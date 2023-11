Studenti: Proč stávkujeme?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Univerzity za klima Stávka studentů FHS. Ilustrační snímek.

V týdnu před 17. listopadem vstoupíme jako členky a členové akademické obce do stávky. Jejím důvodem je stále se prohlubující klimatická krize, a fakt, že k řešení této krize nejsme o nic blíž než loni. Letošní léto, kdy hořela půlka Evropy, bylo opět jedno z nejteplejších. Extrémní počasí zažíváme čím dál častěji.Dopady klimatické krize pociťujeme stále palčivěji a je očividné, že v mezích současného společenského uspořádání si s nimi neumíme poradit. Zatímco fosilní korporace stále vydělávají na ničení klimatu, česká vláda nedělá téměř nic. Jsme naštvaní, frustrovaní a máme obavy o naši budoucnost. Chceme skutečnou, důslednou a hlubokou transformaci společnosti. Stávkujeme, protože se odmítáme smířit s představou budoucnosti, kterou nám nyní předkládají vědci a vědkyně. Vědecká obec už několik desetiletí varují před stejným scénářem. Že musíme přestat co nejdříve využívat fosilní paliva, víme už dávno. Co se ukazuje v posledních letech je, že současný systém globálního kapitalismu řešení nenabízí. Oligarchové a korporace, nesoucí v největší míře odpovědnost za současný stav věcí, s fosilním byznysem nekončí. Naopak se po celém světě plánují nové fosilní projekty, které vlády dotují mnohonásobně většími částkami, než je tomu u obnovitelných zdrojů energie.

Stávkou nabízíme alternativu. Odmítáme představu, že o naší budoucnosti bude rozhodovat hrstka nejbohatších, která dlouhodobě upřednostňuje své vlastní finanční zájmy před těmi celospolečenskými. Chceme větší míru demokracie a možnost společně rozhodovat o naší budoucnosti. Chceme se zastavit a zamyslet se nad možnými společenskými řešeními.

Vidíme totiž, že ideály sametové revoluce zůstaly nenaplněny. Proto stejně jako studentstvo v roce 1989 a chceme využít prostory univerzit, abychom jako současné členstvo akademické obce vyjádřili svou frustraci ze současné situace a obavy o naši budoucnost. Pokud totiž radikálně nezměníme způsob, jakým jako společnost fungujeme, nemá pro nás smysl pokračovat ve studiu a připravovat se na budoucnost, která nebude.

Jaké jsou naše požadavky?

Vyzýváme proto všechny, kteří jen trochu můžou, aby se angažovali a začali se zasazovat o změnu ve svém okolí, ať už ve škole, na pracovišti nebo v místě bydliště. Jedině společným úsilím dosáhneme demokratičtější budoucnosti, o které budeme moci rozhodovat všichni a z níž budeme mít společný prospěch.

Požadujeme také tyto konkrétní kroky:

1. Schválit klimatický zákon. Ten umožní právní vymahatelnost klimatických závazků vlády a zajistí kontinuitu české klimatické politiky.

2. Začít používat nástroje participativní demokracie ve formě občanských shromáždění. Ty dávají všem skupinám ve společnosti rovný hlas a možnost podílet se na politických rozhodnutích.

3. Začít řídit ekonomiku i společnost podle jiného indikátoru, než je růst HDP. Jde o zastaralý ukazatel, který nebere v potaz planetární limity,naplňování základních lidských potřeb ani distribuci bohatství ve společnosti.

Abychom se mohli jako společnost posunout směrem k udržitelnější, demokratičtější a spravedlivější budoucnosti musíme se o ní zasadit všichni společně. Pojďte proto s námi v týdnu před 17. listopadem dát jasně najevo, že takhle už to dál nejde. Pojďme se společně zasadit o budoucnost, v níž budou vyslyšeny hlasy nás všech a na níž se budeme moci společně podílet.

