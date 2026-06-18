Jan Pokorný a Josef Seják: Fyzikálně nepravdivé expertní stanovisko AVex 4/2020 rozvrací funkčnost ČR, reakce na Ladislava Metelku
Z hlediska fyzikální kvality (entropie a schopnosti konat práci) je sluneční záření nesrovnatelně hodnotnější než tepelné záření atmosféry. Krátkovlnné záření ze zdroje o teplotě cca 5 700 °C nese obrovskou hustotu energie. Sluneční fotony jsou "vysokoenergetické". Jsou nezbytné pro fotosyntézu a pohánějí klimatický systém tím, že do něj vnášejí nízkou entropii. Tepelné záření atmosféry je jen "recyklované" teplo s vysokou entropií.
Slunce vysílá na Zemi vysoce uspořádanou energii, která odpovídá obrovskému toku informací a která generuje uspořádané fyzikální procesy a život bioty na zemském povrchu. Přirozená biota absorbuje sluneční záření a zpracovává jej v molekulárních paměťových buňkách. Toky informací zpracované biotou slouží k podpoře fungování mechanismu biotické regulace životního prostředí. Země je otevřený systém poháněný sluneční energií, která udržuje biosféru v chodu. Pan Metelka 24.9.25 v NP dále píše:
Takže průměrný příkon krátkovlnného (viditelného) slunečního záření ze slunečního kotouče + z oblohy (tzv. globální záření) za roky 2015-2024 byl u nás 11760 kJ/m2/den (3,26 kWh/m-2.). U IR vyzařování oblohy (bez slunečního kotouče, jen z oblohy) je průměrně 27288 kJ/m2/den (7,58 kWh/m2).
Pro přehlednost jsme doplnili do závorky ekvivalent v kWh (3,26 kWh/m2), (7,58 kWh/m2).
Toto tvrzení je pozoruhodné ve dvou aspektech: a) ignoruje fakt, že Země ohřátá Sluncem musí nejprve tu energii vyslat nahoru, aby jí atmosféra mohla část vrátit b) průměrný příkon sluneční energie za den je 3,26 kWh/m2 a atmosféra podle pana Metelky dodává dalších 7,58 kWh/m2. Co je zdrojem této energie oblohy podle pana Metelky, která je více než dvojnásobkem energie sluneční měřené na stanici ČHMÚ v Hradci Králové?
Důkaz nepravdivosti tvrzení napsaného kurzivou v uvozovkách v prvním odstavci (AVex 4/2020) podal J.Seják ve svém článku na Ekolistu (3.6.2026), v němž s využitím Umělé inteligence ukázal, že je fyzikálně nepravdivé, protože vydává dlouhovlnné vyzařování atmosféry k Zemi za kvalitativně rovné krátkovlnnému životodárnému slunečnímu záření. Toto tvrzení v AVex 4/2020 je v rozporu s každodenní zkušeností, učebnicovými znalostmi, vědeckými publikacemi a není podloženo ani jedinou publikací Czechglobu či L. Metelky ve vědeckém časopise s recenzním řízením.
Vraťme se k podstatě problému, zda nás ohřívá sluneční energie, kterou vyzařuje Slunce o povrchové teplotě 6000 K (cca 5730 °C) nebo zda nás převážně ohřívá atmosféra, jejíž teplota se v globálních modelech radiační bilance počítá okolo + 4 °C (277 K), čemuž odpovídá podle Stefan Boltzmannova zákona radiační tok 333 W/m2.
Nepřekonanou vysokoškolskou českou učebnicí je Agrometeorologie (Havlíček a kol.,1986). Níže je kopie stránky 42 z této učebnice s grafem ročního průběhu bilance dlouhovlnného záření. G je tok od povrchu země do atmosféry a Aat je tok od atmosféry k zemi. „Oba hlavní dlouhovlnné toky G a Aat působí proti sobě a rozhodující je jejich energetický rozdíl“. Teplota zemského povrchu je vyšší než teplota atmosféry, tok dlouhovlnného záření G je vyšší nežli tok z atmosféry směrem k zemi (Aat). Denní sumy dlouhovlnné radiační bilance jsou proto záporné, povrch země (trávník) vyzařuje dlouhovlnné záření do atmosféry, ohřívá atmosféru. Obracíme se na pana L. Metelku, od kdy a proč neuvažují tok dlouhovlnného záření emitovaného zemským povrchem. Ve kterém vědecké časopise tento krok vysvětlili? Ze záporné hodnoty dlouhovlnné bilance se tak stala hodnota kladná, navíc přiřazovaná skleníkovému efektu navýšené koncentrace CO2.
Na str. 3 Expertního stanoviska ke klimatu AVČR (AVex 4/2020) se píše: „Přes toto nízké až „stopové“ zastoupení skleníkových plynů atmosféra příkon energie na zemský povrch zvyšuje na trojnásobek.“. Autoři z CzechGlobe (Ústav výzkumu globální změny AVČR) také „přehlédli“ tok dlouhovlnného záření od zemského povrchu do atmosféry (390 W/m2) a uvažují pouze hodnotu dlouhovlnného záření přicházejícího z atmosféry (333 W/m2).
Na dalším obrázku je známé schéma globální průměrné roční energetické bilance země (Trenberth, Fasullo 2012), na které se bez souhlasu autorů CzechGlobe odvolává v AVexu 4/2020 s tím, že prý zdůvodňuje výše uvedený výrok v uvozovkách v 1. odstavci, a které v české verzi interpretují Hollan, Gaillyová (2020) také tak, že uvádějí 333 W/m2 záření atmosféry a ignorují 390 W/m2 záření zemského povrchu. Má snad zemský povrch teplotu absolutní nuly ( - 273,15 oC), když nevyzařuje žádnou energii?
Zdůrazňujeme, že první autor schématu Kevin Trenberth se na náš dotaz od tohoto neetického zneužití svého schématu okamžitě distancoval a podobně jako jiní, nevěří, že takový nesmysl může být dlouhodobě prezentován na stránkách vědeckého ústavu, natož aby byl předkládán vládě a parlamentu jako odborné stanovisko. Na tuto skutečnost jsme upozornili opakovaně vedení AVČR.
Pokud je RNDr. Ladislav Metelka jako klimatolog odpovědný v ČR za bilanční měření toků přicházející sluneční energie a odcházející tepelné energie nadále přesvědčen, že toky tepla ze zemského povrchu do atmosféry do tepelné bilance nepatří, žádáme ho, aby publikací v recenzovaném (a nejvhodněji i impaktovaném) časopise prokázal vědeckou opodstatněnost svého zamlčení toků tepla ze zemského povrchu do atmosféry.
Ústav výzkumu globální změny AVČR (CzechGlobe) a ČHMÚ jsou nejvyššími autoritami výzkumu klimatu a jejich expertní stanoviska jsou s důvěrou respektována a přejímána exekutivou a zákonodárci. Proto se obracíme s tímto textem na ředitele ČHMÚ a na vedení MŽP.
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Všechny komentáře (24)
Karel Zvářal18.6.2026 04:46
U toho schématu s toky energií bych za "všechna číslíčka" ruku do ohně nedal (možná platí jen "tady a teď"), a budou se lišit podle autorů a institucí, tak jako výpočet inflace podle bank. Zde to ale zavdá příčinu k nesmiřitelnému třídnímu boji profesionálního trolla, ředitele Zeměkoule:D.
Petr Hariprasad Hajič18.6.2026 05:42 Reaguje na Karel Zvářal
Karel Zvářal18.6.2026 06:10 Reaguje na Petr Hariprasad Hajič
Petr Elias18.6.2026 06:16 Reaguje na Petr Hariprasad Hajič
Karel Zvářal18.6.2026 06:25 Reaguje na Petr Elias
A stacionární JS není "blbost", ale realita, "jejíž příčinu vědci neznají". Já pracuji s výstupy, fyziku nechávám na klimatolozích a matematicích. A opravdový vědec se nestydí přiznat, že něco neví/me...
Petr Elias18.6.2026 06:43 Reaguje na Karel Zvářal
To by ses tam mohl například dočíst i to, že JS není jen jeden a že vědci dokáží chování JS (i s tím tvým stacionárním JS) dost dobře popsat a to by tě mohlo vylekat. A to přeci nikdo nechce.
Karel Zvářal18.6.2026 06:48 Reaguje na Petr Elias
Petr Elias18.6.2026 06:12 Reaguje na Karel Zvářal
Karel Zvářal18.6.2026 06:14 Reaguje na Petr Elias
Petr Elias18.6.2026 06:20 Reaguje na Karel Zvářal
Ale dělej jak myslíš no. Když chceš být neustále obelháván lháři jako pokorný a seják, tak se na nějaké ověřování jejich nesmyslů vyprdni no. :D
Karel Zvářal18.6.2026 06:36 Reaguje na Petr Elias
Petr Elias18.6.2026 06:44 Reaguje na Karel Zvářal
Karel Zvářal18.6.2026 09:58 Reaguje na Petr Elias
Petr Hariprasad Hajič18.6.2026 05:29
Petr Elias18.6.2026 06:08
1) V druhém odstavci se nejspíš snaží naznačit, že se jedná o porušení termodynamického zákona. O žádné porušení zákona se nejedná - zpětné záření atmosféry je měřitelný fakt;
2) Třetí odstavec: I když se to autoři snaží zamaskovat, tak i zpětné záření atmosféry je pro klima velmi důležité, protože pro teplotu je důležité celkové množství energie a ne jen ,,kvalita,, ;
3) Odstavec čtyři až sedm: Autoři článku chybně zaměňují energetický zdroj s recyklací, ignorují nepřetržitou 24hodinovou činnost atmosféry oproti Slunci a mylně tvrdí, že věda ignoruje obousměrný tok energie. Vyšší naměřené hodnoty z oblohy jsou důsledkem zadržování energie v systému a skleníkového efektu, nikoliv novým zdrojem energie;
4) Odstavec osm: Ukázalo se, že seják neumí s AI - protože i ta AI text AVEXU pochopila;
5) Odstavec devět a deset. pokorný a seják opět lžou. Nikdo dlouhovlnné záření neignoruje. A bilance je sice záporná (330-390), ale to neznamená, že atmosféra nemůže Zemi ohřívat. To by byl obrovský omyl. Skleníkový efekt totiž nefunguje jako kamna, ale jako izolace. Podle logiky autorů bychom se pod peřinou nikdy nezahřáli, ale realita je jiná, že?;
6) Odstavec jedenáct a dvanáct: Opět další překroucení výroku o trojnásobku příkonu - i ta AI to správně pochopila, ale autoři opět ne. Pokud tedy pokorný a seják podali Trenberthovi takto překroucenou pravdu, tak je jasné že se od toho distancoval.
