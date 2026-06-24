https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ladislav-metelka-panove-sejak-a-pokorny-znovu-ukazuji-jak-tomu-nerozumeji
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Ladislav Metelka: Pánové Seják a Pokorný znovu ukazují, jak tomu nerozumějí

24.6.2026 | Ladislav Metelka |
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Elenamiv / Shutterstock
Dne 23.6.2026 se pánové Kopáček, Hruška a Pivokonský pokusili vysvětlit pánům docentům Sejákovi a Pokornému, jak to je s radiační bilancí zemského povrchu a s jejich kritikou stanoviska AVex. Myslím si, že je to tak jednoduché a názorné, že by to i páni docenti měli pochopit. Nicméně pro jistotu si dovolím i já vysvětlit pánům docentům některé základní věci. Ve svém článku totiž páni docenti Seják a Pokorný obvinili AV ČR z „rozvracení funkčnosti ČR“. To už je velice silné obvinění. Bohužel pro pány, je to opět obvinění, které vychází z jejich neznalosti. Ale postupně:
 
Nejprve k tomu, že jsem pány vyzval v tomto článku, aby se vyjádřili ke třem napozorovaným a dobře zdokumentovaným jevům:

      1. Proč se otepluje i nad oceány, když tam k žádnému omezení výparu nedochází?

      2. Proč se Arktida otepluje nejrychleji, i když tam k antropogennímu vysušování krajiny nedochází?

      3. Proč se troposféra otepluje, ale stratosféra ochlazuje?
Pánové podle očekávání neodpověděli. A ani nemohli. Tyto tři jevy jsou totiž snadno vysvětlitelné zesilováním skleníkového efektu vlivem rostoucích koncentrací skleníkových plynů, nelze je ale vysvětlit vlivem vysušování půdy na kontinentech.

Jenže pokud by příčinou oteplování v globálním měřítku mělo být vysušování kontinentů, tak by jejich teorie měla být schopna vysvětlit i tyto jevy. Ale není. Jestliže je nějaká teorie v rozporu s měřeními, co asi je špatně? Ale pánové se rozhodli naprosto dogmaticky se držet své teorie a od odpovědi jen zbaběle utekli.

A teď k pány kritizovanému stanovisku AVex 4/2020. A vezmu si k tomu pro vysvětlení i schema průměrných energetických toků, které použili ve svém článku i pánové a pokusím se vysvětlit to co nejjednodušeji, tak, aby to i páni docenti pochopili:

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | skepticalscience.com

Ve stanovisku AVex se píše: „Asi jedna třetina této energie přichází ve formě slunečního záření a zbylé dvě třetiny ve formě vyzařování (sálání) atmosféry směrem k povrchu Země“. Asi to není ve stanovisku výslovně zdůrazněno, ale z kontextu jasně vyplývá, že je tady řeč pouze o příkonu radiační energie. Je to totiž o radiační energii, která PŘICHÁZÍ k povrchu. Tedy, na výše uvedené, schématu, 160 W.m-2 ve viditelné oblasti jako sluneční záření a 333 W.m-2 v infračerveném vyzařování atmosféry.

Že je příkon energie k povrchu v infračervené oblasti asi 2x větší než ve viditelné oblasti je tedy fakt, navíc doložený i měřeními. Pánové totiž zmínili i můj článek na Neviditelném psu, kde jsem uváděl výsledky měření v Hradci Králové: „Není problém se na ta čísla podívat a snadno zjistíme, jak to je. A zjistíme, že v ročním průměru je opravdu cca 74% záření, přicházejícího k povrchu, právě infračervené záření oblohy a jen asi 26% je viditelné sluneční záření (přímé a rozptýlené dohromady). Ten poměr se pochopitelně mění během roku, v zimě až okolo 90% radiačního příkonu k povrchu tvoří infračervené záření oblohy, v létě je to kolem 60%.“. Navíc jsem dal pánům i odkaz na veřejně dostupná naměřená data, aby si mohli ty poměry sami spočítat: „Pokud byste si chtěli ty výsledky zkontrolovat, tak data jsou volně k dispozici. Globální záření zde a IR vyzařování oblohy zde. Jsou to ve všech případech denní energetické sumy uvedeného záření v kJ/m2“. Co by chtěli víc?

