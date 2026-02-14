Václav Skoblík: Fosilní paliva po roce 2050 nikam nezmizí
Podle McKinsey poroste spotřeba elektřiny datových center v USA téměř o 25 % ročně do roku 2030, globálně pak v letech 2022-2030 zhruba o 17 % ročně, především v zemích OECD. Další analýza McKinsey kvantifikuje, že americká poptávka po napájení datacenter by se měla do roku 2030 více než ztrojnásobit.
McKinsey připomíná nepříjemnou, ale realistickou skutečnost: přechod k nízkouhlíkové energetice nebude tak rychlý, jak bychom si přáli. Je důležité to ale brát v celém kontaxtu. Neznamenají návrat k uhlí, ale spíše realitu energetické transformace, která musí zajistit spolehlivost, dostupnost i bezpečnost dodávek. Růst spotřeby totiž zatím překonává tempo výstavby obnovitelných zdrojů a infrastruktury. A právě tady bude klíčová role plynu, akumulace a chytrého řízení sítí, které umožní stabilizovat systém během přechodného období.
Z obchodního hlediska to potvrzuje, že energetický sektor zůstane velmi investičně aktivní – nejen v oblasti OZE, ale i v technologiích, které propojují různé zdroje. Dekarbonizace nebude rychlý skok, ale dlouhý proces. A kdo to dokáže správně uchopit, může vyhrát. Pro Česko to znamená, že bychom měli přestat vést debatu v rovině „fosilní versus zelené“, a místo toho hledat vyvážený mix, který umožní firmám i domácnostem fungovat spolehlivě a ekonomicky udržitelně. Jádro, plyn, obnovitelné zdroje i akumulace musí tvořit jeden systém - ne soupeřit mezi sebou.
