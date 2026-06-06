https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-pokorny-voda-ne-uhlik.vzkaz-klimatickym-expertum
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Jan Pokorný: Voda, ne uhlík. Vzkaz klimatickým expertům

6.6.2026 | Jan Pokorný |
Diskuse: 4
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | kwest / Depositphotos
S měřením sluneční energie a hodnocením radiační bilance jsem se seznamoval v sedmdesátých letech na třeboňském pracovišti Botanického ústavu ČSAV. Ještě dnes mám na polici knihy z té doby, například: Principles of Environmental Physics (J. L. Monteith, 1973, A series of students texts in contemporary biology); R. Geiger, Das Klima der bodennahen Luftschicht, 1960; S.A. Sapožniková, Mikroklima a místní klima, 1952, řada Zemědělská věda. Tuto knihu přeložil Vladimír Havlíček, hlavní autor výborné vysokoškolské učebnice Agrometeorologie, SZN 1986. Na stránce 42 je graf denních sum dlouhovlnné radiační bilance (efektivní vyzařování) nad povrchem trávníku v kWh.m-2.den-1, všechny hodnoty jsou záporné až 3 kWh. Původní data J. Klabzuba, Hradec Králové, roky 1969 – 1971.
 
Autoři expertního stanoviska ke klimatu AVex 4/2020 učebnicové znalosti o Slunci jako základním zdroji životodárné energie Země popírají a tvrdí, že dvě třetiny energie produkuje skleníkový efekt oblohy, bez bližšího vysvětlení a s autoritou vědecké instituce evropské excelence vytvářejí a šíří tento nesmysl do škol, působí v grantových komisích a ředitel Ústavu výzkum globální změny (CzechGlobe) byl hlavním poradcem premiéra v otázkách klimatu, místopředsedou vědecké rady MŽP atd.

Kolega J. Seják ukázal, že kritika autorů AVex 4/2020 se nevyplácí. Přesto vyzýváme k návratu k učebnicovým znalostem a každodenní zkušenosti venkovského člověka. Zde je shrnutí:

Slunce ohřívá naši planetu o cca 280 oC. Kdyby Slunce vyplo, teplota by klesala na úroveň teploty „okolního vesmíru“ (-270 °C), ztuhly by oceány, ztuhla by atmosféra. Na vnější vrstvu atmosféry přichází v průběhu roku 1321 – 1412 W.m-2, podle vzdálenosti Země od Slunce na její eliptické dráze. Na povrch zemský v mírném pásmu ve vegetační sezóně při jasné obloze přichází až 900 W.m-2 (měřen dopad na vodorovný povrch). Na travnatém povrchu se cca 20 % sluneční energie odrazí, ohřátý zemský povrch emituje dlouhovlnné záření do chladné jasné oblohy (podle vlhkosti vzduchu 100 W.m-2 i více). „Zbylých 600 W“ se nazývá čistá radiace (net radiation) a člověk svými hospodářskými zásahy rozhoduje o jejím osudu/distribuci. Pokud sluneční energie přichází na živou vegetaci zásobenou vodou, potom stovky wattů sluneční energie se spotřebují na výpar vody a teplota se nezvyšuje, teplo je skryto (latentní) ve vodní páře, ta se sráží zpět v atmosféře a vrací zpět jako drobný déšť, ráno tvoří mlhu a cloní mrazivou oblohu. Pokud sluneční energie dopadá na suchou plochu, tak se tato plocha ohřívá na teplotu 50 oC i více. Od přehřátého povrchu se ohřívá vzduch, který rychle stoupá vzhůru, strhává vlhký vzduch z okolí, teplota vzduchu je vysoká (relativní vlhkost nízká), není dosaženo rosného bodu, netvoří se mraky, voda se nevrací zpět. Tak vysycháme. Tak vyschly historické civilizace.

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S globálním nedostatkem přirozených živých lesů a mokřadů klesá obsah vody v atmosféře, ubývá mraků, zvyšuje se příkon sluneční energie. Opakovaně popsáno v literatuře. V ČR za posledních 15 roků o 10 % (data ČHMÚ). Současně narůstá tok dlouhovlnného záření do oblohy, protože chybí vodní pára v atmosféře, narůstá četnost jarních nočních mrazů, které poškozují úrodu. Skleníkový efekt klesá.

Píši tyto řádky 26. 5. 2026 na jihu Čech. Stavy vodních toků v okolí jsou na úrovni sucho. V rybnících chybí voda, tráva je řídká. Ve jménu ekonomického růstu měníme krajinu na step a poušť, krajina se tak chová, svádíme to na CO2, mylně, a proto i marně, dekarbonizujeme a vysycháme. Věcná diskuse neprobíhá, kritika je predátorsky trestána, kritici „vymlčeni“, „odhojeni“.

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foto - Pokorný Jan
Jan Pokorný
Autor pracoval v Botanickém ústavu AV ČR, od roku 1998 do 2022 byl ředitelem ENKI, o.p.s. Třeboň.

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Všechny komentáře (4)
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MC

Miroslav Chovanec

6.6.2026 05:36
Ještě se zapomnělo na jeden, možná nejdůležitější faktor a tím jsou kondenzační jádra. Vyčistěním ovzduší jsme si paradoxně snížili oblačnost a tvorbu mraků. Rozdíl v dopadu sluneční energie mezi jasnou oblohou a oblačnou může být až 5x větší či menší, 200-500 megawatt na 1 km2 navíc je docela hodně.
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Karel Zvářal

Karel Zvářal

6.6.2026 06:41
Sdílím s autorem podobný názor. Změna povrchu směrem k polo/pouštím (záměrem byla "kulturní step") způsobila větší prohřívání půdy, vzduchu, potažmo i moří, je přehlížena a vše se hází na kysličník. K tomu rozlézající se zástavba, neznámá příčina Jet-streamu (výborná "skluzavka" pro zprůmysleněnou let dopravu) => jiný/pomalejší chod oblačnosti. Výsledkem je, že při vyšších teplotách prší méně, ač logicky by mělo s větším výparem pršet více. Ať už je to "provozní slepota", nebo snaha hodit vše na kysličník, výsledkem je horko ve městech i na polích, které ani ledovce, ani okolní lesy nestíhají ochladit.
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Karel Zvářal

Karel Zvářal

6.6.2026 06:42 Reaguje na Karel Zvářal
neznámá příčina stacionární polohy J-S
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TS

Tonda Selektoda

6.6.2026 07:18
Ano, autor článku má jistě pravdu. Tak nějak jsme se to kdysi učili i ve škole. Celé to třeštění kolem kysličníku uhličitého, přeci vzniklo ze snahy ovládnout a podřídit si lidstvo, omezit jeho poválečnou populační explozi. Jako záminka se vybral právě kysličník uhličitý, vznikající nejen při spalovacích procesech, ale i při metabolických pochodech v organismu člověka i jatečních zvířat, tedy ve zdroji potravin pro člověka.
Co se týče zvýšení intenzity slunečního záření, dopadajícího na povrch (na zem) a jeho následný ohřev, paradoxně jsme tomu napomohli svým úsilím o vyčištění ovzduší. Změnou palivové základny, investicemi do čištění spalin ze spalovacích procesů i rozvojem jaderné energetiky. Nejen úbytkem kondenzačních jader, pro kondenzaci vodní páry a vznik kapek deště, ale i snížením množství oxidu siřičitého v atmosféře, který část slunečního záření dlouhodobě odrážel zpět do vesmíru.
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