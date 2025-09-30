https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/svol-co-chteji-nestatni-vlastnici-lesu-od-nove-vlady
SVOL: Co chtějí nestátní vlastníci lesů od nové vlády

30.9.2025
Diskuse: 3
Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Brdy-res publika / Wikimedia Common
Vládu, která vzejde z nadcházejících voleb, čeká podle Sdružení vlastníků obecních, soukromých lesů a církevních lesů v ČR (SVOL) řada zásadních kroků. Nestátní vlastníci lesů upozorňují, že lesy a dřevo je nutné vnímat jako strategický sektor. Požadují, aby nová vláda zajistila jeho dlouhodobou stabilitu, legislativní předvídatelnost i adekvátní financování.
 
Zástupci SVOL představili priority, které by měla nová vláda co nejdříve řešit. Mezi hlavní požadavky patří zajištění dlouhodobě udržitelného systému financování lesního hospodářství, zásadní legislativní změny v oblasti myslivosti, arondací lesních majetků a reforma státní správy lesů.

Dále SVOL požaduje zásadní zjednodušení, případně odložení účinnosti evropského nařízení o odlesňování (EUDR).

Novela lesního zákona: významný posun, ale nestačí

Jiří Svoboda, předseda SVOL, zhodnotil zásadní legislativní změny přijaté v uplynulém období. Mezi nejvýznamnější řadí novelu zákona o lesích, kterou SVOL inicioval a spolupodílel se na její přípravě. Novela přinesla větší flexibilitu při hospodaření v lesích, vhodnější nástroje pro jejich lepší adaptaci na klimatické změny. Posílila také odpovědnost i pravomoci vlastníků lesů.

„Ukázalo se, že stát je schopen slyšet na argumenty praxe, dát vlastníkům lesů důvěru a pozitivně je motivovat. Teď ale potřebujeme, aby v tom nová vláda pokračovala,“ uvedl Svoboda. “Je potřeba podpořit sdružování vlastníků lesů, řešit arondace lesních majetků a platbu za ekosystémové služby. Za nezbytné považujeme zahájit věcnou a konstruktivní diskusi k reformě státní správy lesů.”

Kriticky se však postavil k podmínkám evropského nařízení o odlesňování, které domácí vlastníky lesů a zpracovatele tuzemské suroviny zatěžuje zbytečnou administrativou. Neřeší ale vlastní podstatu problému.

Myslivost bez změn je bariérou obnovy lesů

První místopředseda SVOL Arnošt Buček připomněl neúspěšnou novelizaci zákona o myslivosti v roce 2025, která podle SVOL selhala kvůli špatné přípravě i nedostatečné komunikaci se zainteresovanými stranami.

„Přemnožená zvěř je jednou z hlavních překážek obnovy lesů a jejich adaptace na klimatickou změnu. Potřebujeme zákon, který mimo jiné dá vlastníkům lesů větší vliv na podobu honiteb, zruší normované stavy zvěře, umožní nastavit funkční plán lovu a stanoví adekvátní sankce za jeho nedodržení. V tomto duchu SVOL připraví vlastní návrh novely zákona o myslivosti.”

Bez stabilního financování nelze plánovat

Richard Podstatzký, 2. místopředseda SVOL, se věnoval nastavení dlouhodobě udržitelného systému financování lesního hospodářství.

„SVOL dlouhodobě upozorňuje na opakovaně nedostatečné zajištění financí na příspěvky na hospodaření v lesích, jejich zpožděné vyplácení a v současné době již neodpovídající sazby na podporované činnosti. V návrhu rozpočtu resortu MZe pro rok 2026 na ně chybí podle vlastníků lesů minimálně jedna miliarda korun,” uvedl. Jedním z prvních úkolů, které novou vládu čekají, bude příprava pravidel platby za ekosystémové služby a v souvislosti s nimi zajištění odpovídajících finančních zdrojů. Je nejvyšší čas, tyto platby mají být účinné od roku 2027.

„Od nové vlády budeme také požadovat revizi daně z nemovitých věcí. Konsolidační balíček zvýšil tuto daň některým vlastníkům lesů až pět krát. To považujeme z principu za nepřiměřené, neboť hospodářské lesy jsou přístupné všem bez rozdílu vlastnictví. Jestli chceme, aby lesy pomáhaly zvládat klimatickou změnu, musí to být ekonomicky udržitelné. Nestačí o tom jen mluvit – platby musí být reálné, včasné a spravedlivé,“ dodal Podstatzký.

SVOL

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu.
Online diskuse

Všechny komentáře (3)
va

vaber

30.9.2025 09:03
Tak vidím ,že jim jde hlavně o peníze ,peníze a peníze. Jediné co je zajíma jsou peníze od státu ,že je to jejich majetek a jejich starost a jejich zisky, to už neříkají.
Peníze ať nám stát dává a dál už si můžeme dělat co chceme ,ať nás stát neotravuje byrokracií a nařízeními, nám stačí peníze.
DM

Dalibor Motl

30.9.2025 11:23 Reaguje na vaber
Vidím to jinak. Stát vlastníkům lesů významně omezuje využívání soukromého majetku, valí na ně nové povinnosti a regulace. Nový lesní zákon trochu povolil rigidní otěže ohledně skladby dřevin, používání alternativních hospodářských způsobů a tvarů lesa. Vzápětí ale na evropské lesy hrozí dopadnout nová naprosto nedomyšlená směrnice odlesňování. Regulace by měla zahrnovat i evropské země, ve kterých lesníci hospodaří výnosově vyrovnaně už přes sto let a jejichž lesnatost stoupá. A nejde jen o "nějaká hlášení" ale masivní administrativní buzeraci bez důvodu nebo finanční kompenzace.
Ra

Radek

30.9.2025 10:37
potřebují mít právo vše žívé v lesích zabít . Jen zisky je zajímají .
Pražská EVVOluce

