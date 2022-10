Václav Prais: Co lidem přinese komunitní energetika?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Praktické výhody výroby a sdílení energie

V České republice stále chybí zákonná úprava komunitní energetiky. Ta by občanům a obcím umožnila zakládat energetická společenství a v nich vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu, sdílet ji mezi sebou a přebytky prodávat do sítě. Potenciál decentralizovaného trhu s energiemi je velký a přinese občanům řadu konkrétních výhod jako nižší výdaje na energie a posílení lokální ekonomiky.Komunity, které si samy vyrobí elektřinu, z významné části pokryjí své náklady za energii. Nedávná studie EGÚ Brno zjistila, že komunitní energetika má potenciál pokrýt až 80 % spotřeby českých domácností. Obce a lidé angažovaní v energetických společenstvích si tak vyrábí vlastní elektřinu, nasdílí a spotřebují a případné přebytky prodají. To vše bez nadměrné administrativy. O tolik, kolik vyrobí, se jim sníží účet za energii od centrálního dodavatele.

Sdílení umožňuje využít vyrobenou elektřinu co nejvíce v rámci komunity. Pomocí průběhového měření je možné sdílet energii v reálném čase za využití stávající distribuční soustavy. To umožňuje členům komunit mít jejich energii co nejvíce pod kontrolou. Většina z ní se tak využije přímo v jejich domácnostech, což je stále ekonomicky nejvýhodnější varianta.

Komunitní energetika jako řešení energetické krize

Současná energetická krize ukázala, že pomoc od státu přichází často pomalu a neefektivně. Kdybychom už dnes měli rozvinutou komunitní energetiku, jako je tomu již v mnoha evropských zemích, lidé by nemuseli čekat na zásah státu, ale se spoustou problémů by si uměli poradit sami. Více drobných výrobců na trhu zvyšuje konkurenci, a tím výrazně snižuje ceny energií. Peníze tak nemusí plynout do Ruska a na účty velkých společností, ale zůstávat přímo u českých občanů.

S rozvojem soběstačných komunit se také výrazně zvyšuje energetická bezpečnost a nezávislost. Ceny jsou odolnější vůči výkyvům na trzích a významně se snižuje riziko energetické chudoby. Společenství, která se do vlastní výroby z obnovitelných zdrojů pustí, pak získají finance z prodeje přebytků, které jim budou kompenzovat současné vysoké náklady způsobené energetickou krizí.

Podpora lokální ekonomiky a nová pracovní místa

Rozvoj místních zdrojů energie s sebou přinese nové investice. Jejich zajištění bude vyžadovat vytvoření nových pracovních míst, která budou skvělou příležitostí pro mnoho techniků, architektů, ale i manažerů z regionu. Peníze investované do energetické soběstačnosti obce tak v kraji zůstanou a budou moc dále podpořit zlepšování života místních obyvatel.

Komunity tvořené na demokratickém principu zároveň ponechají rozhodování v rukou občanů, kteří si sami určují, jak se zdroji naloží a do čeho investují. Ušetřené peníze a zisky z prodeje přebytků, pak mohou být využity v navazujících projektech, ať už půjde o nákup dalších solárních panelů nebo zateplení místní školy.

Zapojení občanů má také velký potenciál posílit komunitní život v obci, zlepšovat sousedské vztahy, komunikaci s radnicí a rozjet další projekty, které budou zvyšovat kvalitu života.

S financováním pomohou instituce

Pro řadu lidí může být odrazující fakt, že investice do komunitní energetiky vyžadují značné finanční prostředky. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak se o náklady rozdělit se státem nebo Evropskou unií. V evropských fondech jsou na rozvoj komunitní energetiky připraveny desítky miliard korun. Například Modernizační fond je schopný pokrýt až 75 % investic obecního projektu. Banky navíc pro podobné záměry poskytují, zatím pouze v zahraničí, zvlášť zvýhodněné úvěry.

Unie se zasazuje o změnu energetického zákona

Aby se vše výše uvedené stalo realitou, musí dojít ke změně energetického zákona. Unie komunitní energetiky pracuje na návrzích s cílem prosadit rychlé, avšak komplexní změny. Teprve kvalitní legislativní změny, které umožní efektivní fungování energetických společenství, skutečně odstartují rozvoj komunitní energetiky.

V současnosti česká vláda připravuje novelu, která komunitní energetiku v Česku konečně definuje. Zástupci Unie tento proces pečlivě sledují a prosazují, aby se energetická společenství stala v Česku reálnou alternativou, která pomůže vytvořit čistou a bezpečnou budoucnost.

reklama