Pánům ale zřejmě nedošlo, že se tady (včetně stanoviska AVex) pořád bavíme jen o příkonu radiační energie k povrchu, ne o celkové radiační bilanci povrchu. Do té bychom totiž museli započítat i vyzařování z povrchu do atmosféry, to už ale není příkon záření, ale „výkon“, odvod radiační energie do atmosféry. Ten je, podle uvedeného schématu, 390 W.m-2. Jenže pánové si pletou pojmy, motají dohromady radiační příkon energie k povrchu s radiační bilancí povrchu, i když to jsou dvě různé charakteristiky. A diví se, že v radiačních příkonech není zohledněn i radiační výkon. Nemůže, protože „výkon“ není „příkon“…

Navíc je tu ještě jedna okolnost, kterou pánové docenti nějak neberou v úvahu. Dlouhovlnné záření, emitované atmosférou, dopadá na povrch neustále, 24 hodin denně. Oproti tomu krátkovlnné jen ve dne. Navíc Slunce musí být za jasného počasí alespoň 10-15° nad obzorem, aby se krátkovlnná složka (globální záření) vyrovnala dlouhovlnnému vyzařování z atmosféry k povrchu. Při zatažené obloze je to ale cca 20-25°. Pokud je Slunce výše než tento limit, převládá příkon viditelného záření nad dlouhovlnným vyzařováním atmosféry k povrchu. Pokud je Slunce níže nebo pokud je noc, převládá naopak dlouhovlnné vyzařování atmosféry. A to je tedy z průběhu roku většina času. Konkrétně v Hradci Králové za roky 2012-2025 byla v 83% času intenzita dlouhovlnného záření z atmosféry k povrchu větší než intenzita globálního záření a jen v 17% času byla nižší. Nejvyšší časový podíl převládajícího dlouhovlnného záření nad globálním byl v prosinci – 98% a nejmenší v červnu – 69%.

Pánové mě také vyzvali, abych tyto věci publikoval: „Pokud je RNDr. Ladislav Metelka jako klimatolog odpovědný v ČR za bilanční měření toků přicházející sluneční energie a odcházející tepelné energie nadále přesvědčen, že toky tepla ze zemského povrchu do atmosféry do tepelné bilance nepatří, žádáme ho, aby publikací v recenzovaném (a nejvhodněji i impaktovaném) časopise prokázal vědeckou opodstatněnost svého zamlčení toků tepla ze zemského povrchu do atmosféry.“. Opravdu si pánové docenti myslí, že bych měl v nějakém recenzovaném časopise publikovat notoricky známé věci, které lze najít na začátku každé učebnice klimatologie a které se učí hned na začátku prvního semestru studia klimatologie? Není v tom vůbec nic nového a každý časopis by takový článek, který nepřináší vůbec nic nového, pochopitelně odmítl.

Radiační toky tepla z povrchu do atmosféry do radiační bilance povrchu samozřejmě patří, nikdo je nepopírá. Ale není to příkon záření, o kterém je stanovisko AVex. Stanovisko AVex se zabývá jen příkonem radiační energie k povrchu. Ne tepelným vyzařováním z povrchu do atmosféry nebo celou radiační bilancí povrchu. Pánové by si tedy měli ujasnit, o čem píší a zopakovat si některé definice (např. v Meteorologickém výkladovém slovníku). A bylo by také dobré číst, co je napsáno a jak je to napsáno a ne si domýšlet nějaké vlastní interpretace.

Takže na závěr ještě malý vzkaz pánům docentům: naučte se, prosím, rozlišovat dvě různé věci:

      • radiační příkon energie k povrchu (na výše uvedeném schématu 160 W.m-2 ve viditelné oblasti + 333 W.m-2 v IR oblasti = celkem 493 W.m-2) – o tom JE stanovisko AVex.

      • radiační bilance povrchu (celkový radiační příkon energie k povrchu 493 W.m-2 – IR vyzařování z povrchu do atmosféry 390 W.m-2 = 103 W.m-2) – o tom NENÍ stanovisko AVex.

Nicméně páni docenti také hloupě obvinili AV ČR z „rozvracení funkčnosti ČR“. To už je opravdu velice vážné obvinění, které by si vyžadovalo velice silné důkazy. Takže teď je oba vyzývám: Buď své námitky proti stanovisku AVex doložte a prezentujte v recenzovaném klimatologickém časopise (slohová cvičení na Ekolistu nebo Neviditelném psu ničemu nepomohou), nebo se veřejně omluvte.

Téma Expertní stanovisko Akademie věd ČR AVex 4/2020

3. 6. 2026 Josef Seják: Umělá inteligence potvrzuje nepravdy Expertního stanoviska AVČR ke klimatu

6. 6. 2026 Jan Pokorný: Voda, ne uhlík. Vzkaz klimatickým expertům

11. 6. Ladislav Metelka: Výzva pro pány Pokorného a Sejáka

18. 6. 2026 Jan Pokorný a Josef Seják: Fyzikálně nepravdivé expertní stanovisko AVex 4/2020 rozvrací funkčnost ČR, reakce na Ladislava Metelku

22. 6. 2026 Jiří Svoboda: Jak funguje atmosféra; proč je příměr se „svetrem“ lepší než „zrcadlo“ nebo „zdroj tepla“

23. 6. 2026 Jiří Kopáček, Jakub Hruška a Martin Pivokonský: Tak jsme se opět poučili (aneb jak pánové Pokorný a Seják opět slavně zvítězili)

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foto - Metelka Ladislav
Ladislav Metelka
Autor je klimatolog, pracuje v Českém hydrometeorologickém ústavu.

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