https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/doc.jan-pokorny-csc.doc.j.sejak-csc.fyzikalne-nepravdive-expertni-stanovisko-avex-4-2020-rozvraci-funkcnost-cr-reakce-na
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Pokorný a Josef Seják: Fyzikálně nepravdivé expertní stanovisko AVex 4/2020 rozvrací funkčnost ČR, reakce na Ladislava Metelku

18.6.2026 | Jan Pokorný a Josef Seják |
Diskuse: 24
Mraky
Mraky
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | morbuto / Flickr
Většině čtenářů Ekolistu je asi jasné, že pan Ladislav Metelka se nedávno položenými otázkami (11. 6. 2026) snaží odvést pozornost od podstaty problému, kterým je fyzikální nepravdivost Expertního stanoviska Akademie věd ČR AVex 4/2020, jímž byla, a dosud je, poradensky dominantně ovlivňována klimatická politika české vlády a parlamentu. Jako dlouholetý vedoucí solární a ozonové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové Ladislav Metelka publikoval 24. 9. 2025 v Neviditelném psu (NP), v reakci na náš článek z 19. 9. 2025, že tvrzení v AVex 4/2020 „Asi jedna třetina této energie přichází ve formě slunečního záření a zbylé dvě třetiny ve formě vyzařování (sálání) atmosféry směrem k povrchu Země, tj. skleníkového efektu atmosféry“, je v zásadě správné.
 
Dovolujeme si připomenout, že toto tvrzení v uvozovkách i potvrzení pana Metelky je nesmyslné. Slunce má povrchovou teplotu 6000 K a vysílá krátkovlnné záření odpovídající této teplotě (Wienův zákon). Země dostává od Slunce 180 000 TW a díky této energii se ohřívá na cca 300 K a vyzařuje této teplotě odpovídající dlouhovlnné záření. Kdyby „Slunce vyplo“, teplota na Zemi by klesla na teplotu okolního vesmíru, tedy na několik kelvinů. Zamrzlo by moře, ztuhla by atmosféra. V našich podmínkách přijde za rok na metr čtverečný okolo 1100 kWh sluneční energie a povrch zemský vyzáří zpět přes atmosféru do vesmíru téměř třetinu. Krátkovlnné sluneční záření Zemi ohřívá a měří se pyranometrem. Sluncem ohřátý zemský povrch vysílá dlouhovlnné záření, které měříme pyrgeometrem. Atmosféra má nižší teplotu nežli zemský povrch a nemůže proto zemský povrch ohřívat. Tato skutečnost je popsána v mnoha učebnicích. V češtině popisují taková měření např. Jirka a kol. (2021). Článek je volně dostupný. Redakce časopisu VVI jistě uvítá kritiku a odbornou diskusi.

Z hlediska fyzikální kvality (entropie a schopnosti konat práci) je sluneční záření nesrovnatelně hodnotnější než tepelné záření atmosféry. Krátkovlnné záření ze zdroje o teplotě cca 5 700 °C nese obrovskou hustotu energie. Sluneční fotony jsou "vysokoenergetické". Jsou nezbytné pro fotosyntézu a pohánějí klimatický systém tím, že do něj vnášejí nízkou entropii. Tepelné záření atmosféry je jen "recyklované" teplo s vysokou entropií.

Slunce vysílá na Zemi vysoce uspořádanou energii, která odpovídá obrovskému toku informací a která generuje uspořádané fyzikální procesy a život bioty na zemském povrchu. Přirozená biota absorbuje sluneční záření a zpracovává jej v molekulárních paměťových buňkách. Toky informací zpracované biotou slouží k podpoře fungování mechanismu biotické regulace životního prostředí. Země je otevřený systém poháněný sluneční energií, která udržuje biosféru v chodu. Pan Metelka 24.9.25 v NP dále píše:

Takže průměrný příkon krátkovlnného (viditelného) slunečního záření ze slunečního kotouče + z oblohy (tzv. globální záření) za roky 2015-2024 byl u nás 11760 kJ/m2/den (3,26 kWh/m-2.). U IR vyzařování oblohy (bez slunečního kotouče, jen z oblohy) je průměrně 27288 kJ/m2/den (7,58 kWh/m2).

