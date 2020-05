Věra Soukupová: Zastávky v Písku ožily a ptáci mohou létat bezpečněji. Aneb tam, kde vstřícní úředníci přírodě pomáhají

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ZŠ Edvarda Beneše / ZŠ Edvarda Beneše / ZŠ Cesta Děti ze základních škol v Písku se rozhodli zabezpečit zastávky proti kolizím ptáků.

ZŠ Cesta v Písku se v rámci svých přírodovědných a ekovýchovných aktivit snaží kontinuálně podílet na praktické péči o životní prostředí. Před rokem jsme pro žáky školy připravili osvětovou hodinku o úhynu ptáků po nárazu do skel. Během aktivit v hodině žáci zjistili, že skleněné a zrcadlící plochy jsou rizikové pro řadu ptačích druhů. Dál je motivovat k akci již nebylo náročné: stačilo mít povolení k polepení zastávek samolepkami.S podporou muzejního ornitologa jsme oslovili místní odbor životního prostředí. Předložili jsme návrh na pilotní zabezpečení zastávky poblíž ZŠ Cesta. Byl přijat. Žáci poté vytvořili návrh polepů a zastávku zabezpečili. Odezva byla okamžitá – žádost o zabezpečení další zastávky.

Věděli jsme, že není v našich silách „oblepit celé město“. A i kdyby ano, nepůjde o udržitelné řešení do budoucna. S rozrůstajícím se městem se zvyšuje i podíl zastávek…

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ZŠ Edvarda Beneše / ZŠ Edvarda Beneše / ZŠ Cesta Zastávka zabezpečená proti kolizím ptáků.

Ve spolupráci s odborem životního prostředí jsme proto zrealizovali setkání zájemců z řad pedagogů píseckých základních a mateřských škol a představili jsme jim možnosti, jak se do projektu na ochranu ptactva zapojit. Učitelé absolvovali úvodní teoretickou schůzku, získali základní informace k ochraně ptactva, potřebě polepů skleněných ploch i zkušenosti se zabezpečováním ploch v terénu, dostali nabídku další metodické pomoci, materiály ČSO i návrhy, jak atraktivně představit téma žákům.

S odborem životního prostředí jsme se domluvili na společné koordinaci zabezpečování zastávek ve městě. S úředníky jsme vytipovali rizikové zastávky, odbor domluvil s jejich majiteli možnost polepů, a zabezpečil jejich omytí. Finančně podpořil celou akci nákupem ptačích siluet, zejména pro místa v historickém centru města a uhradil UV samolepky pro dolepení prosvítajících míst.

Během krátké doby si aktivní učitelé MŠ, vychovatelé, asistenti i pedagogové škol základních zastávky k zabezpečení rozebrali. A chystali se s dětmi a rodiči vytvořit polepy.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ZŠ Edvarda Beneše / ZŠ Edvarda Beneše / ZŠ Cesta Zástavka Za Pazdernou v Písku.

Celoroční snaha měla vyvrcholit na jaře 2020. V té době měly být zastávky pro ptáky zabezpečeny. Naši snahu však přerušila „akce karanténa“ a tak projekt není dosud dokončen a část zastávek dosud čeká na své obrázky… Přesto se i v této době našli pedagogové (konkrétně paní vychovatelky ze ZŠ E.Beneše v Písku), které polepy dokončily i bez dětí. Ty v září čeká překvapení ve formě osvěty.

I tak již dnes můžeme říci, že se podařilo aktivizovat nejen pracovníky MŠ a ZŠ do smysluplné/praktické ochrany přírody/ptactva přímo ve městě, ale (což je možná ještě důležitější) dovést vstřícné pracovníky odboru ŽP MÚ k zamyšlení nad potřebou podchytit tento problém již na začátku a investovat do primární prevence, tj. rozhodnutí povolovat budování pouze těch zastávek MHD, které mají zabudované prvky ochrany ptactva (např. tvrzené sklo či plast rovnou s proužky). A to se povedlo. Město se tak může stát příkladem dobré praxe, ukázkou otevřenosti a vstřícnosti v oblasti životního prostředí.

V Písku se tak veřejnost může radovat ze stále přibývajících „oživlých“ zastávek a ptáci mohou létat zase o něco bezpečněji.