Takže závěr: Opět pokorný a seják na nic neodpověděli a nažvanili hromadu polopravd. Taktéž se ukázalo, že problém není v klimatologii ale u pokorného a sejáka, protože evidentně žvaní o něčem, čemu nerozumí.
Uff, snad jsem tam takhle po ránu napsal vše...
Pavel Hanzl18.6.2026 06:42
Skleníkový jev prokázaný je, lidské emise 60 miliard tun fosilního CO2 taky a nárůst koncentrace na 420 ppm, což je nejvíce za snad milión let, je jednoduchým měřením prokázáno taky.
Tím je přece dáno gró a fundament celé teorie klimatické změny a tohle kličkování může mít samozřejmě dílčí pravdy a dokresluje celou situaci, ale v globále je víceméně zbytečné.
Jiří Svoboda18.6.2026 07:33
To tak u některých lidí bývá, hledají chyby primárně u jiných a na sebe zapomenou. Uznávám ale, že to v AVex 4/2020 není příliš dobře popsáno a reakce pana Metelky nebyla moc trefná.
Galipoli Petr18.6.2026 09:32 Reaguje na Jiří Svoboda
ad. 1 - v naší koupelně musím rozsvítit abych se mohl vidět v zrcadle.
ad 2 - jak s mojí viditelností souvisí teplota zrcadla?
Jiří Svoboda18.6.2026 12:06 Reaguje na Galipoli Petr
Tonda Selektoda18.6.2026 08:28
Na jedné straně něco tvrdí údajné tisíce vědců, sdružených v panelu IPCC, založeném a financovaném z prostředků OSN. Jejich doporučeními a závěry, vydávanými za vědecký konsenzus, se pak při vydávání svých nepopulárních opatření řídí vlády, i obchodní korporace.
Na druhé straně, v opozici k nim stojí vědci, kteří členy toho panelu nejsou, třeba jej i opustili z důvodu svého nesouhlasu, jakož též i vědci v důchodu.
Na rozdíl od první skupiny, jejich odborné názory na problematiku klimatické změny, nebo dokonce krizi, jsou zpochybňovány a potlačovány.
vaber18.6.2026 09:13
Malůvka toků energie v atmosféře je hezká ,už jsem ji viděl v nějakém populárním článku. Na kolik je to reálita ?
Ani to není důležité, v obrázku je jeden fakt, 340-101=239. To musí platit ,jinak by se Země stále ohřívala ,nebo chladla.
Ovšem existuje něco jako přechodové děje, tedy proces kdy se systém dostává z nějakého stabilního stavu, do jiného stabilního stavu a v něm je po nějakou dobu vše jinak.
pavel peregrin18.6.2026 09:44
pavel peregrin18.6.2026 09:47
Ladislav Hrtoň18.6.2026 11:34
A proč se zvyšuje průměrná teplota atmosféry?
Zvýšené množství skleníkových plynů v atmosféře způsobí zúžení atmosférického okna pro dlouhovlnné záření, dejme tomu z 22W/m2 (viz graf) na 21W/m2. Ten 1 W uvízne navíc v atmosféře a ohřeje ji dejme tomu o 1st.C.(jen pro ilustraci, čísla jsem si vymyslel) Tím se poněkud zvýší tok dlouhovlnné radiace absorbovaný zemským povrchem a následně i teplota u zemského povrchu. Dalším důsledkem vyšší teploty u povrchu je zvýšený výpar vody a tedy více vodní páry a tím i latentního tepla v atmosféře(na grafu je průměrný obsah latentního tepla v sloupci o průřezu 1m2 uveden 82 W) Latentní teplo se později uvolní při kondenzaci a zvýší teplotu vyšších vrstev troposféry.
Pan Metelka je vysoce uznávaný klimatolog, věřím, že jeho argumentace je v pořádku.