Pro přehlednost jsme doplnili do závorky ekvivalent v kWh (3,26 kWh/m2), (7,58 kWh/m2).

Toto tvrzení je pozoruhodné ve dvou aspektech: a) ignoruje fakt, že Země ohřátá Sluncem musí nejprve tu energii vyslat nahoru, aby jí atmosféra mohla část vrátit b) průměrný příkon sluneční energie za den je 3,26 kWh/m2 a atmosféra podle pana Metelky dodává dalších 7,58 kWh/m2. Co je zdrojem této energie oblohy podle pana Metelky, která je více než dvojnásobkem energie sluneční měřené na stanici ČHMÚ v Hradci Králové?

Důkaz nepravdivosti tvrzení napsaného kurzivou v uvozovkách v prvním odstavci (AVex 4/2020) podal J.Seják ve svém článku na Ekolistu (3.6.2026), v němž s využitím Umělé inteligence ukázal, že je fyzikálně nepravdivé, protože vydává dlouhovlnné vyzařování atmosféry k Zemi za kvalitativně rovné krátkovlnnému životodárnému slunečnímu záření. Toto tvrzení v AVex 4/2020 je v rozporu s každodenní zkušeností, učebnicovými znalostmi, vědeckými publikacemi a není podloženo ani jedinou publikací Czechglobu či L. Metelky ve vědeckém časopise s recenzním řízením.

Vraťme se k podstatě problému, zda nás ohřívá sluneční energie, kterou vyzařuje Slunce o povrchové teplotě 6000 K (cca 5730 °C) nebo zda nás převážně ohřívá atmosféra, jejíž teplota se v globálních modelech radiační bilance počítá okolo + 4 °C (277 K), čemuž odpovídá podle Stefan Boltzmannova zákona radiační tok 333 W/m2.

Nepřekonanou vysokoškolskou českou učebnicí je Agrometeorologie (Havlíček a kol.,1986). Níže je kopie stránky 42 z této učebnice s grafem ročního průběhu bilance dlouhovlnného záření. G je tok od povrchu země do atmosféry a Aat je tok od atmosféry k zemi. „Oba hlavní dlouhovlnné toky G a Aat působí proti sobě a rozhodující je jejich energetický rozdíl“. Teplota zemského povrchu je vyšší než teplota atmosféry, tok dlouhovlnného záření G je vyšší nežli tok z atmosféry směrem k zemi (Aat). Denní sumy dlouhovlnné radiační bilance jsou proto záporné, povrch země (trávník) vyzařuje dlouhovlnné záření do atmosféry, ohřívá atmosféru. Obracíme se na pana L. Metelku, od kdy a proč neuvažují tok dlouhovlnného záření emitovaného zemským povrchem. Ve kterém vědecké časopise tento krok vysvětlili? Ze záporné hodnoty dlouhovlnné bilance se tak stala hodnota kladná, navíc přiřazovaná skleníkovému efektu navýšené koncentrace CO2.

Na str. 3 Expertního stanoviska ke klimatu AVČR (AVex 4/2020) se píše: „Přes toto nízké až „stopové“ zastoupení skleníkových plynů atmosféra příkon energie na zemský povrch zvyšuje na trojnásobek.“. Autoři z CzechGlobe (Ústav výzkumu globální změny AVČR) také „přehlédli“ tok dlouhovlnného záření od zemského povrchu do atmosféry (390 W/m2) a uvažují pouze hodnotu dlouhovlnného záření přicházejícího z atmosféry (333 W/m2).

Na dalším obrázku je známé schéma globální průměrné roční energetické bilance země (Trenberth, Fasullo 2012), na které se bez souhlasu autorů CzechGlobe odvolává v AVexu 4/2020 s tím, že prý zdůvodňuje výše uvedený výrok v uvozovkách v 1. odstavci, a které v české verzi interpretují Hollan, Gaillyová (2020) také tak, že uvádějí 333 W/m2 záření atmosféry a ignorují 390 W/m2 záření zemského povrchu. Má snad zemský povrch teplotu absolutní nuly ( - 273,15 oC), když nevyzařuje žádnou energii?

