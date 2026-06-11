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Ladislav Metelka: Výzva pro pány Pokorného a Sejáka

11.6.2026 | Ladislav Metelka |
Diskuse: 3
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jeff Williams / NASA Johnson / Flickr
Po určitém váhání jsem se rozhodl zareagovat na článek Jana Pokorného „Voda, ne uhlík. Vzkaz klimatickým expertům“. Pan Pokorný v něm už tradičně prokázal svou neznalost energetické bilance atmosféry, ale už jsem pochopil, že diskuse s ním na toto téma nemá smysl. Opět např. tvrdí, že „klesá obsah vody v atmosféře“, i když měření prokazují opak. Na tomto obrázku je zřejmé, že to, co klesá, je relativní vlhkost (míra nasycení vzduchu vodní parou, důležitá pro tvorbu oblačnosti), ale ne specifická vlhkost (absolutní obsah vodní páry ve vzduchu, důležitý pro skleníkový efekt). Jednoduchá termodynamika.
 
Je známo, že kritériem správnosti teorie jsou měření. A těch máme už poměrně dost. Ukazují na některé jevy v atmosféře, které by teorie pana Pokorného, pokud je správná, měla umět vysvětlit, jinak je doslova „na vodě“. Chtěl bych tedy vyzvat pana Pokorného, případně i pana Sejáka a další, aby pomocí své teorie vysvětlili následující 3 věci (ono je těch problematických věcí víc, ale někde začít musíme). Podotýkám, že jejich vysvětlení pomocí rostoucích koncentrací skleníkových plynů je poměrně jednoduché.

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Jan Pokorný: Voda, ne uhlík. Vzkaz klimatickým expertům
      1. Proč se otepluje i nad oceány, když tam k žádnému omezování výparu nedochází? Neobstojí tady vysvětlení, že je to transportem teplého vzduchu z pevniny nad oceán, protože to by se musely nejvíce oteplovat „návětrné“ pobřežní oblasti oceánů a nejméně „závětrné“. Tedy v oblasti převládajícího západního proudění by se měly nejrychleji oteplovat západní části oceánu a nejméně východní. Nic takového pozorováno ale nebylo, jak ukazuje např. tento obrázek. Oteplování nad oceánem není závislé na směru a vzdálenosti od pevniny, ale spíše na zeměpisné šířce.
      2. Na tomtéž obrázku je vidět další věc. Nejvíce se otepluje v oblasti Arktidy. Jak to, když v této oblasti k žádnému vysušování půdy a povrchu nedochází, jsou to oblasti minimálně osídlené (pokud vůbec)?
      3. Troposféra se otepluje, zatímco stratosféra se ochlazuje, jak ukazuje tento obrázek. Proč a jakým mechanismem dochází k ochlazování stratosféry?

Má-li někdo brát teorie pánů Pokorného a Sejáka alespoň trochu vážně, musí na takovéto otázky odpovídat. A podotýkám – fyzikálně korektním způsobem.

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Míč je na vaší straně hřiště, pánové…

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foto - Metelka Ladislav
Ladislav Metelka
Autor je klimatolog, pracuje v Českém hydrometeorologickém ústavu.

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Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.6.2026 05:25
Děkuji panu Metelkovi za podnětný článek, a jelikož jsme v minulých diskusích se často střetávali, předběhnu oslovené pány a pokusím se odpovědět.
1.) Nad oceány se otepluje stejně jako nad celou planetou, a to jednak kvůli skleníkovým plynům včetně CO2 a z kontinentů rozfoukaným tzv sálavým teplem (pevnina-vzdušné proudy-oceán). Nějaké náznaky teplejších míst za kontinenty severní polokoule tam jsou, většina teplot se ale v delším časovém horizonu tak nějak "zprůměruje" (vlivem mořských proudů).
2.) Na toto téma jsme se už bavili, jen tedy zopakuji: zajímavé je, že Antarktida drží klima Země jako jakýsi vyrovnávač tepla (zaplať pán bůh!-), zatímco Arktida je ohřívána vzduchem z rozpálené pevniny (saharský písek u nás i výše, včetně vzdušných mas). Chlazení Arktidy nestačí, převažuje teplo z kontinentů.
3.) To je zajímavý úkaz, a krom nižšího obsahu CO2 ve vyšších vrstvách mě napadá jen vliv antropocénu, včetně prům let dopravy, narušení stratosféry a větší vliv chladu z kosmu.

P.S. První, delší text mi zmizel po druhém kliknutí na poslední odkaz, toto je zkrácená a trochu jiná verze, ale +- stejná/podobná.
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PE

Petr Elias

11.6.2026 05:37
Pane Metelko, oni Vám na to neodpoví. Nebo odpoví opět nějakými nesmysly. Zase tu budou nesmysly o tom, jak za to určitě může teplo z pevniny, větrníky, letadla, špatná měření, lži klimatiku, atd. Prostě nesmysly, které tu byly stokrát a kterým místní troubové tak rádi věří.
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PE

Petr Elias

11.6.2026 05:40 Reaguje na Petr Elias
😅 no jo, ani jsem to nedopsal a už to jede 🤣 Už jsem přišel taky na to, proč najednou opět odborníci vytáhli ty mraky. Protože Hranatá Nula a Ukradl péro Klaus vykládají že IPPC podhodnotil vliv mraků 150x 😅
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