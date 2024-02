Václav Skoblík: Ceny komodit budou letos nižší než v roce 2023

Pavel Hanzl 13.2.2024 09:15 Reaguje na Pavel Hanzl

Zajímavé jsou i jiné údaje. Francie, která má 5x levnější el. (dle všeobecného mínění) má cenu 0.207, Nemecko 0.139 (proto firmy z Německa utíkají do USA), Maďarsko, které kupuje levný krvavý plyn z Ruska 0.169. A taky obdivované Slovensko 0.412. To je 2.65x dražší, než my.

Dobře, ale to nebezpeční je jinde. Naše veřejné mínění je je ovládáno lžemi, demagogiemi a bludy, přitom stačí jedna tabulka. Tu si ale skoro NIKDO neotevře a pokud ANO, tak stejně nepochopí, co v ní je.



Odpovědět