovně a nyní míří do Senátu. Věříme, že senátoři shledají naše připomínky jako odůvodněné a zákon v tomto znění nakonec přijat nebude, protože by mimo jiné znamenal popření významu lesa v době klimatických změn a také by přinesl naprosto bezprecedentní nesystémové řešení procesů rozhodování, které nemá obdoby ani nikde v okolních státech.

V souvislosti s novým stavebním zákonem se navrhuje mimo jiné změna zákona o lesích č. 289/1995 Sb. Ačkoliv je veřejnost politiky ujišťována o významu lesa a zalesněných ploch v době klimatických změn, k překvapení všech umožňuje snížení ochranného pásma lesa z dosavadních 50 na 30 m.

Pro vlastníky lesů je to nepřijatelné. Nemůžeme souhlasit s tím, aby lesy ustupovaly požadavkům stavebníků a aby o umístění staveb rozhodoval státní superúřad, nikoliv obce a státní správa lesů.

SVOL rozhodně nesouhlasí ani s tím, aby stavební úřady byly zařazeny mezi orgány státní správy lesů.

Nezbytným následkem přijetí navrhované změny by bylo významné oslabení intenzity ochrany rozlohy lesů jako nenahraditelné složky životního prostředí a zásobárny uhlíku na území ČR před umisťováním nových stavebních záměrů. Návrh představuje nejzásadnější změnu principů kvantitativní ochrany lesů od roku 1852. Navržená změna se jeví jako zcela nepřijatelná a neopodstatněná.

