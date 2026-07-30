https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/svoboda-kazda-kapka-vody-ma-dobre-poslouzit.proc-v-nove-klimaticke-realite-musime-planovat-budoucnost-ne-pouze-kopirovat
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Jiří Svoboda: Každá kapka vody má dobře posloužit. Proč v nové klimatické realitě musíme plánovat budoucnost, ne pouze kopírovat minulost

30.7.2026 | Jiří Svoboda |
Diskuse: 1
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Tamas Kolossa / Unsplash
Česká debata o adaptaci krajiny na klimatickou změnu se v posledních letech rozvinula do intenzity. Stále častěji se oceňují velké i malé přírodě blízké projekty, ať už jde o obnovu šumavských rašelinišť nebo tůní v zemědělské krajině. Abychom však z omezeného množství vody, které na území České republiky naprší, vytěžili maximum, musíme opustit intuitivní krátkozraké nadšení a přejít k zodpovědné celoplošné vodohospodářské bilanci a rozvaze. V nastupující éře extrémů počasí totiž rozšiřování permanentně napuštěných ploch tam, kde to z pohledu celé republiky nedává velký smysl, může paradoxně sucho i povodňová rizika dokonce i prohlubovat. (Text vznikl s využitím AI Gemini.)
 

Mýtus návratu k „původnímu stavu“

Velká část současných revitalizačních projektů stojí na romantické myšlence: stačí smazat zásahy člověka z minulých staletí, uvést koryta a prameniště do původního stavu a příroda už se o zbytek postará sama. Tento přístup však přehlíží zásadní fakt. Žijeme v éře dramatické klimatické změny, která nám udává zcela jiné budoucí podmínky a požadavky.

Krajina před 150 lety fungovala v jiném vodním a teplotním režimu. Kopírovat mechanicky minulost v situaci, kdy čelíme vlnám veder a brutálním přívalovým dešťům, je technologická chyba. Dnes již nemůžeme krajinu pouze „restaurovat“ (opravovat do minulosti), musíme ji tzv. future-proofovat – tedy inženýrsky designovat na extrémy, které nás teprve čekají.

Zákon zachování vody v českých hranicích

Česká republika leží na hydrografické střeše Evropy. Žádná velká řeka k nám nepřitéká, jsme stoprocentně závislí na tom, co u nás spadne v podobě srážek. Objem vody v naší krajině je tedy konečný a platí pro něj neúprosný zákon zachování hmoty. S každým litrem vody musíme hospodařit celoplošně, s váhou podle toho, kde je ho nejvíce potřeba pro lidi, ekosystémy a hospodářství. Navíc nelze do sousedních států žádnou vodu v řekách nepouštět.

Zde narážíme na zásadní rozdíl mezi dvěma pojmy, které se v laické debatě často hází do jednoho pytle: retencí (trvalým zadržením) a akumulací (dočasným zdržením a transformací přívalu).

Pokud v prameništích našich řek, na horách a v chladnějších podhorských oblastech vytvoříme trvale zamokřené plochy, zvolili jsme retenci. Krajinná „houba“ se sice nasákne a drží vodu na místě, ale je trvale plná. Když pak v létě dorazí intenzivní přívalová vlna, nasycený povrch už nemá žádný volný objem. Voda z bleskového deště po něm steče bez jakéhokoliv zploštění povodňové vlny dolů do údolí, kde ohrozí hustě osídlené aglomerace. Pro novou klimatickou realitu potřebujeme pravý opak – akumulaci, tedy suché poldry, travnaté průlehy a záplavová území, která jsou většinu času suchá/prázdná a na zachycení přívalu teprve čekají.

Kde odpar pomáhá a kde chybí?

Permanentní mokřadní plochy s otevřenou hladinou navíc v horkých letních měsících fungují jako obří odpařovací hrnce. Skrze evapotranspiraci (výpar z hladiny a listů rákosin) odchází obrovské množství vody do atmosféry. Vzhledem k převládajícímu proudění vzduchu se tato vlhkost často posouvá dále na východ mimo naše území. Touto vodní párou navíc i lokálně navyšujeme skleníkový efekt.

