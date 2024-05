Václav Skoblík: Vývoj cen elektřiny a plynu během dvaceti let v EU

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Během dvaceti let členství ČR v EU prošel tuzemský trh s energiemi výraznými změnami. Dřívější monopolní struktury a nedostatek konkurence vytvářely prostředí se stabilními cenami elektřiny postavenými na lokálních zdrojích primární energie, v ČR zejména pro uhelné a jaderné elektrárny.Ceny plynu byly také stabilní, postavené na dlouhodobých kontraktech na dodávky plynu odvozenými cenovými vzorci na ceny ropy. Celkové ceny byly tedy stabilní. To se výrazně změnilo. Přijetí evropských směrnic a regulací umožnilo liberalizaci trhu, což otevřelo dveře pro nové obchodníky s elektřinou a plynem a posílilo konkurenci.

Regulace cen distribuce zůstala zachována. Výsledkem procesu liberalizace byly na jedné straně nižší komoditní ceny elektřiny a plynu na velkoobchodní trhu, které vznikly v důsledku převisu nabídky nad poptávkou. Na druhé straně jsou vždy nižší velkoobchodní ceny spojeny s vysokou volatilitou a rizikem nečekaných období s nárůstem cen. To se ukázalo zejména v letech 2007-2008 a všem známým obdobím let 2022-2023.

Cenová volatilita a obecně nižší ceny odradily téměř všechny investory a nebyly dokončeny žádné projekty výstavby nových systémových elektráren. To se nyní ukazuje jako vážný problém energetiky nejen v ČR, ale v mnoha zemích EU. Tato cenový volatilita se přenesla i do cen pro končené zákazníky.

Nesmíme zapomínat na to, že v posledních 15 letech došlo k obrovskému nárůstu objemu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, jejich podpora se promítla přímo do faktur spotřebitelů elektřiny. Zákazníci tak mají možnost vybrat si svého dodavatele podle vlastních preferencí. To vše je spojené s nutností sledovat zněny na trhu s energiemi a jednoduše řečeno se o své účty starat, tak jak je to zcela běžné u všech dalších nákladů.

Namísto cíle sbližování rozdílných cen v jednotlivých regionech očekávám tzv. market decoupling, tedy jev, kdy se rozdíly cen elektřiny v sousedních zemích začnou zvyšovat. Vidíme to již nyní na spotových trzích a tento efekt se bude přenášet i na trhy forwardové.

