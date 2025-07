Barbora Kvasničková: Nejzásadnější soud lidstva: Povinnost států chránit občany a životní prostředí před dopady změny klimatu začíná dnes

r b 30.7.2025 10:10

A ešte poznámka k samotnému článku – ukážkový príklad toho, ako sa z „autoritatívneho, ale nezáväzného“ stanoviska stáva takmer kvázi-zákon, ktorý autorka interpretuje presne tak, ako by si to želali klimatickí aktivisti.



ICJ nerieši výhradne „klímu“, ale všeobecné environmentálne dopady. Klimatické otázky sú súčasťou rámca, nie jeho výlučným predmetom.



Neexistuje žiadne ustanovenie o „povinnosti štátov splniť cieľ 1,5 °C“ – ICJ iba reflektovalo rámec Parížskej dohody. Uviesť, že „nesplnenie NDC = porušenie medzinárodného práva“, je čistá fabulácia.



Rovnako klamlivé je tvrdiť, že „svetový súd rozhodol, že NDC musia byť kolektívne schopné plniť cieľ dohody“ – to nie je súdny príkaz, ale konštatovanie, že kolektívna efektivita je nevyhnutná, nie že jednotlivý štát bude právne zodpovedný za to, že to kolektívne nevyjde.



Autorka zamlčuje kľúčové slová ako „nezáväznosť“, „vedecká preukázateľnosť škody“, „princíp spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti“, ktoré sú kľúčové na pochopenie rozsahu a dopadu stanoviska.



Ale prečo sa trápiť právnymi nuansami, keď je omnoho pohodlnejšie vytvoriť naratív, že „svetový súd rozhodol, že štáty musia okamžite konať“ – veď čo na tom, že to tak úplne nepovedal?



A práve takto sa dnes tvorí nová pravda. Nie podľa toho, čo kto naozaj povedal, ale podľa toho, ako to chceme počuť.