Zdůrazňujeme, že první autor schématu Kevin Trenberth se na náš dotaz od tohoto neetického zneužití svého schématu okamžitě distancoval a podobně jako jiní, nevěří, že takový nesmysl může být dlouhodobě prezentován na stránkách vědeckého ústavu, natož aby byl předkládán vládě a parlamentu jako odborné stanovisko. Na tuto skutečnost jsme upozornili opakovaně vedení AVČR.

Pokud je RNDr. Ladislav Metelka jako klimatolog odpovědný v ČR za bilanční měření toků přicházející sluneční energie a odcházející tepelné energie nadále přesvědčen, že toky tepla ze zemského povrchu do atmosféry do tepelné bilance nepatří, žádáme ho, aby publikací v recenzovaném (a nejvhodněji i impaktovaném) časopise prokázal vědeckou opodstatněnost svého zamlčení toků tepla ze zemského povrchu do atmosféry.

Ústav výzkumu globální změny AVČR (CzechGlobe) a ČHMÚ jsou nejvyššími autoritami výzkumu klimatu a jejich expertní stanoviska jsou s důvěrou respektována a přejímána exekutivou a zákonodárci. Proto se obracíme s tímto textem na ředitele ČHMÚ a na vedení MŽP.

Literatura

Ellison, D., Morris, C. E., Locatelli, B., Sheil, D., Cohen, J., Murdiyarso, D., Gutierrez, V., van Noordwijk, M., Creed, I.F., Pokorny, J., Gaveau, D., Spracklen, D.V., Tobella, A.B., Ilstedt,U., Teuling, A.J., Gebrehiwot, S.G., Sands,D.C., Muys, B., Verbist, B., Springgay, E., Sugandi, Y., Sullivan, C.A., 2017: Trees, forests and water: cool insights for a hot world
Global Environmental Change 43, 51–61 Contents lists available at ScienceDirect Global Environmental Change
Ellison, D., Pokorný, J., Wild, M. 2024: Even cooler insights: On the power of forests to (water the Earth and) cool the planet Glob Change, Biol. 2024;30: e17195. https://doi.org/10.1111/gcb.17195
Havlíček, V. a kol. 1986: Agrometeorologie, SZN, 260 stran.
Hollan, Jan, a Yvonna Gaillyová. Ochrana klimatu - příručka pro každého. Vydání 2. Brno: ZO ČSOP Veronica (Ekologický institut Veronica), 2020. http://amper.ped.muni.cz/gw/Ochrana_klimatu/klima_ucebni2019.pdf.
Jirka V., Hesslerová, P., Huryna, H., Pokorný, J., 2021: Energetická výměna mezi zemským povrchem a atmosférou v závislosti na meteorologických podmínkách bez ohledu na obsah CO2. Vytápění, větrání, instalace. 5/ 2021, str. 234–239
Makarieva, A.M., Nobre, A., Nefiodov, A.V. Sheil, D., Nobre, P., Pokorny, J., Hesslerova, P. Li B.-L. 2022: Vegetation Impact on Atmospheric Moisture Transport in a Climate with Increasing Land-Ocean Temperature Contrasts. Heliyon, Volume 8, Issue 10, October 2022, e11173 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11173
Pokorný, J., Procházka, J., Jirka, V., Huryna, A., Hesslerová, P., 2023: Lze nárůst příkonu sluneční energie a teplot vysvětlit jinak než úbytkem oblačnosti a vody v ovzduší? Vodní hospodářství 12/2023, str 2-7
Seják, J., Pokorný, J., Seeley, K., Skene, K.R., 2022: Why ecosystem services should be counterbalanced by nature’s thermodynamic costs. Ecosystem Services 2022, 57, https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101469, https://www.researchgate.net/publication/363578741
Trenberth, K., Fasullo 2012, Tracking Earth’s Energy: From El Nino to Global Warming. Surv Geophys (2012) 33:413–426, DOI 10.1007/s10712-011-9150-2