Z celoplošného pohledu ČR tak dochází k paradoxní situaci: vodu, kterou bychom v suchém srpnu nutně potřebovali pro udržení minimálních průtoků v řekách pro města a průmysl v nížinách, promrháme na odpar v chladnějších horských oblastech, kde je mikroklima relativně přijatelné. Tato voda pak v celostátní bilanci chybí.

Když odpar, tak přes stromy a jejich dřevo pro pasivní domy

Výpar vody z krajiny je nesmírně důležitý pro její chlazení, ale musíme jej směřovat efektivně. Pokud má být voda spotřebována na odpar, měla by v první řadě pohánět růst lesních porostů a městské zeleně, nikoli stagnovat v mělkých močálech. Když vodu v krajině chytře zpomalíme pomocí hrázek nebo zasakovacích průlehů, neodpaří se z osluněné hladiny, ale vsákne se hluboko ke kořenům stromů a posílí stabilitu pramenů. Tento přístup přináší hned trojí užitek:

1. Termoregulace: Stromy skrze transpiraci chladí okolí přesně tam, kde je to potřeba (včetně stínění městských tepelných ostrovů).

2. Zachytávání CO₂: Živé, vodou dotované stromy masivně fixují atmosférický uhlík a pomáhají v boji s klimatickou změnou.

3. Cirkulární ekonomika: Vyprodukované dřevo z dobře hydratovaných hospodářských lesů se stává udržitelným stavebním materiálem. Pokud jej využijeme na stavbu moderních pasivních domů, uzamkneme v něm uhlík na celá staletí a nahradíme jím energeticky a emisně náročný beton či ocel.

Od intuice k inženýrství

Přírodě blízká řešení (Nature-based solutions) jsou správnou cestou, ale nesmí být stavěna na naivním předpokladu, že pro budoucnost stačí zkopírovat minulost. Moderní krajinné inženýrství musí být racionální, dopředné a podložené aspoň jednoduchými bilančními výpočty.

Prioritou budoucnosti musí být budování akumulačních kapacit s řízeným odtokem – od podhorských suchých poldrů až po městské zasakovací průlehy, které zachytí přívaly z ulic a nasytí kořeny uličních stromů. Projekty v krajině by neměly získávat podporu jen za to, že mechanicky obnoví historickou bažinu. Musí povinně vykazovat hydraulické výpočty, prokazovat volné kubatury pro extrémní srážky a respektovat celkovou hydrologickou bilanci České republiky v horizontu roku 2050. Jedině tak zajistíme, že naše omezené zásoby vody poslouží v kritických chvílích tam, kde lidé a krajina trpí nejvíce.

(Text vznikl s využitím AI Gemini.)

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foto - Svoboda Jiří
Jiří Svoboda
Autor je vědecký pracovník Ústavu fyziky materiálů AV ČR. Je autorem konceptu uhlíkové daně.

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Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.7.2026 06:02
Na to, že je to s pomocí AI, tak slabé, velmi slabé. Úplně jste opoměl půdu jakožto největší rezervoár a zachytávač vody/deště. Tam máme obrovské rezervy, a to jak ve (strojovém) zpracování, tak i sortimentu pěstovaných plodin. Méně širokořádků (na svazích nekompromisně zakázat), vícehustě zapojených obilovin a podobných plodin. Nejlepší v tomto směru je "obyčejný" hustý travní porost.

ČR je jen střípkem na mapě, tepelná kupole pochází ze Sahary, mj proto také se Evropa otepluje 2x rychleji než zbytek světa. Je třeba uvažovat globálně, a i jinde ve světě budovat velkoobjemové nádrže=přehrady na zachycení přívalových vod. Protože s čerpáním podzemních zdrojů jsme fakticky v koncích - zdroje docházejí nebo už došly - a i tento deficit napomáhá přehřívání půdy, potažmo i klimatu. O pohybu lidí nemluvě...
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