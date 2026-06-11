Ladislav Metelka: Výzva pro pány Pokorného a Sejáka
11.6.2026 | Ladislav Metelka |
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jeff Williams / NASA Johnson / Flickr
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1. Proč se otepluje i nad oceány, když tam k žádnému omezování výparu nedochází? Neobstojí tady vysvětlení, že je to transportem teplého vzduchu z pevniny nad oceán, protože to by se musely nejvíce oteplovat „návětrné“ pobřežní oblasti oceánů a nejméně „závětrné“. Tedy v oblasti převládajícího západního proudění by se měly nejrychleji oteplovat západní části oceánu a nejméně východní. Nic takového pozorováno ale nebylo, jak ukazuje např. tento obrázek. Oteplování nad oceánem není závislé na směru a vzdálenosti od pevniny, ale spíše na zeměpisné šířce.
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2. Na tomtéž obrázku je vidět další věc. Nejvíce se otepluje v oblasti Arktidy. Jak to, když v této oblasti k žádnému vysušování půdy a povrchu nedochází, jsou to oblasti minimálně osídlené (pokud vůbec)?
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3. Troposféra se otepluje, zatímco stratosféra se ochlazuje, jak ukazuje tento obrázek. Proč a jakým mechanismem dochází k ochlazování stratosféry?
Má-li někdo brát teorie pánů Pokorného a Sejáka alespoň trochu vážně, musí na takovéto otázky odpovídat. A podotýkám – fyzikálně korektním způsobem.
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Míč je na vaší straně hřiště, pánové…
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Všechny komentáře (3)
Karel Zvářal11.6.2026 05:25
Děkuji panu Metelkovi za podnětný článek, a jelikož jsme v minulých diskusích se často střetávali, předběhnu oslovené pány a pokusím se odpovědět.Odpovědět
1.) Nad oceány se otepluje stejně jako nad celou planetou, a to jednak kvůli skleníkovým plynům včetně CO2 a z kontinentů rozfoukaným tzv sálavým teplem (pevnina-vzdušné proudy-oceán). Nějaké náznaky teplejších míst za kontinenty severní polokoule tam jsou, většina teplot se ale v delším časovém horizonu tak nějak "zprůměruje" (vlivem mořských proudů).
2.) Na toto téma jsme se už bavili, jen tedy zopakuji: zajímavé je, že Antarktida drží klima Země jako jakýsi vyrovnávač tepla (zaplať pán bůh!-), zatímco Arktida je ohřívána vzduchem z rozpálené pevniny (saharský písek u nás i výše, včetně vzdušných mas). Chlazení Arktidy nestačí, převažuje teplo z kontinentů.
3.) To je zajímavý úkaz, a krom nižšího obsahu CO2 ve vyšších vrstvách mě napadá jen vliv antropocénu, včetně prům let dopravy, narušení stratosféry a větší vliv chladu z kosmu.
P.S. První, delší text mi zmizel po druhém kliknutí na poslední odkaz, toto je zkrácená a trochu jiná verze, ale +- stejná/podobná.
1.) Nad oceány se otepluje stejně jako nad celou planetou, a to jednak kvůli skleníkovým plynům včetně CO2 a z kontinentů rozfoukaným tzv sálavým teplem (pevnina-vzdušné proudy-oceán). Nějaké náznaky teplejších míst za kontinenty severní polokoule tam jsou, většina teplot se ale v delším časovém horizonu tak nějak "zprůměruje" (vlivem mořských proudů).
2.) Na toto téma jsme se už bavili, jen tedy zopakuji: zajímavé je, že Antarktida drží klima Země jako jakýsi vyrovnávač tepla (zaplať pán bůh!-), zatímco Arktida je ohřívána vzduchem z rozpálené pevniny (saharský písek u nás i výše, včetně vzdušných mas). Chlazení Arktidy nestačí, převažuje teplo z kontinentů.
3.) To je zajímavý úkaz, a krom nižšího obsahu CO2 ve vyšších vrstvách mě napadá jen vliv antropocénu, včetně prům let dopravy, narušení stratosféry a větší vliv chladu z kosmu.
P.S. První, delší text mi zmizel po druhém kliknutí na poslední odkaz, toto je zkrácená a trochu jiná verze, ale +- stejná/podobná.
PE
Petr Elias11.6.2026 05:37
Pane Metelko, oni Vám na to neodpoví. Nebo odpoví opět nějakými nesmysly. Zase tu budou nesmysly o tom, jak za to určitě může teplo z pevniny, větrníky, letadla, špatná měření, lži klimatiku, atd. Prostě nesmysly, které tu byly stokrát a kterým místní troubové tak rádi věří.Odpovědět
PE
Petr Elias11.6.2026 05:40 Reaguje na Petr Elias
😅 no jo, ani jsem to nedopsal a už to jede 🤣 Už jsem přišel taky na to, proč najednou opět odborníci vytáhli ty mraky. Protože Hranatá Nula a Ukradl péro Klaus vykládají že IPPC podhodnotil vliv mraků 150x 😅Odpovědět