reklama
 
Další informace |
Vědecká, odborná diskuse probíhá především na úrovni vědeckých časopisů. Kritické připomínky a dotazy, prosíme posílat na redakce časopisů, ve kterých vyšly práce, jejichž jsme spoluautoři.
foto - a Josef Seják Jan Pokorný
Jan Pokorný a Josef Seják
Jan Pokorný pracoval v Botanickém ústavu AV ČR, od roku 1998 do 2022 byl ředitelem ENKI, o.p.s. Třeboň. Josef Seják je emeritní docent FŽP UJEP v Ústí nad Labem.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Gorila nížinná Duni si v pražské zoo pochutnává na zamraženém ovoci. Foto: Petr Hamerník Zoo Praha Osvěžující sprchy, led nebo koule ze zmraženého ovoce. Jak prožívají letní vedra zvířata v zoologických zahradách? Kulturní krajina Foto: Image*After Ekologové připravují stínový Národní plán na obnovu přírody Korálový útes v Indonésii Foto: Ilse Reijs and Jan-Noud Hutten Flickr Rozsáhlé oblasti korálových útesů by podle vědců mohly odolat klimatickým změnám

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (24)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.6.2026 04:46
Dobrý článek, přesto si dovoluji napsat: to zase bude v alejích nablito (:Déčky:D).

U toho schématu s toky energií bych za "všechna číslíčka" ruku do ohně nedal (možná platí jen "tady a teď"), a budou se lišit podle autorů a institucí, tak jako výpočet inflace podle bank. Zde to ale zavdá příčinu k nesmiřitelnému třídnímu boji profesionálního trolla, ředitele Zeměkoule:D.
Odpovědět
PH

Petr Hariprasad Hajič

18.6.2026 05:42 Reaguje na Karel Zvářal
Na číslíčka se spolehnout můžete. Klimatologové pořád přepočítávají a měří nějaé toky energie. Země včetně atmosféry je v neustálé termodynamické nerovnováze, která nemá ani vyrovnanou tepelnou bilanci, protože se planeta ohřívá. Střední odchylka je poměrně velká, až 20% (závisí také, co měríte nebo počítáte, něco známe dost přesně, něco ne), ale pořád to zpřesňují. Je to takový termodynamický tanec, který popsat znamená umět pořádnou porci fyziky.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.6.2026 06:10 Reaguje na Petr Hariprasad Hajič
Mno... Fyziku jsem bral s výbornými učiteli na základce, gynplu i "u Mendelů", takže nejsem tak úplně "mimo obraz". Já po venku nechodím s "měřáky", stačí mi vylézt z lesa na zorané pláně a za pět minut se topím v potu. A říct, že jsou to "malé plochy, které nemají vliv/význam"... - to bych si asi vlastnoručně nakopal, neb, jak známo, stokrát nic umořilo osla. Vlivy se sčítají, a termodynamiku atmosféry vnímám každý den jen polo/laickým pohledem. Hledat zde shodu, resp "jednotný názor", může jen bloud. Osobně si nemyslím, že dnes známe "celou pravdu", podle mýho se k ní stále jen blížíme. Někdo víc, jiný s prodlením. Ale vždy by měla být diskuse korektní, bez vysmívání a urážení oponentů. Historie nám nabízí spoustu příkladů kacířů, kteří za svůj názor, resp vědění, tvrdě zaplatili. A to, čeho jsme místy svědky, je novodobá inkvizice. Sice neupaluje, ale svou "moc a převahu" dává jasně najevo.
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.6.2026 06:16 Reaguje na Petr Hariprasad Hajič
Ověřit si to, co tvrdí pokorný a seják, zabere chvilku a stačí k tomu i prostá logika. Ale pro někoho jako je tady karlík je nějaké ověřování zcela zbytečné - on prostě ,,koukne a vidí,, a pokud nějaký další jouda napíše něco proti ,,mainstreamu,, tak má hned jasno. ;)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.6.2026 06:25 Reaguje na Petr Elias
chech!-) Nedávno jsi napsal, že "jsem ani nevěděl, co ten JS je"... Přitom na větu o stacionární poloze (přerušené JS) na Wikipedii jsem vás dva (s LM) upozornil já !! Připomínám to už poněkolikáté, ale tím jsi mě jen utrvrdil v tom, že zdaleka nejsi tak "kovaný", jakou hvězdu ze sebe děláš.

