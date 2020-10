Vědci: Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jaroslav Kubec / Jaroslav Kubec / Wikimeda Commons Polský přístav Kózle. Na snímku vlevo je vidět vyústění Hlivického průplavu, jehož hladina se ztrácí ve stromoví. Vpravo v pozadí je vidět stupeň Kózle na řece Odře.

Jakožto zástupci odborných společností a akademických pracovišť vyjadřujeme zásadní znepokojení nad usnesením o zahájení přípravy realizace koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL) , které v pondělí 5. října na svém jednání přijala vláda České republiky. Považujeme za nepřijatelné, aby bez náležité společenské a odborné diskuse vláda projednávala a schvalovala kroky vedoucí k realizaci DOL či jeho části.

S ohledem na závěry Studie proveditelnosti i našich vlastních šetření a odborných studií je zřejmé, že se jedná o projekt, který by měl významný negativní dopad na hydrologický režim krajiny a zásadně by poškodil životní prostředí. V tomto duchu se vyjadřuje i usnesení Senátu Parlamentu ČR z jednání ze dne 14. června 2019, které žádá, aby rozhodnutí vlády předcházela oponentura provedená nestrannými zahraničními experty. Životní prostředí v ČR potřebuje systematické a nákladné zásahy cílené na ozdravění krajiny, zejména jejího vodního režimu. Vodní toky a jejich okolí patří k nejohroženějším a nejvíce poškozeným typům prostředí, přitom právě v oblasti plánovaného koridoru se nacházejí biologicky nesmírně cenná území, která patří mezi evropsky významné lokality (EVL). Koridor DOL by zabral tisíce hektarů půdy a tato území zničil. Tyto argumenty, včetně řady dalších, jsme již dříve shrnuli ve stanovisku části odborné veřejnosti.

V současné situaci, charakterizované prudkými klimatickými a společenskými změnami, existuje obrovská nejistota ohledně budoucí vodní bilance naší krajiny, dostupnosti zásob vody a splavnosti našich řek, stejně jako nejistota ohledně rozvoje různých alternativních dopravních cest. V takové situaci je plánování takto dlouhodobých projektů za stovky miliard, zásadně měnících krajinu, naprostým hazardem. Jakékoli kroky ve prospěch projektu DOL tak považujeme za krajně nezodpovědné. Postup ve věcech tak velkého rozsahu, a s takto zásadním vlivem na celé regiony ČR i okolních států, může být založen pouze na široké odborné i společenské diskusi a na dostatečném zvážení všech odborných studií a dalších podkladů.

V Praze 8. října 2020

Prohlášení připravili zástupci České společnosti pro ekologii a České limnologické společnosti s přispěním řady níže uvedených signatářů.

