Svaz moderní energetiky: Vyjádření k návrhu programového prohlášení vlády
Jak ukazuje polská zkušenost, proměnit energetiku závislou na uhlí je možné, pokud vláda pochopí nové zdroje energie například jako odpověď na energetickou bezpečnost státu (domácí obnovitelné zdroje vyrábí nezávisle na dovozu paliv) a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky (solár a vítr vyrábí za nízké náklady a tlačí cenu na trhu dolů).
Vedle ekonomických nástrojů je pro proměnu energetiky potřeba vyřešit NIMBY efekt. Strany budoucí koalice měly v programu například plán zkrátit povolovací procesy na jeden roky pro průmyslové stavby. Pokud mají recept pro průmyslovou výstavbu, mohly by stejnou kartu použít na podporu solární a větrné energie. Přímo ANO pak nabídlo voličům mimo jiné slib, že zajistí podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
Emil Novák3.11.2025 09:52
2) Zvláštní je, že Svaz moderní energetiky vítá zařazení jen některých pilířů moderní energetiky, například úplně ignoruje zařazení moderní jaderné energetiky. Možná to bude tím, že ho řídí bývalý "expert" Hnutí Duha...