A stacionární JS není "blbost", ale realita, "jejíž příčinu vědci neznají". Já pracuji s výstupy, fyziku nechávám na klimatolozích a matematicích. A opravdový vědec se nestydí přiznat, že něco neví/me...
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.6.2026 06:43 Reaguje na Karel Zvářal
A je to tu zase. Ano, ano. Na české wiki, která je neúplná, zastaralá a zavádějící ses něco dočetl. Super. Já tam kvůli zmíněným problémům nechodím, ale ok. A tebe ať ani nenapadne podívat se třeba na anglickou verzi wiki (která je aktualizovaná) nebo do nějakých odborných článků...

To by ses tam mohl například dočíst i to, že JS není jen jeden a že vědci dokáží chování JS (i s tím tvým stacionárním JS) dost dobře popsat a to by tě mohlo vylekat. A to přeci nikdo nechce.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.6.2026 06:48 Reaguje na Petr Elias
Už jsem to vysvětloval - zopakuji: česká má "stacionární polohu" anglická "JS je místy přerušený". Mně to hrůzu nenahání, jen si to dovoluji komentovat.
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.6.2026 06:12 Reaguje na Karel Zvářal
Ale karlíku. Ty bys nepoznal dobrý článek ani kdyby tě kousnul do zadku. A důvod je jednoduchý - jsi na tom jak pokorný a seják a nevíš o čem žvaníš. ;)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.6.2026 06:14 Reaguje na Petr Elias
to víš že jo koniáši. naštěstí nemám tak přerostlé ego, abych si dělal patent na absolutní pravdu
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.6.2026 06:20 Reaguje na Karel Zvářal
To myslíš vážně, nebo si děláš srandu? Už ani nevím kolikrát jsi tu vydával své komické domněnky za svatou pravdu a nadával lidem z oboru... :D

Ale dělej jak myslíš no. Když chceš být neustále obelháván lháři jako pokorný a seják, tak se na nějaké ověřování jejich nesmyslů vyprdni no. :D
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.6.2026 06:36 Reaguje na Petr Elias
Hypotéza, jinak též domněnka, je regulérní vědecký přístup k otázkám, na něž neznáme dosud odpověď. Jestliže je JS (PROUD) ve stacionární poloze, není asi vše v pořádku. A já z toho viním antropocén, v 1. řadě prům let dopravu. A že se možná pletu, připouštím, - ať mi oponent vyvrátí, že je to "zcela nemožné". Covidový etecký lockdown mi ovšem napověděl něco jiné... Tolik k té "poznané/perfektně spočítané termodynamice atmosféry".
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.6.2026 06:44 Reaguje na Karel Zvářal
Už ti to tu vysvětlovalo x lidí a stále si meleš svoje. Tak kde asi bude problém ...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.6.2026 09:58 Reaguje na Petr Elias
"Vysvětlil", jo?-) Napsal, že stacionární poloha je blbost... a přidal odkaz, kde se o ní píše. Tak to u nás chodí...
Odpovědět
PH

Petr Hariprasad Hajič

18.6.2026 05:29
Tak konečně kvalitní analýza a dobře popsaný důvod, proč pan Seják tak brojí proti stanovisku AV ČR. Trenberth-Fasullův diagram je všeobecně známý. Jestli v AV ČR něco podstatného přehlédli, pak je kritika na místě. Ležím v tom už asi měsíc a snažím se pochpopit, co se v atmosféře děje a jak spočítat energetickou bilanci Země. Není to snadný úkol a proto jsem byl ve svých předchozích příspěvcích dost strohý. Vyšlo mi, že pan Seják popírá současné vědecké poznání a jen ze dvou čísel dost nesmyslně usuzuje na porušení II termodynamického zákona. Pokud jde jen o omyl nebo nepochopení v článku od AV ČR, tak stávat by se to nemělo, ale chyby děláme všichni.
Odpovědět
PE