Podepsaní zástupci významných odborných společností a akademických pracovišť (v abecedním pořadí):doc. Robert Antonín, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Ostravské Univerzitydoc. Petr Bogusch, Ph.D., vedoucí katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Královéprof. Tomáš Cajthaml, Ph.D., zástupce ředitele Ústavu pro životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovyprof. Ivan Čepička, Ph.D., vedoucí katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity KarlovyMgr. Lukáš Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení biodiverzity a ochrany přírody Entomologického ústavu Biologického centra AV ČRdoc. Aleš Dolný, Ph.D., vedoucí katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzitydoc. Pavel Drozd, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Ostravské univerzityIng. Ondřej Feit, ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbuRNDr. Jiří Flousek, Ph.D., předseda České společnosti ornitologicképrof. Jan Frouz, CSc., ředitel výzkumné infrastruktury SoWaprof. Martin Hanel, Ph.D., vedoucí katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Prazedoc. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzityprof. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel Biologického centra Akademie věd ČRMgr. Jiří Hájek, Ph.D., vědecký tajemník České společnosti entomologickéIng. Roman Heimlich, Ph.D., jednatel Českého rybářského svazudoc. Jan Hradecký, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzitydoc. Miroslav Holeček, Dr., rektor Západočeské univerzity v Plznidoc. Pavel Chromý, Ph.D., prezident České geografické společnostiprof. Milan Chytrý, Ph.D., ředitel Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzityprof. Pavel Jungwirth, D.Sc., předseda Učené společnosti České republikyprof. Lukáš Kalous, Ph.D., proděkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v PrazeIng. arch. Jan Kasl, předseda České komory architektůdoc. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzityRNDr. Jan Klimeš, Ph.D., předseda České asociace geomorfologůdoc. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovydoc. Ondřej Koukol, Ph.D., vedoucí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovydoc. František Kowolowski, děkan Fakulty umění Ostravské univerzityprof. Pavel Kozák, Ph.D., děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých BudějovicíchRNDr. David Král, Ph.D., předseda České společnosti entomologickédoc. Stanislav Kraft, Ph.D., vedoucí katedry geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíchprof. Lukáš Kratochvíl, Ph.D., vedoucí katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovydoc. Jan Kříž, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Královédoc. Martin Kubala, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouciprof. Jan Kubečka, CSc., ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČRprof. Jakub Langhammer, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovyprof. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské univerzityPhDr. Karel Mach, MSc., předseda Českého rybářského svazuprof. František Marec, CSc., ředitel Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČRprof. Michal V. Marek, DrSc., ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČRprof. Jan Mareš, vedoucí Oddělení rybářství a hydrobiologie Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brněprof. Bedřich Moldan, CSc., zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovydoc. Daniel Münich, Ph.D., výkonný ředitel akademického think tanku IDEA při Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI)doc. Vladan Ondřej, Ph.D., vedoucí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouciprof. Stanislav Pekár, Ph.D., místopředseda České arachnologické společnostiprof. Adam Petrusek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovydoc. Martin Pivokoňský, Ph.D., ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČRdoc. Václav Pižl, CSc., předseda České zoologické společnostidoc. Petr Pokorný, Ph.D., ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd ČRprof. Karel Prach, CSc., předseda České botanické společnostiprof. Petr Pyšek, CSc., vedoucí Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČRIng. Jana Pyšková, předsedkyně České asociace pro krajinářskou architekturuprof. Petr Ráb, DrSc., vedoucí Laboratoře genetiky ryb Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČRprof. Tomáš Randák, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologické Fakulty rybářství a ochrany vod JUdoc. Pavel Raška, Ph.D., vedoucí katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad LabemRNDr. Ivan Rehák, CSc., prezident České herpetologické společnostidoc. Martin Rulík, Ph.D., zástupce vedoucího katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomoucidoc. Petr Rumpel, Ph.D., vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzityRNDr. Milan Řezáč, Ph.D., předseda České arachnologické společnostidoc. Alena Salašová, děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v BrněIng. Vladimír Sitta, vedoucí Ústavu krajinářské architektury Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Prazeprof. David Storch, Ph.D., místopředseda České společnosti pro ekologiidoc. Josef Suchomel, Ph.D., vedoucí Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brněprof. Miroslav Svoboda, Ph.D., vedoucí katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Prazeprof. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých BudějovicíchRNDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., předsedkyně České společnosti pro krajinnou ekologii (IALE-CZ)prof. Bořivoj Šarapatka, CSc., předseda České pedologické společnostiRNDr. Václav Škarpich, Ph.D., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzityMUDr. Radim Šrám, Dr.Sc., předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČRdoc. Milan Štech, Ph.D., vedoucí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých BudějovicíchRNDr. Karel Tajovský, CSc., ředitel Ústavu půdní biologie Biologického centra Akademie věd ČRdoc. Václav Treml, Ph.D., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity KarlovyRNDr. Robert Tropek, Ph.D., předseda České společnosti pro ekologiidoc. Michal Varady, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad LabemMgr. Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologicképrof. Petr Volf, CSc., člen kolegia rektora Univerzity Karlovyprof. Jaroslav Vrba, CSc., vedoucí katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíchdoc. Jan Wild, Ph.D., ředitel Botanického ústavu Akademie věd ČRprof. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovydoc. Petr Znachor, Ph.D., předseda České limnologické společnostidoc. Jan Zukal, Dr., ředitel Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR