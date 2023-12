Unie českých a slovenských zoologických zahrad: Stanovisko k odstranění drápů u zabaveného, nelegálně chovaného bílého tygra

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | SantaGig / Depositphotos Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) reaguje na znepokojivé zjištění Ministerstva životního prostředí, které v úterý 5. prosince odebralo zabaveného nelegálně chovaného bílého tygra ze soukromého chovu Karla Vémoly.Při kontrole zdravotního stavu před odjezdem do záchranného centra TIERART organizace FOUR PAWS v Německu totiž bylo zjištěno, že zvíře má chirurgicky odstraněny všechny drápy na předních končetinách. Předchozí držitel to zdůvodnil tím, že zvíře mělo v drápech zánět, a proto je bylo nutné odstranit. Soukromý veterinární lékař ale uvedl (a odborní pracovníci UCSZOO se s tímto stanoviskem plně ztotožňují), že při zánětu se odstraňuje pouze zanícený dráp, a nikoliv všechny drápy na obou končetinách.

Ministerstvo životního prostředí proto upozornilo Státní veterinární správu, která prověří, zda nedošlo k porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Podle prezidenta UCSZOO a zároveň ředitele Zoo Olomouc Radomíra Habáně může odstranění drápů zvíře nenávratně vážně handicapovat.

"Nejsme orgánem ve věci činným, tudíž neanalyzujeme, kdy, kým a za jakých okolností byly zvířeti drápy odstraněny, to necháme na jiných. Zveřejněná zpráva nás však velmi pobouřila, zvláště v období, kdy se připravuje úprava zákona o zoo. Pevně věřím, že připravované změny v zákoně o zoo přispějí k vyšší ochraně zvířat, aby se podobné případy v budoucnu již neopakovaly,“ konstatuje Radomír Habáň.

Neexistuje žádné zdravotní hledisko, které by tento postup v takové míře obhajovalo. Když se na velké kočkovité šelmě spáchá obdobný čin, nevratně se stigmatizuje, přijde o část své přirozenosti, protože drápy zastávají mnohé funkce v životě těchto zvířat.

Přečtěte si také | Tygřice Ramba z chovu Karla Vémoly má chirurgicky odstraněné drápy na předních končetinách

„Pokud se k odstranění drápů přistupuje z důvodu zmírnění dopadu při kontaktu majitele se šelmou, který si z divokého zvířete dělá ‚plyšovou hračku‛, upřednostní se tak zájem lidský před zájmem zvířecím. Současně se majitel dopouští porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání," dodává Radomír Habáň.

Úmluva CITES

Tygřice Ramba byla zabavena z chovu Karla Vémoly, který nebyl schopen prokázat původ a legální způsob nabytí zvířete chráněného podle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Účelem Úmluvy CITES je ochrana ohrožených druhů a regulace obchodu s nimi.

Přečtěte si také | Unie českých a slovenských zoologických zahrad: Stanovisko ke kauze nelegálního chovu bílého tygra Karlem Vémolou

Radomír Habáň

Prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad

reklama