Václav Skoblík: Energetická praxe z Německa. Kdo neumí elektřinu ukládat, zůstane pozadu
Zároveň došlo k výraznému poklesu vysoutěžených cen. Projekty kombinující solární výrobu s akumulací dosáhly cenového rozpětí 50 až 63,9 €/MWh, přičemž vážený průměr činil zhruba 53 €/MWh. To je o více než deset eur méně než v předchozím kole z května. (PV Magazine, říjen 2025) Ceny se tak přibližují hodnotám, které Německo dosahuje u klasických solárních projektů bez akumulace, což je důkazem technologické i investiční vyspělosti trhu.
Pro Českou republiku z toho plyne jasné poučení: akumulace energie přestává být doplňkem, stává se nutností. Kdo s ní v projektové přípravě nepočítá, bude mít brzy problém – ať už kvůli požadavkům na stabilitu sítě, nebo kvůli ekonomické návratnosti. V Německu už jsou hybridní zdroje schopny dodávat elektřinu za cenu srovnatelnou s běžnými solárními instalacemi. To znamená, že konkurenční výhodu získají ti, kteří dokážou elektřinu nejen vyrábět, ale také efektivně ukládat a řídit.
Z obchodního hlediska je to jasná výzva i příležitost. Kdo má připravené projekty, kvalitní infrastrukturu a dobře nastavené smluvní vztahy, může být u nás mezi prvními, kdo z kombinace výroby a akumulace udělají reálně fungující byznys model. UCED už dnes rozvíjí projekty, které s akumulací počítají jako s klíčovou součástí decentralizované energetiky – nejen pro zajištění stability sítě, ale i pro chytré řízení spotřeby a optimalizaci provozních nákladů.
Z pohledu celé energetiky jde o logický krok. Výroba z obnovitelných zdrojů poroste, a bez akumulace by se do sítě dostávaly stále větší přebytky v nevhodný čas. Bateriová úložiště umožňují tuto energii využít v momentě, kdy je potřeba – a právě to dává smysl ekonomicky i systémově. Trend, který dnes vidíme v Německu, nás nevyhnutelně čeká také. Rozhodující bude, kdo se na něj dokáže připravit včas.
reklama