https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/svaz-moderni-energetiky-vyjadreni-k-navrhu-programoveho-prohlaseni-vlady
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Svaz moderní energetiky: Vyjádření k návrhu programového prohlášení vlády

3.11.2025 | Svaz moderní energetiky |
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | David Prasad / Flickr
Svaz moderní energetiky vítá, že budoucí vlády do návrhu svých programových bodů zařadila klíčové pilíře moderní energetiky. Jde o potřebné dotažení kapacitních mechanismů pro flexibilní zdroje, například plynové, ale také vytváření podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a využití akumulace energie. V Česku se podařilo restartovat solární energetiku. Vítr zatím přešlapuje na místě, i když se objevují obce, které mají zájem svůj větrný potenciál vytěžit.
 
Každopádně čísla i pro Česko hovoří neúprosně: scénáře s rychlejším rozvojem obnovitelných zdrojů dosahují nižší ceny silové elektřiny než scénáře s rozvojem pomalejším. Vzhledem k tomu, že v sousedních zemích - a to včetně dosud uhelného Polska - bude rozvoj obnovitelných zdrojů prakticky jistě pokračovat nasazeným tempem, hrozí v případě pomalého startu České republiky další nárůst rozdílu v ceně silové elektřiny. V případě rozvoje obnovitelných zdrojů podle pomalejšího scénáře by v roce 2035 byla cena silové elektřiny v ČR o 32 €/MWh dražší než v Německu. Můžeme tak dokonce ztratit výhodu oproti Polsku.

Jak ukazuje polská zkušenost, proměnit energetiku závislou na uhlí je možné, pokud vláda pochopí nové zdroje energie například jako odpověď na energetickou bezpečnost státu (domácí obnovitelné zdroje vyrábí nezávisle na dovozu paliv) a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky (solár a vítr vyrábí za nízké náklady a tlačí cenu na trhu dolů).

Vedle ekonomických nástrojů je pro proměnu energetiky potřeba vyřešit NIMBY efekt. Strany budoucí koalice měly v programu například plán zkrátit povolovací procesy na jeden roky pro průmyslové stavby. Pokud mají recept pro průmyslovou výstavbu, mohly by stejnou kartu použít na podporu solární a větrné energie. Přímo ANO pak nabídlo voličům mimo jiné slib, že zajistí podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

reklama
 
Svaz moderní energetiky

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Satelitní snímek ústí řeky Amazonky v Brazílii. Foto: NASA Wikimedia Commons Spojené státy nevyšlou na konferenci COP30 žádného vysokého představitele Město Belém v Brazílii Foto: dadophotos Depositphotos Brazílie nabízí kajuty zdarma, protože chudší země nemají ubytování na COP30 kouř Foto: Anirudh Koul Flickr Ekologové: Programové prohlášení nahrává Motoristům a fosilnímu průmyslu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

EN

Emil Novák

3.11.2025 09:52
1) Vítr rozhodně za nízké náklady nevyrábí, naopak je to podle aukcí v ČR jeden z nejdražších zdrojů vůbec, jehož vysoká cena se sice neprojevuje v ceně silové elektřiny, ale v regulované složce ano. Platit musí spotřebitelé obě, takže jim je k ničemu, že cenu jedné složky sníží, když druhá ještě víc vzroste.
2) Zvláštní je, že Svaz moderní energetiky vítá zařazení jen některých pilířů moderní energetiky, například úplně ignoruje zařazení moderní jaderné energetiky. Možná to bude tím, že ho řídí bývalý "expert" Hnutí Duha...
Odpovědět

Nejčtenější články

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovi Lukáši Vlčkovi

Diskuse: 2

Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje omezit dotace neaktivním zemědělcům

Diskuse: 46

Daniel Pitek: Každý by se měl držet svého kopyta

Diskuse: 66

Asociace vodní turistiky a sportu: Úhyn ryb pod jezem u Rábí

Diskuse: 24

Jakub Hruška: Běžného občana to nedojme, ale vláda udělala důležitý krok k obnově naší přírody

Diskuse: 23

Blanka Mikátová: Tůň pod asfaltem a zákon pod stolem. Jak se výjimka ze zákona stala nástrojem legalizace škod

Diskuse: 39

V Dillí se pokusili uměle vyvolat déšť, aby ulevili lidem od smogu

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist