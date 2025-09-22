Vítězslav Škoda: Efektivnímu využití dronů v zemědělství brání současná legislativa
Zákon č. 326/2004 Sb. sice stanovuje řadu výjimek, u kterých je letecká aplikace pesticidů možná, pojí se s tím však množství administrativních náležitostí a také dlouhý schvalovací proces. Žádost je nutné podat minimálně 10 dní předem, příslušné úřady pak mají na její vyřízení zpravidla dalších 5 dnů. U polí se přitom jedná o značně dlouhou dobu, za kterou se konkrétní problém může výrazně zhoršit. Na co by tedy v první fázi stačila cílená aplikace látky dronem, je po více než 2 týdnech často nutný plošnější postřik.
U spotové aplikace snížení pesticidů až o 70 procentDron se přitom při postřiku může řídit přesnou aplikační mapou, která vychází z dat o stavu porostu a výnosovém potenciálu jednotlivých částí pole. Díky tomu může zasáhnout bodově pouze v místech, kde je to skutečně potřeba. Tato spotová aplikace výrazně snižuje spotřebu přípravků, klidně i o 70 procent, čímž šetří přírodu i náklady. Zároveň není nutné, aby na pole vjížděla těžká technika. To eliminuje produkci emisí, poškození porostu i zhutňování půdy, které má negativní dopad na její úrodnost a schopnost zadržovat vodu.
Podle strategie Evropské unie „Farm To Fork“ by se měla spotřeba chemie na hubení škůdců, chorob, nebo plevelů snížit do roku 2030 v členských zemích na polovinu. Zákaz letecké aplikace pesticidů však v praxi znamená, že i při využití moderních postřikovačů s cíleným dávkováním dochází k pojezdu po celém poli, zatímco drony by umožnily zásah jen v ohniscích problémů bez utužení půdy a poškození plodiny aplikační technikou. Unijní legislativa zároveň v posledních letech zakázala využívání řady účinných látek pesticidů, což farmáře nutí k volbě méně efektivních variant. Ty ale často vyžadují opakovanou aplikaci. V praxi to paradoxně vede k využití většího množství chemie a také častějšímu nasazení těžké techniky na polích.
Mimo popisovaných environmentálních nevýhod přispívá tento postup také k rozvoji rezistencí plevelů i škůdců a vytváří ekonomický tlak zejména na střední a malé farmáře. Ve všech případech se jedná o problémy, s jejichž řešením by dokázala cílená aplikace prostřednictvím dronů výrazně pomoci.
Nižší zátěž i lepší konkurenceschopnostMimo zmíněné překážky odrazují některé farmáře od pořízení aplikačních dronů i přísná pravidla týkající se bezpilotních prostředků s hmotností nad 25 kilogramů. Ty musejí být vybaveny systémem, který v případě ztráty signálu zajistí nouzové odpojení baterie za letu. To však může znamenat poškození zařízení v hodnotě stovek tisíc korun, což je riziko, které se řadě farmářům nechce podstupovat. V reálu dron operuje v otevřeném prostoru přírody v dostatečné vzdálenosti od obytných oblastí a má z výroby dostatek bezpečnostních prvků.
Celkově dnes drony zvládají nejen aplikaci přípravků, ale využívají se také k monitoringu zdravotního stavu porostu, lokalizaci chorob i hraboších nor, rozhozu hnojiv nebo pachových odpuzovačů. Jsou schopné pracovat i v těžko přístupném terénu, kde by jiná technika selhala.
Díky své přesnosti, efektivitě a šetrnosti k půdě i okolnímu prostředí představují po všech stránkách technologii budoucnosti precizního zemědělství. Jsou zároveň cestou, jak splnit ambiciózní unijní plán o omezení používání pesticidů a pomáhají také zvyšovat konkurenceschopnost drobných farmářů. O to paradoxnější je, že u nás, na rozdíl od některých jiných evropských zemí, nedokážeme této technologii otevřít cestu dostatečně rychle a flexibilně.
