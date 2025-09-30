SVOL: Co chtějí nestátní vlastníci lesů od nové vlády
Dále SVOL požaduje zásadní zjednodušení, případně odložení účinnosti evropského nařízení o odlesňování (EUDR).
Novela lesního zákona: významný posun, ale nestačí
Jiří Svoboda, předseda SVOL, zhodnotil zásadní legislativní změny přijaté v uplynulém období. Mezi nejvýznamnější řadí novelu zákona o lesích, kterou SVOL inicioval a spolupodílel se na její přípravě. Novela přinesla větší flexibilitu při hospodaření v lesích, vhodnější nástroje pro jejich lepší adaptaci na klimatické změny. Posílila také odpovědnost i pravomoci vlastníků lesů.
„Ukázalo se, že stát je schopen slyšet na argumenty praxe, dát vlastníkům lesů důvěru a pozitivně je motivovat. Teď ale potřebujeme, aby v tom nová vláda pokračovala,“ uvedl Svoboda. “Je potřeba podpořit sdružování vlastníků lesů, řešit arondace lesních majetků a platbu za ekosystémové služby. Za nezbytné považujeme zahájit věcnou a konstruktivní diskusi k reformě státní správy lesů.”
Kriticky se však postavil k podmínkám evropského nařízení o odlesňování, které domácí vlastníky lesů a zpracovatele tuzemské suroviny zatěžuje zbytečnou administrativou. Neřeší ale vlastní podstatu problému.
Myslivost bez změn je bariérou obnovy lesů
První místopředseda SVOL Arnošt Buček připomněl neúspěšnou novelizaci zákona o myslivosti v roce 2025, která podle SVOL selhala kvůli špatné přípravě i nedostatečné komunikaci se zainteresovanými stranami.
„Přemnožená zvěř je jednou z hlavních překážek obnovy lesů a jejich adaptace na klimatickou změnu. Potřebujeme zákon, který mimo jiné dá vlastníkům lesů větší vliv na podobu honiteb, zruší normované stavy zvěře, umožní nastavit funkční plán lovu a stanoví adekvátní sankce za jeho nedodržení. V tomto duchu SVOL připraví vlastní návrh novely zákona o myslivosti.”
Bez stabilního financování nelze plánovat
Richard Podstatzký, 2. místopředseda SVOL, se věnoval nastavení dlouhodobě udržitelného systému financování lesního hospodářství.
„SVOL dlouhodobě upozorňuje na opakovaně nedostatečné zajištění financí na příspěvky na hospodaření v lesích, jejich zpožděné vyplácení a v současné době již neodpovídající sazby na podporované činnosti. V návrhu rozpočtu resortu MZe pro rok 2026 na ně chybí podle vlastníků lesů minimálně jedna miliarda korun,” uvedl. Jedním z prvních úkolů, které novou vládu čekají, bude příprava pravidel platby za ekosystémové služby a v souvislosti s nimi zajištění odpovídajících finančních zdrojů. Je nejvyšší čas, tyto platby mají být účinné od roku 2027.
„Od nové vlády budeme také požadovat revizi daně z nemovitých věcí. Konsolidační balíček zvýšil tuto daň některým vlastníkům lesů až pět krát. To považujeme z principu za nepřiměřené, neboť hospodářské lesy jsou přístupné všem bez rozdílu vlastnictví. Jestli chceme, aby lesy pomáhaly zvládat klimatickou změnu, musí to být ekonomicky udržitelné. Nestačí o tom jen mluvit – platby musí být reálné, včasné a spravedlivé,“ dodal Podstatzký.
vaber30.9.2025 09:03
Peníze ať nám stát dává a dál už si můžeme dělat co chceme ,ať nás stát neotravuje byrokracií a nařízeními, nám stačí peníze.