Petr Elias

18.6.2026 06:08
Vzhledem k tomu, že i ta AI (na kterou se seják odkazoval) na rozdíl od sejáka a spol pochopila text od AVEXU, nerozumím proč se na tom autoři stále točí? :D

1) V druhém odstavci se nejspíš snaží naznačit, že se jedná o porušení termodynamického zákona. O žádné porušení zákona se nejedná - zpětné záření atmosféry je měřitelný fakt;

2) Třetí odstavec: I když se to autoři snaží zamaskovat, tak i zpětné záření atmosféry je pro klima velmi důležité, protože pro teplotu je důležité celkové množství energie a ne jen ,,kvalita,, ;

3) Odstavec čtyři až sedm: Autoři článku chybně zaměňují energetický zdroj s recyklací, ignorují nepřetržitou 24hodinovou činnost atmosféry oproti Slunci a mylně tvrdí, že věda ignoruje obousměrný tok energie. Vyšší naměřené hodnoty z oblohy jsou důsledkem zadržování energie v systému a skleníkového efektu, nikoliv novým zdrojem energie;

4) Odstavec osm: Ukázalo se, že seják neumí s AI - protože i ta AI text AVEXU pochopila;

5) Odstavec devět a deset. pokorný a seják opět lžou. Nikdo dlouhovlnné záření neignoruje. A bilance je sice záporná (330-390), ale to neznamená, že atmosféra nemůže Zemi ohřívat. To by byl obrovský omyl. Skleníkový efekt totiž nefunguje jako kamna, ale jako izolace. Podle logiky autorů bychom se pod peřinou nikdy nezahřáli, ale realita je jiná, že?;

6) Odstavec jedenáct a dvanáct: Opět další překroucení výroku o trojnásobku příkonu - i ta AI to správně pochopila, ale autoři opět ne. Pokud tedy pokorný a seják podali Trenberthovi takto překroucenou pravdu, tak je jasné že se od toho distancoval.

Takže závěr: Opět pokorný a seják na nic neodpověděli a nažvanili hromadu polopravd. Taktéž se ukázalo, že problém není v klimatologii ale u pokorného a sejáka, protože evidentně žvaní o něčem, čemu nerozumí.

Uff, snad jsem tam takhle po ránu napsal vše...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.6.2026 06:42
Trochu mi to připadá velmi mohutně dokazování, že země je placatá.
Skleníkový jev prokázaný je, lidské emise 60 miliard tun fosilního CO2 taky a nárůst koncentrace na 420 ppm, což je nejvíce za snad milión let, je jednoduchým měřením prokázáno taky.
Tím je přece dáno gró a fundament celé teorie klimatické změny a tohle kličkování může mít samozřejmě dílčí pravdy a dokresluje celou situaci, ale v globále je víceméně zbytečné.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.6.2026 07:33
Páni autoři jaksi tápají v elementární fyzice. To záření z atmosféry zpět na Zemi není spontánní tepelné zážení studenější atosféry, nýbrž ve to záření zemského povrchu, které je atmosférou částešně odráženo zpět. V tom případě teplota atmosféry nehraje roli. Když se autoři ráno na sebe v optické oblasti ELMG záření dívají v koupelně do zrcadla, to zrcadlo opravdu nemusí mít 6000 K aby se v něm mohli vidět.

To tak u některých lidí bývá, hledají chyby primárně u jiných a na sebe zapomenou. Uznávám ale, že to v AVex 4/2020 není příliš dobře popsáno a reakce pana Metelky nebyla moc trefná.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

18.6.2026 09:32 Reaguje na Jiří Svoboda
jen dotaz k: „... Když se autoři ráno na sebe v optické oblasti ELMG záření dívají v koupelně do zrcadla, to zrcadlo opravdu nemusí mít 6000 K aby se v něm mohli vidět."
ad. 1 - v naší koupelně musím rozsvítit abych se mohl vidět v zrcadle.
ad 2 - jak s mojí viditelností souvisí teplota zrcadla?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.6.2026 12:06 Reaguje na Galipoli Petr
Omlouvám se. Má reakce byla zmatená a unáhlená. Atmosféra nefunguje jako zdrcadlo a ten příměr je špatný. To zrcadlo naopak musí být studené, abyste se viděl. Jinak na vás bude svítit.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

