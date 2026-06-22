Jiří Svoboda: Jak funguje atmosféra; proč je příměr se „svetrem“ lepší než „zrcadlo“ nebo „zdroj tepla“
22.6.2026 | Jiří Svoboda |
Členové posádky Mezinárodní vesmírné stanice Expedice 47 se 3. března 2016 kochali krásami naší planety při soumraku nad oceány. Tento majestátní snímek pořídil astronaut NASA Jeff Williams.
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Foto | Jeff Williams / NASA Johnson / Flickr
Atmosféra není aktivní zdroj energieZákladním zákonem termodynamiky je, že teplo nemůže samovolně téct z chladnějšího tělesa na teplejší. Jelikož je atmosféra chladnější než zemský povrch, nemůže ho aktivně „ohřívat“ jako samostatný generátor energie. Jediným skutečným motorem a zdrojem energie pro celou planetu je Slunce. Mechanické sčítání slunečního a atmosférického záření ale může budit mylný dojem, že atmosféra energii vytváří.
Proč atmosféra není ani zrcadloNabízí se intuitivní vysvětlení, že atmosféra funguje spíše jako „odražeč“, který část Zemí vyzařovaného tepla odráží zpět. Z hlediska kvantové fyziky a molekulové dynamiky to tak ale není. Zatímco pro krátkovlnné sluneční světlo je atmosféra víceméně průhledná (mimo mraky a aerosoly), pro dlouhovlnné tepelné záření Země představuje kvůli skleníkovým plynům (vodní pára, CO2,…) skoro nepropustnou bariéru. Tyto plyny pohltí 75–80 % vyzařovaného zemského tepla. Tepelné fotony tedy neodrážejí, ale pohlcují (absorbují).
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Mechanismus srážek a nová emiseKdyž molekula skleníkového plynu (např. CO2) pohltí tepelný foton z povrchu, zvýší svou vibrační energii a v husté spodní atmosféře okamžitě naráží do okolních molekul dusíku a kyslíku. Tím se zachycená vibrační energie přemění na kinetickou energii pohybu molekul – vzduch se zahřeje. Ohřátá atmosféra pak následně sama vyzařuje vlastní tepelné záření všemi směry, tedy i zpět k zemskému povrchu. Přístroje toto záření sice měří jako obrovský tok fotonů směřující dolů, jde však o energii, která pochází ze Země a primárně ze Slunce.
Nejvhodnější analogie: Planetární svetrNejvhodnějším fyzikálním příměrem pro chování atmosféry je svetr. Pokud svetr oblečeme, chová se jako nová vnější hranice těla. Sám o sobě netopí, ale je na povrchu chladnější než kůže, tudíž předává okolí méně tepla než holé tělo. Stejně tak atmosféra nezvyšuje „příkon“ energie na Zemi, ale funguje jako izolant, který brání rychlému úniku tepla do superledového vesmíru; z vesmíru se proto Země díky atmosféře jeví jako mnohem chladnější, než je ve skutečnosti zemský povrch.
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Zmíněné „ztrojnásobení toku energie“ je pak jen nešikovným popisem bilance energie pod tímto tlustým planetárním svetrem, nikoli důkazem, že by atmosféra porušovala termodynamické zákony. Správně by se mělo říkat, že onen svetr sníží vyzařování zemského povrchu na 1/3, což vyjde pro Zemi bilančně stejně, jako by svetr Zemi ohříval ještě dalším dvojnásobkem energie Slunce, ale všechno tepelné záření do vesmíru propustil.
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Tak to zjevně v naší lidské společnosti chodí a bude asi, bohužel, i nadále chodit. Nešikovná vyjádření se pro mnohé stanou „důkazem“ popírání fyzikálních zákonů a nesprávnosti tisíckrát ověřených ničím nevyvrácených teorií. Přitom často stačí si o tom pár hodin v klidu popovídat s AI.
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Jiří Svoboda
Autor je vědecký pracovník Ústavu fyziky materiálů AV ČR. Je autorem konceptu uhlíkové daně.
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