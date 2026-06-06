Jan Pokorný: Voda, ne uhlík. Vzkaz klimatickým expertům
Kolega J. Seják ukázal, že kritika autorů AVex 4/2020 se nevyplácí. Přesto vyzýváme k návratu k učebnicovým znalostem a každodenní zkušenosti venkovského člověka. Zde je shrnutí:
Slunce ohřívá naši planetu o cca 280 oC. Kdyby Slunce vyplo, teplota by klesala na úroveň teploty „okolního vesmíru“ (-270 °C), ztuhly by oceány, ztuhla by atmosféra. Na vnější vrstvu atmosféry přichází v průběhu roku 1321 – 1412 W.m-2, podle vzdálenosti Země od Slunce na její eliptické dráze. Na povrch zemský v mírném pásmu ve vegetační sezóně při jasné obloze přichází až 900 W.m-2 (měřen dopad na vodorovný povrch). Na travnatém povrchu se cca 20 % sluneční energie odrazí, ohřátý zemský povrch emituje dlouhovlnné záření do chladné jasné oblohy (podle vlhkosti vzduchu 100 W.m-2 i více). „Zbylých 600 W“ se nazývá čistá radiace (net radiation) a člověk svými hospodářskými zásahy rozhoduje o jejím osudu/distribuci. Pokud sluneční energie přichází na živou vegetaci zásobenou vodou, potom stovky wattů sluneční energie se spotřebují na výpar vody a teplota se nezvyšuje, teplo je skryto (latentní) ve vodní páře, ta se sráží zpět v atmosféře a vrací zpět jako drobný déšť, ráno tvoří mlhu a cloní mrazivou oblohu. Pokud sluneční energie dopadá na suchou plochu, tak se tato plocha ohřívá na teplotu 50 oC i více. Od přehřátého povrchu se ohřívá vzduch, který rychle stoupá vzhůru, strhává vlhký vzduch z okolí, teplota vzduchu je vysoká (relativní vlhkost nízká), není dosaženo rosného bodu, netvoří se mraky, voda se nevrací zpět. Tak vysycháme. Tak vyschly historické civilizace.
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S globálním nedostatkem přirozených živých lesů a mokřadů klesá obsah vody v atmosféře, ubývá mraků, zvyšuje se příkon sluneční energie. Opakovaně popsáno v literatuře. V ČR za posledních 15 roků o 10 % (data ČHMÚ). Současně narůstá tok dlouhovlnného záření do oblohy, protože chybí vodní pára v atmosféře, narůstá četnost jarních nočních mrazů, které poškozují úrodu. Skleníkový efekt klesá.
Píši tyto řádky 26. 5. 2026 na jihu Čech. Stavy vodních toků v okolí jsou na úrovni sucho. V rybnících chybí voda, tráva je řídká. Ve jménu ekonomického růstu měníme krajinu na step a poušť, krajina se tak chová, svádíme to na CO2, mylně, a proto i marně, dekarbonizujeme a vysycháme. Věcná diskuse neprobíhá, kritika je predátorsky trestána, kritici „vymlčeni“, „odhojeni“.
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Všechny komentáře (4)
Miroslav Chovanec6.6.2026 05:36
Karel Zvářal6.6.2026 06:41
Karel Zvářal6.6.2026 06:42 Reaguje na Karel Zvářal
Tonda Selektoda6.6.2026 07:18
Co se týče zvýšení intenzity slunečního záření, dopadajícího na povrch (na zem) a jeho následný ohřev, paradoxně jsme tomu napomohli svým úsilím o vyčištění ovzduší. Změnou palivové základny, investicemi do čištění spalin ze spalovacích procesů i rozvojem jaderné energetiky. Nejen úbytkem kondenzačních jader, pro kondenzaci vodní páry a vznik kapek deště, ale i snížením množství oxidu siřičitého v atmosféře, který část slunečního záření dlouhodobě odrážel zpět do vesmíru.