18.6.2026 08:28
Případ názorně dokládá, že na tzv. klimatickou změnu a vliv člověka na ni, zatím neexistuje vědecký konsenzus.
Na jedné straně něco tvrdí údajné tisíce vědců, sdružených v panelu IPCC, založeném a financovaném z prostředků OSN. Jejich doporučeními a závěry, vydávanými za vědecký konsenzus, se pak při vydávání svých nepopulárních opatření řídí vlády, i obchodní korporace.
Na druhé straně, v opozici k nim stojí vědci, kteří členy toho panelu nejsou, třeba jej i opustili z důvodu svého nesouhlasu, jakož též i vědci v důchodu.
Na rozdíl od první skupiny, jejich odborné názory na problematiku klimatické změny, nebo dokonce krizi, jsou zpochybňovány a potlačovány.
Odpovědět
va

vaber

18.6.2026 09:13
Tak problém se trochu změnil,už nejde o vodu a CO2,ale o toky energie . To spolu trochu nebo hodně souvisí.
Malůvka toků energie v atmosféře je hezká ,už jsem ji viděl v nějakém populárním článku. Na kolik je to reálita ?
Ani to není důležité, v obrázku je jeden fakt, 340-101=239. To musí platit ,jinak by se Země stále ohřívala ,nebo chladla.
Ovšem existuje něco jako přechodové děje, tedy proces kdy se systém dostává z nějakého stabilního stavu, do jiného stabilního stavu a v něm je po nějakou dobu vše jinak.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

18.6.2026 09:44
Myslím, že znalosti ani jednoho z nás, co zde občas diskutujeme, zdaleka nestačí na posouzení kdo má pravdu. Tohleto je od teď výhradně mezi pány Pokorným, Sejákem a Metelkou. Jakékoliv komentáře jiných jsou samozřejmě možné, nicméně asi trochu úsměvné. Cítí se snad někdo natolik odborně fundován, aby mohl dělat arbitra? A tím nemyslím papouškovat cizí názory.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

18.6.2026 09:47
Mohli byste pánové Sejáku a Pokorný napsat vyjádření ke žvanilovi Eliášovi? Moc vás prosím.
Odpovědět
LH

Ladislav Hrtoň

18.6.2026 11:34
Z barevného grafu lze vyčíst, že z průměrné hodnoty slunečního záření na horní hranici atmosféry 340W/m2 je zemským povrchem absorbováno 160W/m2. Z dlouhovlnného záření atmosféry je zemským povrchem absorbováno 333W/m2, tedy opravdu dvojnásobek. Záření atmosféry totiž dopadá na povrch nepřetržitě, ze Slunce, jen když je nad obzorem a dominantně ohřívá zemský povrch, když je vysoko nad obzorem a není zakryto mraky (že primárním zdrojem atmosférického tepla je Slunce, určitě nepopírá ani pan Metelka).
A proč se zvyšuje průměrná teplota atmosféry?
Zvýšené množství skleníkových plynů v atmosféře způsobí zúžení atmosférického okna pro dlouhovlnné záření, dejme tomu z 22W/m2 (viz graf) na 21W/m2. Ten 1 W uvízne navíc v atmosféře a ohřeje ji dejme tomu o 1st.C.(jen pro ilustraci, čísla jsem si vymyslel) Tím se poněkud zvýší tok dlouhovlnné radiace absorbovaný zemským povrchem a následně i teplota u zemského povrchu. Dalším důsledkem vyšší teploty u povrchu je zvýšený výpar vody a tedy více vodní páry a tím i latentního tepla v atmosféře(na grafu je průměrný obsah latentního tepla v sloupci o průřezu 1m2 uveden 82 W) Latentní teplo se později uvolní při kondenzaci a zvýší teplotu vyšších vrstev troposféry.
Pan Metelka je vysoce uznávaný klimatolog, věřím, že jeho argumentace je v pořádku.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist